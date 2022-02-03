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Новини Санкції проти Росії
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У Сенаті США готують законопроєкт про превентивні санкції проти Росії

У Сенаті США готують законопроєкт про превентивні санкції проти Росії

Комітет з міжнародних відносин Сенату США невдовзі досягне згоди щодо законопроєкту, який передбачатиме превентивні санкції проти Росії.

Про це заявила член комітету Джин Шахін під час онлайн-заходу, організованого Центром стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це питання нині на розгляді, і ми дуже близькі до досягнення згоди… щодо законопроєкту, де будуть розглянуті превентивні санкції, які ми можемо запровадити у відповідь на дії Росії, на її агресивну поведінку… Потім також подивимося на санкції, що їх, за твердженнями Держдепартаменту, президента, керівництва комітету Сенату з міжнародних відносин, Росія та Путін відчули б у разі вторгнення в Україну", - розповіла Шахін, яка представляє Демократичну партію.

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Своєю чергою член комітету з міжнародних відносин республіканець Роб Портман зазначив, що документ, який буде ухвалено за двопартійної підтримки передбачатиме різнопланову допомогу Україні.

За його словами, ідеться про те, щоб "поділитися з Україною деякими передовими практиками, над якими працювали у США для захисту інфраструктури" від кібератак. Окрім того, Сполучені Штати можуть працювати як з неурядовими організаціями, так і з владою, аби "протистояти брехні і пропаганді, які постійно поширюються і є частиною зусиль з дестабілізації".

Портман також підкреслив, що США активно взаємодіють з Німеччиною та іншими країнами Європи в питанні енергетичної безпеки. "Сполучені Штати та наші союзники по всьому світу, включаючи Близький Схід, готові надати більше скрапленого газу й інших видів енергії. І це могло б допомогти зменшити залежність від російського газу", - сказав сенатор.

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При цьому він висловив переконання, що не слід чекати, поки Росія нападе, а вже потім запроваджувати санкції: "Сенс у тому, щоб утримати Росію від цієї жахливої помилки, наслідки від якої були б руйнівними".

Автор: 

росія (66144) санкції (12139) США (23449) Сенат США (612) Портман Роберт (28)


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Сенату США-черговий респект...
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03.02.2022 09:02 Відповісти
вбийте пескова санкціями - це буде 9ка і нявкіно попередження....
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03.02.2022 09:11 Відповісти
русню надо жарить заранее , а то встали с колен и на бутылку кадыровскую забыли вернуться



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03.02.2022 09:11 Відповісти
іноді очікування страшніше за саму екзекуцію...
але брехунця дочуру песькова геть в рідні іпеня к бірозам на мурманьск - як попередження.
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03.02.2022 09:19 Відповісти
Все правильно! Все треба робить поступово! (Колись знайомий "під чарку" розказував про свою дружину: "Якось "в припадке аткравеннасти" сказала: "Знаєш - якби я виходила заміж за свого першого чоловіка і в нього був такий член як у тебе - я-б побоялася йому давать! А так - все в порядку!"
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03.02.2022 09:19 Відповісти
все так - по Дерибасовской надо прогуливаться постепенно...
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03.02.2022 09:33 Відповісти
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03.02.2022 09:42 Відповісти
Путин дал приказ шарахнуть ракетой по империалистам запада.
Звонит Лавров Шойгу и говорит: Слушай, Кожугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живёт.Шойгу отвечает: Блин! Песков просил по Лондону и Парижу не бить у него там дети, Медведев по Берлину Другие наши звонили, список большой... Слушай, Лавров, куда бить тогда, в случае чего? Ммм, ну, ***** по Воронежу, там наших детей точно нет
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03.02.2022 10:00 Відповісти
 
 