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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Відповідальність за Трухіна та бездіяльність Монастирського несе Зеленський, - Порошенко

Відповідальність за Трухіна та бездіяльність Монастирського несе Зеленський, - Порошенко

Президент Володимир Зеленський системно покриває злочини свого оточення, тому він несе особисту відповідальність і за вчинки Олександра Трухіна, і за бездіяльність правоохоронної системи.

Про це заявив п'ятий президент, лідер "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Йдеться не про Трухіна. І не про ДТП. Це взагалі про Зеленського. Він несе відповідальність за кожного "Слугу", бо всі ці зашкварені ноунейми потрапили до списку з його волі і тільки. В 2019-му "Слуги" любили називати це модними слівцями типу "соціальний ліфт". Насправді ж Зеленський просто запустив каналізацію у реверсному режимі – і цим ліфтом все воно поперело нагору. А зараз він системно покриває злочини своєї команди, бо сам є співучасником", - наголосив він.

За словами Порошенка, розслідування справи нардепа Трухіна демонструє повну деградацію влади.

"Як і те, що і ДБР, і МВС, і Офіс Генерального прокурора обслуговують виключно інтереси Офісу Зеленського. І що тільки його персональна участь могла протягом майже півроку забезпечувати таку глибоку координацію силових структур у "кришуванні" Трухіна", - пояснив п'ятий президент.

Порошенко вимагає скликати позачергове засідання Верховної Ради, де мають звітувати очільники правоохоронних органів та Зеленський.

"НАБУ має звернути увагу і на інформацію про сумку із 150 тисячами, які Трухін віз із Полтави до Києва. Та долучити цей епізод до розслідування численних заяв про "зарплати у конвертах" для "слуг" і про відкати на "Великому крадівництві". Наголошую: повну відповідальність за дії Олександра Трухіна несе Зеленський, який привів його в парламент. Відповідальність за бездіяльність міністра Монастирського несе Зеленський, який його туди рекомендував. Відповідальність за бездіяльність ДБР несе Зеленський, який призначив керівника Бюро, благословивши шахрайський конкурс", - підсумував лідер "ЄС".

Також читайте: Зеленський про ДТП із Трухіним: Всі повинні бути рівні перед законом. Винні точно відповідатимуть

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. доларів. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

Також дивіться: Монастирський бачив це відео через кілька днів після ДТП. Трухіна покривали, - Мусаєва. ВIДЕО

Автор: 

ДТП (4483) Зеленський Володимир (24391) Порошенко Петро (15193) цензура (363) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+50
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02.02.2022 15:07 Відповісти
+43
"порошенко привів до влади авакова"

