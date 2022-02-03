Вероятность значительной эскалации пока низка, - Резников. ВИДЕО

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что эскалация вооруженных сил РФ на границах Украины низкая.

Об этом глава Минобороны сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"По сравнению с пятницей после моего выступления с трибуны ВР, с того момента существенных изменений или какого-либо неожиданного факта не произошло. Украинская разведка внимательно наблюдает за перемещением сил РФ. Фиксирует все изменения и сравнивает их с данными разведки наших стран партнеров", - подчеркнул он.

В то же время, добавил Резников, вдоль других границ, в частности, с Беларусью, не наблюдается формирование каких-либо группировок.

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"Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая", - добавил министр.