Украина не планирует наступления ни на Донбасс, ни на Крым, - Резников
Украина намерена разрешать конфликт на Донбассе исключительно дипломатическим путем. Наступление на Крым также исключается.
Об этом сегодня на брифинге заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Украина не планирует никакого наступления ни на Донбасс, ни на Крым. Мы говорим только о политико-дипломатических площадках разрешения этого вооруженного конфликта с РФ. Я хочу успокоить всех, наступать сегодня никто не планирует, потому что это жизнь людей, в первую очередь украинцев", – отметил он.
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+12 Испанец Киевский #411198
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+7 Small Jerboa
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И не надо врать, что там остались наши граждане.
Потом, по мере изменения ситуации - вносить корректировки.
Если нет вообще никакого плана, по и Петя и Зеля не выполняли своих конституционных обязанностей по защите Украины.
хіба він допустить, що такий движ - підписання осі Україна - Великобританія - Польща без Анкари?
якщо Зеленський його допустить, звісно
озабоченная скабеева озадачила пушилина ))))
"Дичь" от российских пропагандистов поразила даже главаря "дыныры": видео
https://t.me/telegraf_com_ua/8912
КАРАНТИН: НОВОСТИ УКРАИНЫ И МИРА
Невзоров рассказал, когда Крым и Донбасс вернутся в Украину: "Конфликт завершится"
Украина получит обратно Крым и Донбасс
23 июля, 08:11
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невзоров
Освобождение Крыма и Донбасса произойдет естественным образом, потому что у России нет ресурсов, чтобы долго тянуть на себе этот конфликт
Об этом рассказал российский публицист Александр Невзоров.
Он считает, что у РФ не хватит ресурсов долго содержать Крым и Донбасс.
"Полагаю, если Украине еще будут нужны эти земли, скорее всего, она их получит обратно. Просто потому, что у России нет ни кадровых, ни финансовых возможностей бесконечно все это тянуть. Мы видим на примере Донбасса, что замышлялось это как некая красивая, романтическая история распространения "русского мира", но все опять-таки уперлось в отсутствие исполнителей. И вместо неких московских рыцарей в сияющих латах туда пришли просто "урки" разной степени романтичности, которые оказались обычными уголовниками, не способными ни на что, кроме как удерживать ситуацию террором, набивать подвалы трупами и пытаемыми. Это не может продолжаться долго, конфликт на Донбассе завершится естественным образом", - рассказал Невзоров.
є голубом миру , млть 😡