У олигархов есть три месяца, чтобы избавиться от активов, - Малюська

Цель закона об олигархах – побудить их добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минюста, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже примерно в конце мая СНБО сможет обнародовать первые решения о признании лиц олигархами. В соответствующий реестр будут попадать те, кто будет иметь следующие признаки:

– наличие значительных активов;

- монополия на отдельном рынке товаров;

- участие в политической жизни;

- контроль медиа", - говорится в сообщении.

По словам главы Минюста, работу по проверке и сбору информации, кто олигарх, а кто нет, может произвести любое заинтересованное лицо.

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"Пока же те, у кого есть все признаки олигарха, имеет еще немного больше 3 месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере одной из них. Ведь ключевая цель закона об олигархах - не загнать их в рамки ограничений, а побуждать добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом", - добавили в министерстве.