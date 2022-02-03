Олігархи мають три місяці, щоб позбутися активів, - Малюська
Мета закону про олігархів - спонукати їх добровільно відійти від зловживань своїм статусом.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба Мін'юсту, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже приблизно наприкінці травня РНБО зможе оприлюднити перші рішення про визнання осіб олігархами. До відповідного реєстру потраплятимуть ті, хто матиме наступні ознаки:
- наявність значних активів;
- монополія на окремому ринку товарів;
- участь у політичному житті;
- контроль медіа", - йдеться в повідомленні.
За словами очільника Мін'юсту, роботу з перевірки і збирання інформації, хто олігарх, а хто ні, може зробити будь-яка зацікавлена особа.
"Наразі ж ті, хто має всі ознаки олігарха, має ще трохи більше 3 місяців для того, щоб за власною ініціативою позбутися принаймні однієї з них. Адже ключова мета закону про олігархів – не загнати їх у рамки обмежень, а спонукати добровільно відійти від зловживань своїм статусом", - додали в міністерстві.
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1. Злодій
2. любітель руцкага міра
3. Шахарай
4. Куклачов (жиди депутани тіпи куницького, собчий рот і т.д.)
5. Олігарх
Чи все разом ?
ПЫСЫ: розочки в ушах оставь себе.
Так якщо подумати, то ознакам секти відповідає хіба що Слуга Народу з їх боготворінням лідеру секти ( найвеличніший лідер ********** ), беспрекословною вірою в дива ( зарплатня у 4к баксів ), нетерпимість до тих, хто не належить до сексти, травлею тих хто виходить із секти і так далі