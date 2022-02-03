Байден и Макрон обсудили наращивание войск РФ на границе с Украиной

Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном – разговор касался концентрации российских войск у украинской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

"Президент Джозеф Байден-младший сегодня говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном о наращивании Россией военной силы у границ Украины. Два лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассмотрели нашу текущую координацию как в дипломатии, так и в подготовке к наложению на Россию быстрых и серьезных экономических затрат в случае дальнейшего вторжения в Украину", - сообщили в Белом доме.

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