Ймовірність значної ескалації наразі є низькою, - Резніков. ВIДЕО
Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що ескалація збройних сил РФ на кордонах України є низькою.
Про це глава Міноборони повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Порівняно з п'ятницею після мого виступу з трибуни ВР, з того моменту суттєвих змін чи якогось неочікуваного факту не відбулось. Українська розвідка уважно спостерігає за переміщенням сил РФ. Фіксує всі зміни і порівнює їх з даними розвідки наших країн партнерів", - наголосив він.
Водночас, додав Резніков, вздовж інших кордонів, зокрема, з Білоруссю, не спостерігають формування якихось угруповань.
"Ймовірность значної ескалації станом на сьогоднішній день розглядається як низька", - додав міністр.
Топ коментарі
+13 Plushka
показати весь коментар03.02.2022 10:37 Відповісти Посилання
+12 Прощай немытая раССея
показати весь коментар03.02.2022 10:38 Відповісти Посилання
+9 Eco Zabavca
показати весь коментар03.02.2022 10:36 Відповісти Посилання
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т.е. еще ниже, чем была? до того или после того?
Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА
Карл Волох ФБ
До засідання РБ ООН.
Не того масштабу Зеленський фігура,аби поламати Байдену-Джонсону велику політичну гру, де чудовим для нас чином збіглися в конкретний момент зовнішні й внутрішні інтереси двох світових лідерів.
Але ж як старається МЗЧ,як підігрує московитам!
"Та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти, является, во многом, вынужденной - главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединённых путинско-олигархических информационных войск"
Всі кошти кинуті на відкати "великого крадівництва"
Яким боком ВАЗеленський до зброї? Ваша Бубочка з труселів вистрибує, щоб не образити *****.
Загрози агресії бачити не хочуть, а допомогу вимагають. Нахріна їм допомога, коли "в Багдаде все спокойно"?
Ймовірність значної ескалації наразі є низькою.
Ймовірність і наразі... Якщо той Рєзніков такий грамотний... Але ж ЦН...
Висока ймовірність тільки незначної ескалації - ну там типу, Харьків окупують, може ще щось по мєлочі.
Хто при владі України …Йолопи..
"Полагаю, если Украине еще будут нужны эти земли, скорее всего, она их получит обратно. Просто потому, что у России нет ни кадровых, ни финансовых возможностей бесконечно все это тянуть. Мы видим на примере Донбасса, что замышлялось это как некая красивая, романтическая история распространения "русского мира", но все опять-таки уперлось в отсутствие исполнителей. И вместо неких московских рыцарей в сияющих латах туда пришли просто "урки" разной степени романтичности, которые оказались обычными уголовниками, не способными ни на что, кроме как удерживать ситуацию террором, набивать подвалы трупами и пытаемыми. Это не может продолжаться долго, конфликт на Донбассе завершится естественным образом".
Александр Невзоров,
знаем его как ведущего "600 секунд".