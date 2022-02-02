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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Ответственность за Трухина и бездействие Монастырского несет Зеленский, - Порошенко

Ответственность за Трухина и бездействие Монастырского несет Зеленский, - Порошенко

Президент Владимир Зеленский системно покрывает преступления своего окружения, поэтому он несет личную ответственность и за поступки Александра Трухина, и за бездействие правоохранительной системы.

Об этом заявил пятый президент, лидер "ЕС" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Речь не о Трухине. И не о ДТП. Это вообще о Зеленском. Он несет ответственность за каждого "Слугу", потому что все эти зашкваренные ноунеймы попали в список по его воле и только. В 2019-м "Слуги" любили называть это модными словцами типа "социальный лифт". На самом же деле Зеленский просто запустил канализацию в реверсном режиме - и этим лифтом все оно поперело наверх. А сейчас он системно покрывает преступления своей команды, потому что сам является соучастником", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, расследование дела нардепа Трухина показывает полную деградацию власти.

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"Как и то, что и ГБР, и МВД, и Офис Генерального прокурора обслуживают исключительно интересы Офиса Зеленского. И что только его персональное участие могло в течение почти полугода обеспечивать такую ​​глубокую координацию силовых структур в "крышевании" Трухина", - пояснил пятый президент.

Порошенко требует созвать внеочередное заседание Верховной Рады, где должны отчитываться руководители правоохранительных органов и Зеленский.

"НАБУ должно обратить внимание и на информацию о сумке со 150 тысячами, которые Трухин вез из Полтавы в Киев. Но приобщить этот эпизод к расследованию многочисленных заявлений о "зарплатах в конвертах" для "слуг" и об откате на "Великому крадівництві". Подчеркиваю: полную ответственность за действия Александра Трухина несет Зеленский, который привел его в парламент. Ответственность за бездействие министра Монастырского несет Зеленский, который его туда рекомендовал. Ответственность за бездействие ГБР несет Зеленский, назначивший руководителя Бюро, благословив мошеннический конкурс", - подытожил лидер "ЕС".

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

Автор: 

ДТП (7687) Зеленский Владимир (20889) Порошенко Петр (19618) цензура (1337) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+50
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02.02.2022 15:07 Ответить
+43
"порошенко привів до влади авакова"

