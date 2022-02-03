Байден и Макрон обсудили наращивание войск РФ на границе с Украиной
Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном – разговор касался концентрации российских войск у украинской границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
"Президент Джозеф Байден-младший сегодня говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном о наращивании Россией военной силы у границ Украины. Два лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассмотрели нашу текущую координацию как в дипломатии, так и в подготовке к наложению на Россию быстрых и серьезных экономических затрат в случае дальнейшего вторжения в Украину", - сообщили в Белом доме.
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Андрей79
показать весь комментарий03.02.2022 08:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Senator S #201477
показать весь комментарий03.02.2022 09:01 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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