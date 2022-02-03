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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ймовірність значної ескалації наразі є низькою, - Резніков. ВIДЕО

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що ескалація збройних сил РФ на кордонах України є низькою.

Про це глава Міноборони повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Порівняно з п'ятницею після мого виступу з трибуни ВР, з того моменту суттєвих змін чи якогось неочікуваного факту не відбулось. Українська розвідка уважно спостерігає за переміщенням сил РФ. Фіксує всі зміни і порівнює їх з даними розвідки наших країн партнерів", - наголосив він.

Водночас, додав Резніков, вздовж інших кордонів, зокрема, з Білоруссю, не спостерігають формування якихось угруповань.

"Ймовірность значної ескалації станом на сьогоднішній день розглядається як низька", - додав міністр.

Також читайте: Ми направили дружнім країнам запити на отримання військової допомоги. Очікуємо відповіді, - Резніков

Автор: 

армія рф (17876) росія (66144) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+13
"Их там нет" Весь мир на ушах,а у Резникова "В Багдаде всё спокойно"
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03.02.2022 10:37 Відповісти
+12
Олександр Бригинець

Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА
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03.02.2022 10:38 Відповісти
+9
какая военная точность оценок.

т.е. еще ниже, чем была? до того или после того?
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03.02.2022 10:36 Відповісти
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какая военная точность оценок.

т.е. еще ниже, чем была? до того или после того?
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03.02.2022 10:36 Відповісти
оапньки, истерика у клетчатого пиджака прекратилась...
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03.02.2022 10:36 Відповісти
"Их там нет" Весь мир на ушах,а у Резникова "В Багдаде всё спокойно"
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03.02.2022 10:37 Відповісти
Ну он в своем Багдаде или под Богдадом, ЗЕ новую друь подвез.
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03.02.2022 12:17 Відповісти
Олександр Бригинець

Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА
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03.02.2022 10:38 Відповісти
Сцицрон може тільки капітолювати.Але проблема західні друзі недають.
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03.02.2022 11:01 Відповісти
солома

Карл Волох ФБ

До засідання РБ ООН.
Не того масштабу Зеленський фігура,аби поламати Байдену-Джонсону велику політичну гру, де чудовим для нас чином збіглися в конкретний момент зовнішні й внутрішні інтереси двох світових лідерів.
Але ж як старається МЗЧ,як підігрує московитам!
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03.02.2022 10:40 Відповісти
ми беззаперечно верим Карлу!

"Та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти, является, во многом, вынужденной - главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединённых путинско-олигархических информационных войск"
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03.02.2022 11:22 Відповісти
Україна має на сьогодні дуже велику міжнародну підтримку з часів Сивочолого. При Пєті склади взривали а при Зе зброю дають.
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03.02.2022 10:42 Відповісти
им проще дать оружие чем потом воевать самим. а склады сначала распродали (начиная с кравчука все презы наживались) а потом остатки взорвали
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03.02.2022 10:49 Відповісти
Скільки арсеналів було побудовано за часів найвеличніВшивого? Підказую, жодного. Те, що почали будувати, заморожено і догниває.
Всі кошти кинуті на відкати "великого крадівництва"
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03.02.2022 10:57 Відповісти
У подляка-лещенко окрім сраколизів найвеличніВшивого нікого не тримать?
Яким боком ВАЗеленський до зброї? Ваша Бубочка з труселів вистрибує, щоб не образити *****.
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03.02.2022 10:50 Відповісти
передерто з заяви оцієї 🇮🇱
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03.02.2022 10:44 Відповісти


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03.02.2022 10:45 Відповісти
В 10.35, если шо? Будем выдавать пенсию снарядами. Чайке 152 мм.
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03.02.2022 11:00 Відповісти
В такому випадку не пенсію, а зарплату.
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03.02.2022 11:03 Відповісти
На зарплату можно и Джавелин, а шо жалко? Бялорусам С-400 будут выдавать и ничего.
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03.02.2022 11:09 Відповісти
Пліснявій владі хочеться порадити чи труселя надягти, чи хрестика зняти.
Загрози агресії бачити не хочуть, а допомогу вимагають. Нахріна їм допомога, коли "в Багдаде все спокойно"?
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03.02.2022 11:15 Відповісти
Я же вроде ясно написал. Берем все, что дают, вернее продают, а там растыкают, нужна, не нужна, кто его знает? Закупка - это хорошее дело, секретность прежде всего.
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03.02.2022 11:25 Відповісти
НАРАЗІ!? Это как в анекдоте: пензия, милок, у меня хорошая, но маленькая,
Ймовірність значної ескалації наразі є низькою.
Ймовірність і наразі... Якщо той Рєзніков такий грамотний... Але ж ЦН...
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03.02.2022 10:49 Відповісти
> Ймовірность значної ескалації станом на сьогоднішній день розглядається як низька.

Висока ймовірність тільки незначної ескалації - ну там типу, Харьків окупують, може ще щось по мєлочі.
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03.02.2022 10:49 Відповісти
dupu im na twarz або położyć lachę do rotu за Харьков!
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03.02.2022 11:02 Відповісти
Твоя задача матзабезпечення. А про ймовірність штаб нехай думає
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03.02.2022 10:49 Відповісти
А оскільки імовірність не висока, по можна положити болт на забезпечення ЗСУ
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03.02.2022 11:04 Відповісти
Який піп, така і єпархія, незначна…
Хто при владі України …Йолопи..
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03.02.2022 11:08 Відповісти
Когда парашенские войска на границе с Украиной, словосочетание "вероятность" смотрится абсурдно и неуместно.
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03.02.2022 11:12 Відповісти
шо воно меле?
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03.02.2022 11:17 Відповісти
"ПОКА" - очень успокаивает.
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03.02.2022 11:18 Відповісти
БОЛЕЕ ЧЕМ ВМЕНЯЕМЫЙ РОССИЯНИН О КРЫМЕ И ДОНБАССЕ.

"Полагаю, если Украине еще будут нужны эти земли, скорее всего, она их получит обратно. Просто потому, что у России нет ни кадровых, ни финансовых возможностей бесконечно все это тянуть. Мы видим на примере Донбасса, что замышлялось это как некая красивая, романтическая история распространения "русского мира", но все опять-таки уперлось в отсутствие исполнителей. И вместо неких московских рыцарей в сияющих латах туда пришли просто "урки" разной степени романтичности, которые оказались обычными уголовниками, не способными ни на что, кроме как удерживать ситуацию террором, набивать подвалы трупами и пытаемыми. Это не может продолжаться долго, конфликт на Донбассе завершится естественным образом".

Александр Невзоров,
знаем его как ведущего "600 секунд".
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03.02.2022 11:30 Відповісти
крым да, бамбаз нет
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03.02.2022 20:10 Відповісти
Правда завжди є протилежним тому, що говорять ці №ідори. Якщо ці брехні перекласти з зеленської: народ, треба бути готовим, бо ворог біля воріт.
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03.02.2022 13:27 Відповісти
Если есть значительная эскалация..значит есть и незначительная ? Ох, и смелый парень - этот Резников! Видать - он не знает каких люлей навешал зеля Байденц за "незначительную эскалацию"
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03.02.2022 14:25 Відповісти
 
 