Вероятность значительной эскалации пока низка, - Резников. ВИДЕО
Министр обороны Алексей Резников заявляет, что эскалация вооруженных сил РФ на границах Украины низкая.
Об этом глава Минобороны сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"По сравнению с пятницей после моего выступления с трибуны ВР, с того момента существенных изменений или какого-либо неожиданного факта не произошло. Украинская разведка внимательно наблюдает за перемещением сил РФ. Фиксирует все изменения и сравнивает их с данными разведки наших стран партнеров", - подчеркнул он.
В то же время, добавил Резников, вдоль других границ, в частности, с Беларусью, не наблюдается формирование каких-либо группировок.
"Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая", - добавил министр.
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т.е. еще ниже, чем была? до того или после того?
Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА
Карл Волох ФБ
До засідання РБ ООН.
Не того масштабу Зеленський фігура,аби поламати Байдену-Джонсону велику політичну гру, де чудовим для нас чином збіглися в конкретний момент зовнішні й внутрішні інтереси двох світових лідерів.
Але ж як старається МЗЧ,як підігрує московитам!
"Та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти, является, во многом, вынужденной - главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединённых путинско-олигархических информационных войск"
Всі кошти кинуті на відкати "великого крадівництва"
Яким боком ВАЗеленський до зброї? Ваша Бубочка з труселів вистрибує, щоб не образити *****.
Загрози агресії бачити не хочуть, а допомогу вимагають. Нахріна їм допомога, коли "в Багдаде все спокойно"?
Ймовірність значної ескалації наразі є низькою.
Ймовірність і наразі... Якщо той Рєзніков такий грамотний... Але ж ЦН...
Висока ймовірність тільки незначної ескалації - ну там типу, Харьків окупують, може ще щось по мєлочі.
Хто при владі України …Йолопи..
"Полагаю, если Украине еще будут нужны эти земли, скорее всего, она их получит обратно. Просто потому, что у России нет ни кадровых, ни финансовых возможностей бесконечно все это тянуть. Мы видим на примере Донбасса, что замышлялось это как некая красивая, романтическая история распространения "русского мира", но все опять-таки уперлось в отсутствие исполнителей. И вместо неких московских рыцарей в сияющих латах туда пришли просто "урки" разной степени романтичности, которые оказались обычными уголовниками, не способными ни на что, кроме как удерживать ситуацию террором, набивать подвалы трупами и пытаемыми. Это не может продолжаться долго, конфликт на Донбассе завершится естественным образом".
Александр Невзоров,
знаем его как ведущего "600 секунд".