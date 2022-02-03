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Новини Війна
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Україна не планує наступу ні на Донбас, ні на Крим, - Резніков

Україна не планує наступу ні на Донбас, ні на Крим, - Резніков

Україна має намір вирішувати конфлікт на Донбасі виключно дипломатичним шляхом. Наступ на Крим також виключається.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не планує жодного наступу ні на Донбас, ні на Крим. Ми говоримо тільки про політико-дипломатичні майданчики вирішення цього збройного конфлікту з РФ. Я хочу заспокоїти всіх, наступати сьогодні ніхто не планує, тому що це життя людей, в першу чергу українців",  - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідка спостерігає "переляк" у найманців РФ через пропаганду про нібито "український наступ", - Резніков

Автор: 

Крим (14192) Донбас (22358) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+13
Це для заспокоєння кацапні, а тим часом Кривавий Пастор втихаря готує наступ.
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03.02.2022 11:14 Відповісти
+12
Не плануемо... А надо бы.
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03.02.2022 11:12 Відповісти
+7
Ссыкливые уклонисты.
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03.02.2022 11:19 Відповісти
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Не плануемо... А надо бы.
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03.02.2022 11:12 Відповісти
Зачем , повторить с Донецком разрушение Грозного ? Или вьі знаете , как взять город без массовьіх разрушений и потерь среди мирного населения ?
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03.02.2022 11:51 Відповісти
плювати на "население"- там 100 % вата и предатели родини! А с врагами -только так-уничтожение до фундамента! И нечего сопли жевать типа "там же люди" -
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03.02.2022 12:14 Відповісти
Невже вже забули як у квітні 2014 ці "люди" за 200- 300 гривень лягали під українські танки не пускаючи на Донбас-а потім радісно і безкоштовно зустрічали ворогів-окупантів квітами і короваями ! За таке-немає прощення !
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03.02.2022 12:18 Відповісти
А як ці падлючі "людІ" били наших полонених воїнів у Донецьку, яких окупанти показово вели по вулицях! Ніколи не забуду і не подарую!!! А як знущались над жіночкою Іриною, яку з українським прапором прив'язали до стовпа і хто хотів, той і бив, і плював! Це що, наші люди?!! Це понаЄхавшиЄ запроданці, яким Україна- це банкомат для усіляких виплат, і все! Вони навіть українською не можуть і не хотять спілкуватись, навіть суржиком, а це багато про що говорить.
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03.02.2022 15:33 Відповісти
Та успокойтесь , Донецк и Луганск наши города , и там живут люди , а не "вата" ! Они и останутся нашими , а Москву мьі додавим на деоккупацию . Крьім тоже , но позднее., все будет Украина !🇺🇦
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03.02.2022 12:38 Відповісти
Чи не ЗЕ додавить?
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03.02.2022 12:44 Відповісти
Додавит Украина , при поддержке США и ЕС .
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03.02.2022 12:58 Відповісти
Там живут граждане РФ - ватники. ЭТО ФАКТ признанный и нами и рашкой. Если у вас есть какие то факты и доказательства обратного - предоставьте.
И не надо врать, что там остались наши граждане.
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03.02.2022 13:10 Відповісти
Взять Крим? Ну а шо там знать - подриваемо міст и єл станції з німецькими газогенераторами, відключаємо постачання єл. єнергії зі свого боку, та блокада по морю і усе - сидимо і ждемо парламентьора з білим флагом.
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03.02.2022 14:05 Відповісти
Надо уточнять. Например мы не планируем наступать в 2022 г.
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03.02.2022 11:14 Відповісти
Так там и сказано: "Я хочу заспокоїти всіх, наступати СЬОГОДНІ ніхто не планує"
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03.02.2022 11:35 Відповісти
Вообще то, логично было планировать наступление и освобождение украинских территорий начиная с 2014.
Потом, по мере изменения ситуации - вносить корректировки.
Если нет вообще никакого плана, по и Петя и Зеля не выполняли своих конституционных обязанностей по защите Украины.
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03.02.2022 13:13 Відповісти
Це для заспокоєння кацапні, а тим часом Кривавий Пастор втихаря готує наступ.
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03.02.2022 11:14 Відповісти
скоріше всього Ердоган скоро прилетить до Києва
хіба він допустить, що такий движ - підписання осі Україна - Великобританія - Польща без Анкари?
якщо Зеленський його допустить, звісно
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03.02.2022 11:19 Відповісти
Ссыкливые уклонисты.
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03.02.2022 11:19 Відповісти
Это как с нагорным карабахом , тоже 30 лет дипломатили!
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03.02.2022 11:23 Відповісти
клио некуда спешить, у нее вечность впереди.
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03.02.2022 11:38 Відповісти
Стоїть ***** з пістолетом і думає розвяжу війну позабирають все і окупавані українськи землі поразка.Це вистріл у скроню.Нічого не буду робити свої кончуть бо вже з усім світом тай зі своїми горшкі перебив це постріл у ногу.Лишаеться тільки шантажувати але це не вже теж часу немає.Може з імітує свою смерть?
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03.02.2022 11:25 Відповісти
Вроде и правильно, но звучит импотентно.
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03.02.2022 11:25 Відповісти
Смотри, на свой хвост не наступи, когда пятишься назад.
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03.02.2022 11:27 Відповісти
рєзніков скоро так до...диться що Україна буде планувати відступ до Києва...
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03.02.2022 11:31 Відповісти
Це поки, якщо не нападуть. А як нападуть, то потіряють все, аж до Аляски, на яку теж хлєбало роззявляють.
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03.02.2022 11:33 Відповісти
ФРН відвоювала т.з. НДР без жодного пострілу. В той час в Дрездені завклуба ГДБ СРСР зпустили зі сходів.
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03.02.2022 11:43 Відповісти
Сказав якось зрадницькі! Дипломатії навчись баран. Треба вам як мантру вивчити "Україна планує обов'язково повернути Крим та ордло, отримати репарації та вибачення, а винні повинні бути покарані в міжнародному суді. Сьогодні йдеться про політико-дипломатичний шлях"
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03.02.2022 11:51 Відповісти
наступать может быть и не надо, но планы должны быть всегда..... по крайней мере карать орков на линии разграничения за запрещенный калибр.....
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03.02.2022 11:55 Відповісти
///