Геббельса перечитав?
Аваков був в "Батьківщині", потім в "Народному фронті".
В крісло міністра сів за кілька місяців до обрання ПП президентом.
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02.02.2022 15:28 Ответить
+34
Супер сказано! Канализация в реверсном режиме,все что есть отстойное и продажное собралось в партии зедебилов. А это еще не самый отстойный их экземпляр.
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02.02.2022 15:07 Ответить
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брехня - це просто такий ареал існування цієї ЗеК*манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
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02.02.2022 17:45 Ответить
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02.02.2022 15:27 Ответить
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02.02.2022 15:53 Ответить
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02.02.2022 15:29 Ответить
ЗЕЛЯ-ХУЙЛО!
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02.02.2022 15:30 Ответить
нет.. ***** - это *****
а зеля - это х**леныш криворогульский... мелкое хвастливое чмо
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02.02.2022 15:39 Ответить
Да ***** он зелёное
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02.02.2022 15:42 Ответить
Отбитое зеленое ...хло
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02.02.2022 15:55 Ответить
Правильно сказал,НО.За кого из подчиненных нес ответственность Пэтя?
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02.02.2022 15:34 Ответить
Кого он публично защищал,как земорыш?
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02.02.2022 17:03 Ответить
Гугль отключили ?
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02.02.2022 17:11 Ответить
так, вимкнули, на касапський контент; звідки всі фейки гуляють.
Так що постарайся прикладами.
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02.02.2022 17:44 Ответить
Та того же Авакова.А у того урода залетов было больше,чем у всех зеленых вместе взятых
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02.02.2022 17:28 Ответить
Вот хочу про русалку.,.ваша богуцкая на нее не тянет )
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02.02.2022 17:38 Ответить
Зеля с тобой чем-то делится иногда?
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02.02.2022 17:41 Ответить
Ну хоть понимаешь,что вас Аваков хоронит...)
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02.02.2022 20:01 Ответить
Та хоронит он самого себя и Питруню.Хотя,куда там еще сильней хоронить?))А почему Питро не ответил,когда Аваков полицейских хоронил?
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03.02.2022 07:42 Ответить
Только это теперь у зебобы проблемы с видео трухина )
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04.02.2022 14:09 Ответить
Так это и хорошо)Так чего ж Питро не ответил за все залеты?Княжичи,например)Даже не высказался.Ты тогда возмущалось,что он молчит?
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04.02.2022 14:19 Ответить
Лєксєіч, тут зе скот висунув версію що Трухіна і Монастирського це ви їм підкинули. Що можете сказати в своє виправдання?))))
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02.02.2022 15:38 Ответить
Ще й обох п'яних.
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02.02.2022 15:39 Ответить
Як самий
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02.02.2022 15:42 Ответить
П'яних і під коксом
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02.02.2022 17:56 Ответить
теперь затаскают по судам человека
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02.02.2022 15:57 Ответить
Можем сказать,что он тебя не услышит)))
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02.02.2022 17:29 Ответить
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02.02.2022 15:42 Ответить
А на )|(эра ж ты тогда, клован криворогий, собирался садить миллиард деревьев? Теперь уже знаем - Что бы твои казлы (новые лица) в лес ходили!
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02.02.2022 16:04 Ответить
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02.02.2022 15:42 Ответить
Ну почему во главе страны сейчас дебил, к-рый свои мысли не может чётко выговорить, а не умный достойный человек?
Браво, ПАП!
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02.02.2022 15:46 Ответить
Потому что этого дебила избрало стадо73 % дебилоидов. Подобное тянется к подобному.
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02.02.2022 16:03 Ответить
То есть, ты, порохобот, считаешь что все дебилы? А твой кумир, шоколадный барыга, белый и пушистый?
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02.02.2022 16:09 Ответить
Ну, трохи шоколадом таки забруднився - його довго в руці тримати не треба, тане. Перетримав...
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02.02.2022 16:16 Ответить
Кстати, о так называемых "порохоботах"...у тебя не возникает вполне закономерного вопроса что ты и др. здесь бредят "порохоботами", но ни одной "порохоботской" ботофермы внутренние органы зеленского сколько не искали, но так и не нарыли?
И о, якобы, "моем кумире"-не знаю насчет пушистости, но насчет ума, здравого рассудка, смелости, порядочности и опыта все слуги урода во главе с зеушлепком ему и в подметки не годятся.
И ДА, я так считал, считаю и буду считать, что отдать свой голос за это убожество в столь тяжелое для страны время, мог только психически нездоровый человек и еще бОльшее убожество. И таких убогих, увы, 73% .
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02.02.2022 18:48 Ответить
300 лет руССкава, и 70 лет советского «человека» лепили из отбросов московской империи.. 73% было слеплено из 100%.
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02.02.2022 16:26 Ответить
При владі, здичавіле,відморожене стадо деградувавших мавпоїдів! Здатних лише на знищення всього й усіх довкола
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02.02.2022 15:50 Ответить
так на те їх туди й посаджено - щоб нищили й плюндрували
але ненадовго

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02.02.2022 18:53 Ответить
Перед тем, как пустить преступника в лес, .. надо ему посмотреть в глаза (с) ВАЗик Шестой Заднеприводный
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02.02.2022 16:00 Ответить
А кто еще? Разве что Бенямойский. Но ему эта возня "слуг" вокруг Трухина только мешает
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02.02.2022 16:07 Ответить


02.02.22 14:59 4141

Відповідальність за Трухіна та бездіяльність Монастирського несе- Порошенко
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02.02.2022 16:18 Ответить
А скільки він штанів зебілам спортив ви навіть не уявляєте.
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02.02.2022 16:23 Ответить
Тут я соглашусь с Барыгой.
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02.02.2022 16:18 Ответить
Барига - більше вам пасує , так як великим розумом не вирізняєтесь серед зелених потвор 😠
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02.02.2022 18:01 Ответить
Это реплика из трагикомедии, где отец не признаёт своего блудного сына. Но ведь Вова Зеленский это приемник и истый наследник Порошенко. Просто старый мерзавец более хитрый и опытный.
Порохоботы, - "Фас".
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02.02.2022 16:24 Ответить
Гонта , пошёл в лес на@@ й , так как Зесейшельский- это ваше тупоголовое наследие 😡
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02.02.2022 17:58 Ответить
Вот не люблю я Пороха. Но ... Тут он прав на все 100%.
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02.02.2022 16:37 Ответить
Знаете...все равно кого вы любите -главное ,что вы схватили свое критическое мышление за хвост...просто больше не отпускайте )
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02.02.2022 17:11 Ответить
Чому у Пороха не може бути своєї окремої думки?
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02.02.2022 18:36 Ответить
То, что ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь - мудак, а всё ЗЕ-шапито - мудачьё, известно и без Порохатого Барыги, которого явно грызёт жаба за то, что бунт по свержению ЗЕ-кривляки и воцарению Порохатого Шоколатье не состоялся через дефицит дурбелеників на майданах.
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02.02.2022 20:56 Ответить
Скажите, пожалуйста, а какой партии был Трухин до СН?
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02.02.2022 22:10 Ответить
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