С санкциями экономический рост России равняется нулю, - Порошенко

Российская паспортизация сотен тысяч граждан на Донбассе – ползучая оккупация украинской территории страной-агрессором.

Об этом пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил в интервью итальянской газете "Corriere della Sera", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко также призвал западных союзников ужесточить санкции против России.

"Сегодня захваченный Путиным Донбасс – это "чемодан без ручки". Уровень жизни падает, промышленность разрушается, это катастрофа для Путина. Еще одним его незаконным шагом была раздача российских паспортов. Вы знаете, сколько их на оккупированной территории? Более 800 тысяч. В Европе есть нации, у которых меньше граждан. С международной точки зрения – это оккупация".

"Давайте сделаем Россию слабее. Как мы можем ее ослабить? С санкциями ее экономический рост равняется нулю, у нее стагнация и рецессия", – отметил Порошенко. Он отметил, что Запад в вопросах санкционного давления на страну-агрессора должен демонстрировать единство и не разрешать Кремлю его раскалывать.

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"Мы должны сделать все возможное, чтобы быть едиными. В 2014 году многие россияне говорили, что европейцы никогда не будут объединены. Но потом было решение о европейских санкциях. Они сыграли решающую роль. Если Европа расколется в вопросе поддержки Украины, это будет ее поражение", – отметил Порошенко.

"Санкции также нужны по газопроводу "Северный поток 2", потому что это касается безопасности, а не энергетики или экономики. Европа сейчас расплачивается за то, что проигнорировала фактор "Северного потока 2", – подчеркнул Порошенко.