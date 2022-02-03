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Новости Война
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Байден и Макрон обсудили наращивание войск РФ на границе с Украиной

Байден и Макрон обсудили наращивание войск РФ на границе с Украиной

Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном – разговор касался концентрации российских войск у украинской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

"Президент Джозеф Байден-младший сегодня говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном о наращивании Россией военной силы у границ Украины. Два лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассмотрели нашу текущую координацию как в дипломатии, так и в подготовке к наложению на Россию быстрых и серьезных экономических затрат в случае дальнейшего вторжения в Украину", - сообщили в Белом доме.

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Автор: 

Байден Джо (2795) США (27182) Франция (3545) Макрон Эмманюэль (1362)


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Згадуються передвиборчі слова Макрона для плебса:"Росія-вісь зла,з чим треба покінчити".Після виборів,перевзувся на льоту,гроші не пахнуть.Х#йло купив французів і німців,разом з гуаном і продавлює свої інтереси через цих псевдо демократів.
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03.02.2022 08:05 Ответить
Товарооборот между США и Китаем за последний год вырос с 520 ярдов долларов до 755 ярдов...,о какой войне вы сказки трете? РАБссия даже не в топ-10...вяликие Лаптежники...
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03.02.2022 09:01 Ответить
 
 