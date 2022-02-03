Ймовірність значної ескалації наразі є низькою, - Резніков. ВIДЕО

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що ескалація збройних сил РФ на кордонах України є низькою.

Про це глава Міноборони повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Порівняно з п'ятницею після мого виступу з трибуни ВР, з того моменту суттєвих змін чи якогось неочікуваного факту не відбулось. Українська розвідка уважно спостерігає за переміщенням сил РФ. Фіксує всі зміни і порівнює їх з даними розвідки наших країн партнерів", - наголосив він.

Водночас, додав Резніков, вздовж інших кордонів, зокрема, з Білоруссю, не спостерігають формування якихось угруповань.

"Ймовірность значної ескалації станом на сьогоднішній день розглядається як низька", - додав міністр.

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