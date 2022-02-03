У олигархов есть три месяца, чтобы избавиться от активов, - Малюська
Цель закона об олигархах – побудить их добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минюста, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже примерно в конце мая СНБО сможет обнародовать первые решения о признании лиц олигархами. В соответствующий реестр будут попадать те, кто будет иметь следующие признаки:
– наличие значительных активов;
- монополия на отдельном рынке товаров;
- участие в политической жизни;
- контроль медиа", - говорится в сообщении.
По словам главы Минюста, работу по проверке и сбору информации, кто олигарх, а кто нет, может произвести любое заинтересованное лицо.
"Пока же те, у кого есть все признаки олигарха, имеет еще немного больше 3 месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере одной из них. Ведь ключевая цель закона об олигархах - не загнать их в рамки ограничений, а побуждать добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом", - добавили в министерстве.
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1. Злодій
2. любітель руцкага міра
3. Шахарай
4. Куклачов (жиди депутани тіпи куницького, собчий рот і т.д.)
5. Олігарх
Чи все разом ?
ПЫСЫ: розочки в ушах оставь себе.
Так якщо подумати, то ознакам секти відповідає хіба що Слуга Народу з їх боготворінням лідеру секти ( найвеличніший лідер ********** ), беспрекословною вірою в дива ( зарплатня у 4к баксів ), нетерпимість до тих, хто не належить до сексти, травлею тих хто виходить із секти і так далі