Україна не планує наступу ні на Донбас, ні на Крим, - Резніков
Україна має намір вирішувати конфлікт на Донбасі виключно дипломатичним шляхом. Наступ на Крим також виключається.
Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна не планує жодного наступу ні на Донбас, ні на Крим. Ми говоримо тільки про політико-дипломатичні майданчики вирішення цього збройного конфлікту з РФ. Я хочу заспокоїти всіх, наступати сьогодні ніхто не планує, тому що це життя людей, в першу чергу українців", - зазначив він.
Топ коментарі
+13 5 копійок
показати весь коментар03.02.2022 11:14 Відповісти Посилання
+12 Испанец Киевский #411198
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+7 Small Jerboa
показати весь коментар03.02.2022 11:19 Відповісти Посилання
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И не надо врать, что там остались наши граждане.
Потом, по мере изменения ситуации - вносить корректировки.
Если нет вообще никакого плана, по и Петя и Зеля не выполняли своих конституционных обязанностей по защите Украины.
хіба він допустить, що такий движ - підписання осі Україна - Великобританія - Польща без Анкари?
якщо Зеленський його допустить, звісно
озабоченная скабеева озадачила пушилина ))))
"Дичь" от российских пропагандистов поразила даже главаря "дыныры": видео
https://t.me/telegraf_com_ua/8912
КАРАНТИН: НОВОСТИ УКРАИНЫ И МИРА
Невзоров рассказал, когда Крым и Донбасс вернутся в Украину: "Конфликт завершится"
Украина получит обратно Крым и Донбасс
23 июля, 08:11
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невзоров
Освобождение Крыма и Донбасса произойдет естественным образом, потому что у России нет ресурсов, чтобы долго тянуть на себе этот конфликт
Об этом рассказал российский публицист Александр Невзоров.
Он считает, что у РФ не хватит ресурсов долго содержать Крым и Донбасс.
"Полагаю, если Украине еще будут нужны эти земли, скорее всего, она их получит обратно. Просто потому, что у России нет ни кадровых, ни финансовых возможностей бесконечно все это тянуть. Мы видим на примере Донбасса, что замышлялось это как некая красивая, романтическая история распространения "русского мира", но все опять-таки уперлось в отсутствие исполнителей. И вместо неких московских рыцарей в сияющих латах туда пришли просто "урки" разной степени романтичности, которые оказались обычными уголовниками, не способными ни на что, кроме как удерживать ситуацию террором, набивать подвалы трупами и пытаемыми. Это не может продолжаться долго, конфликт на Донбассе завершится естественным образом", - рассказал Невзоров.
є голубом миру , млть 😡