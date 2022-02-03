Україна не планує наступу ні на Донбас, ні на Крим, - Резніков

Україна має намір вирішувати конфлікт на Донбасі виключно дипломатичним шляхом. Наступ на Крим також виключається.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не планує жодного наступу ні на Донбас, ні на Крим. Ми говоримо тільки про політико-дипломатичні майданчики вирішення цього збройного конфлікту з РФ. Я хочу заспокоїти всіх, наступати сьогодні ніхто не планує, тому що це життя людей, в першу чергу українців", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідка спостерігає "переляк" у найманців РФ через пропаганду про нібито "український наступ", - Резніков