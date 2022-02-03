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У олигархов есть три месяца, чтобы избавиться от активов, - Малюська

У олигархов есть три месяца, чтобы избавиться от активов, - Малюська

Цель закона об олигархах – побудить их добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минюста, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже примерно в конце мая СНБО сможет обнародовать первые решения о признании лиц олигархами. В соответствующий реестр будут попадать те, кто будет иметь следующие признаки:

– наличие значительных активов;

- монополия на отдельном рынке товаров;

- участие в политической жизни;

- контроль медиа", - говорится в сообщении.

По словам главы Минюста, работу по проверке и сбору информации, кто олигарх, а кто нет, может произвести любое заинтересованное лицо.

Также читайте: Конец мая – реальный срок для первых решений СНБО о признании лиц олигархами, - Малюська

"Пока же те, у кого есть все признаки олигарха, имеет еще немного больше 3 месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере одной из них. Ведь ключевая цель закона об олигархах - не загнать их в рамки ограничений, а побуждать добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом", - добавили в министерстве.

Автор: 

Минюст (1756) олигарх (1026) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+38
Ну-у-у, Порошенко, а хто ж ще? Ну не Ігорвалєріч!
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03.02.2022 11:11 Ответить
+26
Все заявления шмаркли и его камарильи- безразмерная глупость!
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03.02.2022 11:10 Ответить
+25
за три года у нас уже появились новые олигархи. Один тупорылый Юзик схомячил больше 3 миллиардов бюджетных гривень на Крадівнициві. А шефиры с тимошенками?
95квартал - наш кооператив Озеро
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03.02.2022 11:29 Ответить
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ЦИРК. А Каломойша тоді ХТО?
1. Злодій
2. любітель руцкага міра
3. Шахарай
4. Куклачов (жиди депутани тіпи куницького, собчий рот і т.д.)
5. Олігарх
Чи все разом ?
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03.02.2022 16:07 Ответить
... Сверху скажут, что он Филантроп
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03.02.2022 19:57 Ответить
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03.02.2022 16:15 Ответить
Как бы ты, Малюська, стола не лишился. Где будешь прятаться?
ПЫСЫ: розочки в ушах оставь себе.
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03.02.2022 16:18 Ответить
Закон про олігархів - неконституційна дурня! Перш ніж планувати, і мріяти, як в травні Зе президент буде з легкістю розправлятися з олігархами (читай Порошенко), треба мати на увазі, що в березні очікується висновок Венеціанської комісії по цьому закону. І скоріше за все там буде написано щось на кшталт - Ви що з глузду з їхали? Накладати будь які обмеження на людину без суду і слідства по волі дорадчого органу (РНБО) - це незаконно, неконституційно і порушує права людини, незалежно від прізвища людини. Далі цей висновок можна прикладати до будь яких судових справ, якщо влада і далі буде гратися в цю маячню!
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03.02.2022 16:20 Ответить
Це, припустимо, в них не пройде, але, враховуючи те що Зеля стільки разів порушував закон, і за ним тюрма плаче, він у будь-який спосіб намагатиметься утримати владу. Можна очікувати напередодні президентських виборів якихось скажених разових виплат (як Янукович пенсіонерам у 2004 році), аж до 4000 доларів в еквіваленті вчителям - бачите - виконав! Можливе і введення воєнного стану, ця Верховна Рада підтримає.
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03.02.2022 18:09 Ответить
Шо это за товарищ Новосельцев с дебильными усами на фото?
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03.02.2022 16:53 Ответить
Элитарная секта сейчас начнет орать на весь интернет, что олигархи заработали свои заводики честным путем, всю жизнь проработав на гос должности.
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03.02.2022 17:26 Ответить
Надеюсь, зебила с беней в список уже включили?---они 100% отвечают требованиям и ни от чего отказываться не собираются!
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03.02.2022 17:56 Ответить
А на кого натяк, якщо не секрет ?

Так якщо подумати, то ознакам секти відповідає хіба що Слуга Народу з їх боготворінням лідеру секти ( найвеличніший лідер ********** ), беспрекословною вірою в дива ( зарплатня у 4к баксів ), нетерпимість до тих, хто не належить до сексти, травлею тих хто виходить із секти і так далі
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03.02.2022 20:17 Ответить
сміх та й годі!
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03.02.2022 17:44 Ответить
Придурок, чи як?
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03.02.2022 19:22 Ответить
Бьюся об заклад, що попадуть у список лише два ізгої. Це Порошенко та Ахметка і через два "недоліки" - вони політичні вооги та не обраний народ.
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03.02.2022 19:32 Ответить
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