Геббельса перечитав?
Аваков був в "Батьківщині", потім в "Народному фронті".
В крісло міністра сів за кілька місяців до обрання ПП президентом.
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02.02.2022 15:28 Відповісти
+34
Супер сказано! Канализация в реверсном режиме,все что есть отстойное и продажное собралось в партии зедебилов. А это еще не самый отстойный их экземпляр.
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02.02.2022 15:07 Відповісти
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брехня - це просто такий ареал існування цієї ЗеК*манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
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02.02.2022 17:45 Відповісти
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02.02.2022 15:27 Відповісти
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02.02.2022 15:53 Відповісти
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02.02.2022 15:29 Відповісти
ЗЕЛЯ-ХУЙЛО!
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02.02.2022 15:30 Відповісти
нет.. ***** - это *****
а зеля - это х**леныш криворогульский... мелкое хвастливое чмо
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02.02.2022 15:39 Відповісти
Да ***** он зелёное
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02.02.2022 15:42 Відповісти
Отбитое зеленое ...хло
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02.02.2022 15:55 Відповісти
Правильно сказал,НО.За кого из подчиненных нес ответственность Пэтя?
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02.02.2022 15:34 Відповісти
Кого он публично защищал,как земорыш?
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02.02.2022 17:03 Відповісти
Гугль отключили ?
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02.02.2022 17:11 Відповісти
так, вимкнули, на касапський контент; звідки всі фейки гуляють.
Так що постарайся прикладами.
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02.02.2022 17:44 Відповісти
Та того же Авакова.А у того урода залетов было больше,чем у всех зеленых вместе взятых
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02.02.2022 17:28 Відповісти
Вот хочу про русалку.,.ваша богуцкая на нее не тянет )
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02.02.2022 17:38 Відповісти
Зеля с тобой чем-то делится иногда?
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02.02.2022 17:41 Відповісти
Ну хоть понимаешь,что вас Аваков хоронит...)
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02.02.2022 20:01 Відповісти
Та хоронит он самого себя и Питруню.Хотя,куда там еще сильней хоронить?))А почему Питро не ответил,когда Аваков полицейских хоронил?
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03.02.2022 07:42 Відповісти
Только это теперь у зебобы проблемы с видео трухина )
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04.02.2022 14:09 Відповісти
Так это и хорошо)Так чего ж Питро не ответил за все залеты?Княжичи,например)Даже не высказался.Ты тогда возмущалось,что он молчит?
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04.02.2022 14:19 Відповісти
Лєксєіч, тут зе скот висунув версію що Трухіна і Монастирського це ви їм підкинули. Що можете сказати в своє виправдання?))))
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02.02.2022 15:38 Відповісти
Ще й обох п'яних.
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02.02.2022 15:39 Відповісти
Як самий
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02.02.2022 15:42 Відповісти
П'яних і під коксом
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02.02.2022 17:56 Відповісти
теперь затаскают по судам человека
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02.02.2022 15:57 Відповісти
Можем сказать,что он тебя не услышит)))
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02.02.2022 17:29 Відповісти
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02.02.2022 15:42 Відповісти
А на )|(эра ж ты тогда, клован криворогий, собирался садить миллиард деревьев? Теперь уже знаем - Что бы твои казлы (новые лица) в лес ходили!
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02.02.2022 16:04 Відповісти
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02.02.2022 15:42 Відповісти
Ну почему во главе страны сейчас дебил, к-рый свои мысли не может чётко выговорить, а не умный достойный человек?
Браво, ПАП!
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02.02.2022 15:46 Відповісти
Потому что этого дебила избрало стадо73 % дебилоидов. Подобное тянется к подобному.
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02.02.2022 16:03 Відповісти
То есть, ты, порохобот, считаешь что все дебилы? А твой кумир, шоколадный барыга, белый и пушистый?
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02.02.2022 16:09 Відповісти
Ну, трохи шоколадом таки забруднився - його довго в руці тримати не треба, тане. Перетримав...
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02.02.2022 16:16 Відповісти
Кстати, о так называемых "порохоботах"...у тебя не возникает вполне закономерного вопроса что ты и др. здесь бредят "порохоботами", но ни одной "порохоботской" ботофермы внутренние органы зеленского сколько не искали, но так и не нарыли?
И о, якобы, "моем кумире"-не знаю насчет пушистости, но насчет ума, здравого рассудка, смелости, порядочности и опыта все слуги урода во главе с зеушлепком ему и в подметки не годятся.
И ДА, я так считал, считаю и буду считать, что отдать свой голос за это убожество в столь тяжелое для страны время, мог только психически нездоровый человек и еще бОльшее убожество. И таких убогих, увы, 73% .
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02.02.2022 18:48 Відповісти
300 лет руССкава, и 70 лет советского «человека» лепили из отбросов московской империи.. 73% было слеплено из 100%.
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02.02.2022 16:26 Відповісти
При владі, здичавіле,відморожене стадо деградувавших мавпоїдів! Здатних лише на знищення всього й усіх довкола
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02.02.2022 15:50 Відповісти
так на те їх туди й посаджено - щоб нищили й плюндрували
але ненадовго

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02.02.2022 18:53 Відповісти
Перед тем, как пустить преступника в лес, .. надо ему посмотреть в глаза (с) ВАЗик Шестой Заднеприводный
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02.02.2022 16:00 Відповісти
А кто еще? Разве что Бенямойский. Но ему эта возня "слуг" вокруг Трухина только мешает
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02.02.2022 16:07 Відповісти


02.02.22 14:59 4141

Відповідальність за Трухіна та бездіяльність Монастирського несе- Порошенко
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02.02.2022 16:18 Відповісти
А скільки він штанів зебілам спортив ви навіть не уявляєте.
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02.02.2022 16:23 Відповісти
Тут я соглашусь с Барыгой.
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02.02.2022 16:18 Відповісти
Барига - більше вам пасує , так як великим розумом не вирізняєтесь серед зелених потвор 😠
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02.02.2022 18:01 Відповісти
Это реплика из трагикомедии, где отец не признаёт своего блудного сына. Но ведь Вова Зеленский это приемник и истый наследник Порошенко. Просто старый мерзавец более хитрый и опытный.
Порохоботы, - "Фас".
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02.02.2022 16:24 Відповісти
Гонта , пошёл в лес на@@ й , так как Зесейшельский- это ваше тупоголовое наследие 😡
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02.02.2022 17:58 Відповісти
Вот не люблю я Пороха. Но ... Тут он прав на все 100%.
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02.02.2022 16:37 Відповісти
Знаете...все равно кого вы любите -главное ,что вы схватили свое критическое мышление за хвост...просто больше не отпускайте )
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02.02.2022 17:11 Відповісти
Чому у Пороха не може бути своєї окремої думки?
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02.02.2022 18:36 Відповісти
То, что ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь - мудак, а всё ЗЕ-шапито - мудачьё, известно и без Порохатого Барыги, которого явно грызёт жаба за то, что бунт по свержению ЗЕ-кривляки и воцарению Порохатого Шоколатье не состоялся через дефицит дурбелеників на майданах.
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02.02.2022 20:56 Відповісти
Скажите, пожалуйста, а какой партии был Трухин до СН?
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02.02.2022 22:10 Відповісти
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