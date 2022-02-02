38 тонн гуманітарної допомоги від Польщі доправили в Україну

В Україну прибуде черговий вантаж гумдопомоги від Польщі для боротьби із COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на ДСНС.

"2 лютого чергова колона вантажівок прибуває в Україну для доправлення допомоги, яку Урядове агентство стратегічного розвитку, що працює в рамках Міністерства закордонних справ Республіки Польща, передає Державній службі з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що вантаж вагою близько 38 тонн включає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну, респіратори та елементи до них, а також інфузійні набори типу IS. Усе це передається на запит української сторони для боротьби із COVID-19.

Від пункту пропуску на кордоні "Дорогуськ-Ягодин" вантажівки супроводжують рятувальники ДСНС.

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