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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
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С санкциями экономический рост России равняется нулю, - Порошенко

С санкциями экономический рост России равняется нулю, - Порошенко

Российская паспортизация сотен тысяч граждан на Донбассе – ползучая оккупация украинской территории страной-агрессором.

Об этом пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил в интервью итальянской газете "Corriere della Sera", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко также призвал западных союзников ужесточить санкции против России.

"Сегодня захваченный Путиным Донбасс – это "чемодан без ручки". Уровень жизни падает, промышленность разрушается, это катастрофа для Путина. Еще одним его незаконным шагом была раздача российских паспортов. Вы знаете, сколько их на оккупированной территории? Более 800 тысяч. В Европе есть нации, у которых меньше граждан. С международной точки зрения – это оккупация".

"Давайте сделаем Россию слабее. Как мы можем ее ослабить? С санкциями ее экономический рост равняется нулю, у нее стагнация и рецессия", – отметил Порошенко. Он отметил, что Запад в вопросах санкционного давления на страну-агрессора должен демонстрировать единство и не разрешать Кремлю его раскалывать.

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"Мы должны сделать все возможное, чтобы быть едиными. В 2014 году многие россияне говорили, что европейцы никогда не будут объединены. Но потом было решение о европейских санкциях. Они сыграли решающую роль. Если Европа расколется в вопросе поддержки Украины, это будет ее поражение", – отметил Порошенко.

"Санкции также нужны по газопроводу "Северный поток 2", потому что это касается безопасности, а не энергетики или экономики. Европа сейчас расплачивается за то, что проигнорировала фактор "Северного потока 2", – подчеркнул Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петр (19620) путин владимир (31569) россия (96246) санкции (11491)


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Топ комментарии
+20
Мы помним "гениальные мысли" про пенсионеров, которые через год правления преЗЕдента будут черной икрой объедаться... Ты, случайно, не помнишь как зовут того "гения"?...
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03.02.2022 10:23 Ответить
+17
ТЁТЯ РОЗА



Две войны воевала Россия с Чечнёй за присоединение. Третью, походу, придётся вести за отсоединение.
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03.02.2022 10:22 Ответить
+10
які свіжі геніальні думки!!!
до цього дня ніхто навіть і близько не говорив нічого подібного!!
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03.02.2022 10:12 Ответить
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евстрахий, даже в пустой синагоге больше порядочных людей, чем в твоей семье, раз ты еще клацаешь не переломанными ручонками
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03.02.2022 11:36 Ответить
опа-па дуняшка- антисемитка из тундры дискредитирует украинцев. ты, свнсбка, сиди в засрашке молча. пока вторую швабру не вставили) и еще, не проканал гугл-переводчик, галифешная тля)
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03.02.2022 11:46 Ответить
Он не "евстрахий", он просто Иванов, так же как и прочие петровы и сидоровы специализирующийся на теме "националистов"...
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03.02.2022 12:03 Ответить
Называется "мусорный троллинг"...
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03.02.2022 12:05 Ответить
Погоняло смени, не так смешно будет...
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03.02.2022 12:49 Ответить
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03.02.2022 17:30 Ответить
евсосий, тьі в каком звании и не из кедра-ли твоя швабра?
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03.02.2022 17:37 Ответить
Політичний труп заворушився. Ткніть його хто-небудь палкою.
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03.02.2022 13:29 Ответить
Порох, плюньте на все, пусть нах*й все горит!
А Мы будем жарить зефирки и слушать визги зедерьма!
Они не стоят НИЧЕГО! А мы потерпим - пусть дохнут!
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03.02.2022 17:19 Ответить
Вот как-то торчит рейтинг Пётра Лексеича в глубочайшей жопе и никак не желает оттудова извлекаться. Не, с такими рейтингами Седьмой Пятому не светит
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03.02.2022 18:54 Ответить
Предыдущий комментарий оставил в 18:54, сейчас 23:04. За 4 с лишним часа никто ничего не добавил. Это значит, что к Пороху нет никакого интереса. Точно - Седьмой Пятому не светит.
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03.02.2022 23:08 Ответить
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