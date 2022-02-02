Ответственность за Трухина и бездействие Монастырского несет Зеленский, - Порошенко

Президент Владимир Зеленский системно покрывает преступления своего окружения, поэтому он несет личную ответственность и за поступки Александра Трухина, и за бездействие правоохранительной системы.

Об этом заявил пятый президент, лидер "ЕС" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Речь не о Трухине. И не о ДТП. Это вообще о Зеленском. Он несет ответственность за каждого "Слугу", потому что все эти зашкваренные ноунеймы попали в список по его воле и только. В 2019-м "Слуги" любили называть это модными словцами типа "социальный лифт". На самом же деле Зеленский просто запустил канализацию в реверсном режиме - и этим лифтом все оно поперело наверх. А сейчас он системно покрывает преступления своей команды, потому что сам является соучастником", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, расследование дела нардепа Трухина показывает полную деградацию власти.

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"Как и то, что и ГБР, и МВД, и Офис Генерального прокурора обслуживают исключительно интересы Офиса Зеленского. И что только его персональное участие могло в течение почти полугода обеспечивать такую ​​глубокую координацию силовых структур в "крышевании" Трухина", - пояснил пятый президент.

Порошенко требует созвать внеочередное заседание Верховной Рады, где должны отчитываться руководители правоохранительных органов и Зеленский.

"НАБУ должно обратить внимание и на информацию о сумке со 150 тысячами, которые Трухин вез из Полтавы в Киев. Но приобщить этот эпизод к расследованию многочисленных заявлений о "зарплатах в конвертах" для "слуг" и об откате на "Великому крадівництві". Подчеркиваю: полную ответственность за действия Александра Трухина несет Зеленский, который привел его в парламент. Ответственность за бездействие министра Монастырского несет Зеленский, который его туда рекомендовал. Ответственность за бездействие ГБР несет Зеленский, назначивший руководителя Бюро, благословив мошеннический конкурс", - подытожил лидер "ЕС".

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.