озабоченная скабеева озадачила пушилина ))))

"Дичь" от российских пропагандистов поразила даже главаря "дыныры": видео

https://t.me/telegraf_com_ua/8912

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03.02.2022 11:55 Відповісти
Український народ масово обирає до влади недоумків і імпотентів. Але плекає неабиякі покращення свого життя вже завтра...
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03.02.2022 12:08 Відповісти
С Крымом и Данбассом дорога в НАТО закрыта...Лесь Подерв*янский 2015 год кажись был в гостях у Янины Соколовой
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03.02.2022 12:20 Відповісти
Та , не ! Не закрьіта дорога , но нужно умело по ней двигаться .
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03.02.2022 12:40 Відповісти
Все буде добре. Як все відбуватиметься - написав Алєксандр Нєвзоров, ведучий "600 секунд."

КАРАНТИН: НОВОСТИ УКРАИНЫ И МИРА
Невзоров рассказал, когда Крым и Донбасс вернутся в Украину: "Конфликт завершится"
Украина получит обратно Крым и Донбасс
23 июля, 08:11
Читати українською
невзоров
Освобождение Крыма и Донбасса произойдет естественным образом, потому что у России нет ресурсов, чтобы долго тянуть на себе этот конфликт

Об этом рассказал российский публицист Александр Невзоров.

Он считает, что у РФ не хватит ресурсов долго содержать Крым и Донбасс.

"Полагаю, если Украине еще будут нужны эти земли, скорее всего, она их получит обратно. Просто потому, что у России нет ни кадровых, ни финансовых возможностей бесконечно все это тянуть. Мы видим на примере Донбасса, что замышлялось это как некая красивая, романтическая история распространения "русского мира", но все опять-таки уперлось в отсутствие исполнителей. И вместо неких московских рыцарей в сияющих латах туда пришли просто "урки" разной степени романтичности, которые оказались обычными уголовниками, не способными ни на что, кроме как удерживать ситуацию террором, набивать подвалы трупами и пытаемыми. Это не может продолжаться долго, конфликт на Донбассе завершится естественным образом", - рассказал Невзоров.
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03.02.2022 12:30 Відповісти
Повезло украінцям з владою, вона така політико- дипломатична з окупантами , толерантна та привітна , що скоро окупант прийде до Києва , а ми будемо їх квітами зустрічати , бо наш Гавнокомандуючий
є голубом миру , млть 😡
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03.02.2022 12:33 Відповісти
а ***** плануе!
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03.02.2022 12:39 Відповісти
***** считает подлетное время украинских ракет , скоро переберется на Алтай , с Шойгу ! 💯
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03.02.2022 12:42 Відповісти
Конечно никто не планирует освобождение оккупированных территорий, даже наоборот! Зеленский планирует капитуляцию Украины.
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03.02.2022 13:27 Відповісти
 
 