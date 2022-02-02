Відповідальність за Трухіна та бездіяльність Монастирського несе Зеленський, - Порошенко
Президент Володимир Зеленський системно покриває злочини свого оточення, тому він несе особисту відповідальність і за вчинки Олександра Трухіна, і за бездіяльність правоохоронної системи.
Про це заявив п'ятий президент, лідер "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Йдеться не про Трухіна. І не про ДТП. Це взагалі про Зеленського. Він несе відповідальність за кожного "Слугу", бо всі ці зашкварені ноунейми потрапили до списку з його волі і тільки. В 2019-му "Слуги" любили називати це модними слівцями типу "соціальний ліфт". Насправді ж Зеленський просто запустив каналізацію у реверсному режимі – і цим ліфтом все воно поперело нагору. А зараз він системно покриває злочини своєї команди, бо сам є співучасником", - наголосив він.
За словами Порошенка, розслідування справи нардепа Трухіна демонструє повну деградацію влади.
"Як і те, що і ДБР, і МВС, і Офіс Генерального прокурора обслуговують виключно інтереси Офісу Зеленського. І що тільки його персональна участь могла протягом майже півроку забезпечувати таку глибоку координацію силових структур у "кришуванні" Трухіна", - пояснив п'ятий президент.
Порошенко вимагає скликати позачергове засідання Верховної Ради, де мають звітувати очільники правоохоронних органів та Зеленський.
"НАБУ має звернути увагу і на інформацію про сумку із 150 тисячами, які Трухін віз із Полтави до Києва. Та долучити цей епізод до розслідування численних заяв про "зарплати у конвертах" для "слуг" і про відкати на "Великому крадівництві". Наголошую: повну відповідальність за дії Олександра Трухіна несе Зеленський, який привів його в парламент. Відповідальність за бездіяльність міністра Монастирського несе Зеленський, який його туди рекомендував. Відповідальність за бездіяльність ДБР несе Зеленський, який призначив керівника Бюро, благословивши шахрайський конкурс", - підсумував лідер "ЄС".
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. доларів. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.
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а зеля - это х**леныш криворогульский... мелкое хвастливое чмо
Так що постарайся прикладами.
Браво, ПАП!
И о, якобы, "моем кумире"-не знаю насчет пушистости, но насчет ума, здравого рассудка, смелости, порядочности и опыта все слуги урода во главе с зеушлепком ему и в подметки не годятся.
И ДА, я так считал, считаю и буду считать, что отдать свой голос за это убожество в столь тяжелое для страны время, мог только психически нездоровый человек и еще бОльшее убожество. И таких убогих, увы, 73% .
але ненадовго
02.02.22 14:59 4141
Відповідальність за Трухіна та бездіяльність Монастирського несе- Порошенко
Порохоботы, - "Фас".