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Новини Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Війна
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З санкціями економічне зростання Росії дорівнює нулю, - Порошенко

З санкціями економічне зростання Росії дорівнює нулю, - Порошенко

Російська паспортизація сотень тисяч громадян на Донбасі – це повзуча окупація української території країною-агресором.

Про це п’ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив в інтерв’ю італійській газеті "Corriere della Sera", передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко також закликав західних союзників посилити санкції проти Росії.

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"Сьогодні загарбаний Путіним Донбас – це "валіза без ручки". Рівень життя падає, промисловість руйнується, це катастрофа для Путіна. Ще одним його незаконним кроком була роздача російських паспортів. Ви знаєте, скільки їх на окупованій території? Більше 800 тисяч. У Європі є нації, у яких менше громадян. З міжнародної точки зору – це окупація".

"Давайте зробимо Росію слабкішою. Як ми можемо її послабити? З санкціями її економічне зростання дорівнює нулю, у неї стагнація і рецесія", – зазначив Порошенко. Він зауважив, що Захід у питаннях санкційного тиску на країну-агресора має демонструвати єдність і не дозволяти Кремлю її розколювати.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб бути єдиними. У 2014 році багато росіян говорили, що європейці ніколи не будуть об’єднані. Але потім було рішення про європейські санкції. Вони зіграли вирішальну роль. Якщо Європа розколеться у питанні підтримки України, це буде її поразка", – зазначив Порошенко.

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"Санкції також потрібні щодо газопроводу "Північний потік 2", бо це стосується безпеки, а не енергетики чи економіки. Європа зараз розплачується за те, що проігнорувала фактор "Північного потоку 2", – наголосив Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15195) путін володимир (24130) росія (66144) санкції (12139)


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Топ коментарі
+20
Мы помним "гениальные мысли" про пенсионеров, которые через год правления преЗЕдента будут черной икрой объедаться... Ты, случайно, не помнишь как зовут того "гения"?...
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03.02.2022 10:23 Відповісти
+17
ТЁТЯ РОЗА



Две войны воевала Россия с Чечнёй за присоединение. Третью, походу, придётся вести за отсоединение.
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03.02.2022 10:22 Відповісти
+10
які свіжі геніальні думки!!!
до цього дня ніхто навіть і близько не говорив нічого подібного!!
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03.02.2022 10:12 Відповісти
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евстрахий, даже в пустой синагоге больше порядочных людей, чем в твоей семье, раз ты еще клацаешь не переломанными ручонками
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03.02.2022 11:36 Відповісти
опа-па дуняшка- антисемитка из тундры дискредитирует украинцев. ты, свнсбка, сиди в засрашке молча. пока вторую швабру не вставили) и еще, не проканал гугл-переводчик, галифешная тля)
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03.02.2022 11:46 Відповісти
Он не "евстрахий", он просто Иванов, так же как и прочие петровы и сидоровы специализирующийся на теме "националистов"...
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03.02.2022 12:03 Відповісти
Называется "мусорный троллинг"...
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03.02.2022 12:05 Відповісти
Погоняло смени, не так смешно будет...
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03.02.2022 12:49 Відповісти
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03.02.2022 17:30 Відповісти
евсосий, тьі в каком звании и не из кедра-ли твоя швабра?
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03.02.2022 17:37 Відповісти
Політичний труп заворушився. Ткніть його хто-небудь палкою.
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03.02.2022 13:29 Відповісти
Порох, плюньте на все, пусть нах*й все горит!
А Мы будем жарить зефирки и слушать визги зедерьма!
Они не стоят НИЧЕГО! А мы потерпим - пусть дохнут!
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03.02.2022 17:19 Відповісти
Вот как-то торчит рейтинг Пётра Лексеича в глубочайшей жопе и никак не желает оттудова извлекаться. Не, с такими рейтингами Седьмой Пятому не светит
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03.02.2022 18:54 Відповісти
Предыдущий комментарий оставил в 18:54, сейчас 23:04. За 4 с лишним часа никто ничего не добавил. Это значит, что к Пороху нет никакого интереса. Точно - Седьмой Пятому не светит.
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03.02.2022 23:08 Відповісти
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