Олігархи мають три місяці, щоб позбутися активів, - Малюська

Мета закону про олігархів - спонукати їх добровільно відійти від зловживань своїм статусом.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Мін'юсту, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже приблизно наприкінці травня РНБО зможе оприлюднити перші рішення про визнання осіб олігархами. До відповідного реєстру потраплятимуть ті, хто матиме наступні ознаки:



- наявність значних активів;

- монополія на окремому ринку товарів;

- участь у політичному житті;

- контроль медіа", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника Мін'юсту, роботу з перевірки і збирання інформації, хто олігарх, а хто ні, може зробити будь-яка зацікавлена особа.

"Наразі ж ті, хто має всі ознаки олігарха, має ще трохи більше 3 місяців для того, щоб за власною ініціативою позбутися принаймні однієї з них. Адже ключова мета закону про олігархів – не загнати їх у рамки обмежень, а спонукати добровільно відійти від зловживань своїм статусом", - додали в міністерстві.

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