У Сенаті США готують законопроєкт про превентивні санкції проти Росії

Комітет з міжнародних відносин Сенату США невдовзі досягне згоди щодо законопроєкту, який передбачатиме превентивні санкції проти Росії.

Про це заявила член комітету Джин Шахін під час онлайн-заходу, організованого Центром стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це питання нині на розгляді, і ми дуже близькі до досягнення згоди… щодо законопроєкту, де будуть розглянуті превентивні санкції, які ми можемо запровадити у відповідь на дії Росії, на її агресивну поведінку… Потім також подивимося на санкції, що їх, за твердженнями Держдепартаменту, президента, керівництва комітету Сенату з міжнародних відносин, Росія та Путін відчули б у разі вторгнення в Україну", - розповіла Шахін, яка представляє Демократичну партію.

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Своєю чергою член комітету з міжнародних відносин республіканець Роб Портман зазначив, що документ, який буде ухвалено за двопартійної підтримки передбачатиме різнопланову допомогу Україні.

За його словами, ідеться про те, щоб "поділитися з Україною деякими передовими практиками, над якими працювали у США для захисту інфраструктури" від кібератак. Окрім того, Сполучені Штати можуть працювати як з неурядовими організаціями, так і з владою, аби "протистояти брехні і пропаганді, які постійно поширюються і є частиною зусиль з дестабілізації".

Портман також підкреслив, що США активно взаємодіють з Німеччиною та іншими країнами Європи в питанні енергетичної безпеки. "Сполучені Штати та наші союзники по всьому світу, включаючи Близький Схід, готові надати більше скрапленого газу й інших видів енергії. І це могло б допомогти зменшити залежність від російського газу", - сказав сенатор.

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При цьому він висловив переконання, що не слід чекати, поки Росія нападе, а вже потім запроваджувати санкції: "Сенс у тому, щоб утримати Росію від цієї жахливої помилки, наслідки від якої були б руйнівними".