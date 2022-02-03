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Олігархи мають три місяці, щоб позбутися активів, - Малюська

Олігархи мають три місяці, щоб позбутися активів, - Малюська

Мета закону про олігархів - спонукати їх добровільно відійти від зловживань своїм статусом.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Мін'юсту, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже приблизно наприкінці травня РНБО зможе оприлюднити перші рішення про визнання осіб олігархами. До відповідного реєстру потраплятимуть ті, хто матиме наступні ознаки:

- наявність значних активів;
- монополія на окремому ринку товарів;
- участь у політичному житті;
- контроль медіа", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника Мін'юсту, роботу з перевірки і збирання інформації, хто олігарх, а хто ні, може зробити будь-яка зацікавлена особа.

"Наразі ж ті, хто має всі ознаки олігарха, має ще трохи більше 3 місяців для того, щоб за власною ініціативою позбутися принаймні однієї з них. Адже ключова мета закону про олігархів – не загнати їх у рамки обмежень, а спонукати добровільно відійти від зловживань своїм статусом", - додали в міністерстві.

Читайте: Кінець травня – реальний термін для перших рішень РНБО про визнання осіб олігархами, - Малюська

Автор: 

Мін’юст (1604) олігарх (934) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+38
Ну-у-у, Порошенко, а хто ж ще? Ну не Ігорвалєріч!
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03.02.2022 11:11 Відповісти
+26
Все заявления шмаркли и его камарильи- безразмерная глупость!
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03.02.2022 11:10 Відповісти
+25
за три года у нас уже появились новые олигархи. Один тупорылый Юзик схомячил больше 3 миллиардов бюджетных гривень на Крадівнициві. А шефиры с тимошенками?
95квартал - наш кооператив Озеро
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03.02.2022 11:29 Відповісти
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ЦИРК. А Каломойша тоді ХТО?
1. Злодій
2. любітель руцкага міра
3. Шахарай
4. Куклачов (жиди депутани тіпи куницького, собчий рот і т.д.)
5. Олігарх
Чи все разом ?
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03.02.2022 16:07 Відповісти
... Сверху скажут, что он Филантроп
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03.02.2022 19:57 Відповісти
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03.02.2022 16:15 Відповісти
Как бы ты, Малюська, стола не лишился. Где будешь прятаться?
ПЫСЫ: розочки в ушах оставь себе.
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03.02.2022 16:18 Відповісти
Закон про олігархів - неконституційна дурня! Перш ніж планувати, і мріяти, як в травні Зе президент буде з легкістю розправлятися з олігархами (читай Порошенко), треба мати на увазі, що в березні очікується висновок Венеціанської комісії по цьому закону. І скоріше за все там буде написано щось на кшталт - Ви що з глузду з їхали? Накладати будь які обмеження на людину без суду і слідства по волі дорадчого органу (РНБО) - це незаконно, неконституційно і порушує права людини, незалежно від прізвища людини. Далі цей висновок можна прикладати до будь яких судових справ, якщо влада і далі буде гратися в цю маячню!
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03.02.2022 16:20 Відповісти
Це, припустимо, в них не пройде, але, враховуючи те що Зеля стільки разів порушував закон, і за ним тюрма плаче, він у будь-який спосіб намагатиметься утримати владу. Можна очікувати напередодні президентських виборів якихось скажених разових виплат (як Янукович пенсіонерам у 2004 році), аж до 4000 доларів в еквіваленті вчителям - бачите - виконав! Можливе і введення воєнного стану, ця Верховна Рада підтримає.
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03.02.2022 18:09 Відповісти
Шо это за товарищ Новосельцев с дебильными усами на фото?
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03.02.2022 16:53 Відповісти
Элитарная секта сейчас начнет орать на весь интернет, что олигархи заработали свои заводики честным путем, всю жизнь проработав на гос должности.
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03.02.2022 17:26 Відповісти
Надеюсь, зебила с беней в список уже включили?---они 100% отвечают требованиям и ни от чего отказываться не собираются!
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03.02.2022 17:56 Відповісти
А на кого натяк, якщо не секрет ?

Так якщо подумати, то ознакам секти відповідає хіба що Слуга Народу з їх боготворінням лідеру секти ( найвеличніший лідер ********** ), беспрекословною вірою в дива ( зарплатня у 4к баксів ), нетерпимість до тих, хто не належить до сексти, травлею тих хто виходить із секти і так далі
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03.02.2022 20:17 Відповісти
сміх та й годі!
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03.02.2022 17:44 Відповісти
Придурок, чи як?
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03.02.2022 19:22 Відповісти
Бьюся об заклад, що попадуть у список лише два ізгої. Це Порошенко та Ахметка і через два "недоліки" - вони політичні вооги та не обраний народ.
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03.02.2022 19:32 Відповісти
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