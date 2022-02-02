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Новини Допомога Україні
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38 тонн гуманітарної допомоги від Польщі доправили в Україну

38 тонн гуманітарної допомоги від Польщі доправили в Україну

В Україну прибуде черговий вантаж гумдопомоги від Польщі для боротьби із COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на ДСНС.

"2 лютого чергова колона вантажівок прибуває в Україну для доправлення допомоги, яку Урядове агентство стратегічного розвитку, що працює в рамках Міністерства закордонних справ Республіки Польща, передає Державній службі з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що вантаж вагою близько 38 тонн включає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну, респіратори та елементи до них, а також інфузійні набори типу IS. Усе це передається на запит української сторони для боротьби із COVID-19.

Від пункту пропуску на кордоні "Дорогуськ-Ягодин" вантажівки супроводжують рятувальники ДСНС.

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Польща (8636) гуманітарна допомога (1005) ДСНС (5167)


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Топ коментарі
+7
Вони вже помогли - зелегськими і Коломойський.
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02.02.2022 20:53 Відповісти
+4
30 млрд денег из короновирусного фонда тупо украл мародер зеленский, а теперь зе-упыри бегают по миру с протянутой рукой и просят гуманитарку. Может эту тварь нужно посадить и тогда деньги будут на борьбу с ковидом.
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02.02.2022 20:59 Відповісти
+2
Де допомога з Ізраїлю?! там же ж наши люді!
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02.02.2022 20:52 Відповісти
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Скоро весна. Паводки начнутся.
Спасибо.
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02.02.2022 20:49 Відповісти
Де допомога з Ізраїлю?! там же ж наши люді!
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02.02.2022 20:52 Відповісти
Вони вже помогли - зелегськими і Коломойський.
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02.02.2022 20:53 Відповісти
І коломойськими.*
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02.02.2022 20:54 Відповісти
30 млрд денег из короновирусного фонда тупо украл мародер зеленский, а теперь зе-упыри бегают по миру с протянутой рукой и просят гуманитарку. Может эту тварь нужно посадить и тогда деньги будут на борьбу с ковидом.
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02.02.2022 20:59 Відповісти
Бачив, як у Києві відкривається новий магазин білоруських цукерок...
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02.02.2022 21:03 Відповісти
🇵🇱💙💛
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02.02.2022 21:12 Відповісти
Як там всім знайома особа говорила,"Як актриса з німецького порнофільму",так здається?
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02.02.2022 22:42 Відповісти
Де можно получити?
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02.02.2022 23:47 Відповісти
В Зелёном лесу из миллиарда деревьев на заасфальтированной лужайке.
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03.02.2022 07:45 Відповісти
Это просто зелёный стыд:
зелёные аристократы помойки, которые называют себя мастерами спорта по борьбе с КОВИДОМ сначала продали все средства защиты из госрезерва за кордон, потом закатали антиковидный фонд размером в десятки миллиардов в асфальт, сорвали вакцинацию, остатки денег разворовали.
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03.02.2022 07:43 Відповісти
 
 