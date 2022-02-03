Украина не планирует наступления ни на Донбасс, ни на Крым, - Резников

Украина намерена разрешать конфликт на Донбассе исключительно дипломатическим путем. Наступление на Крым также исключается.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Украина не планирует никакого наступления ни на Донбасс, ни на Крым. Мы говорим только о политико-дипломатических площадках разрешения этого вооруженного конфликта с РФ. Я хочу успокоить всех, наступать сегодня никто не планирует, потому что это жизнь людей, в первую очередь украинцев", – отметил он.

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