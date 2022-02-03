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Новости
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174 км трассы М-06 Киев-Чоп отремонтируют на Ривненщине, - ОГА

174 км трассы М-06 Киев-Чоп отремонтируют на Ривненщине, - ОГА

На Ривненщине весной стартует масштабный ремонт 174 км трассы М-06 Киев-Чоп.

Об этом сообщает в Facebook глава Ривненской ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Это самый масштабный проект в области за 10 лет", - подчеркнул глава ОГА.

По его словам, дорогу отремонтируют уже в текущем году. Глава области уточнил, что в планах – полная замена слоя из щебеночно-мастикового асфальтобетона. А это – 174 км от Житомирской до Львовской области.

Тендер на ремонт уже объявлен. Напомним, дорога была построена еще в 2011 году. Гарантийный срок ее эксплуатации уже истек. Ямочного ремонта на сегодняшний день там уже недостаточно.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе Владимира Зеленского к 2024 году планируется обновить 24 тысячи километров дорог по всей Украине.

Также смотрите: В Днепре строят первый в городе Центр предоставления админуслуг, - ОГА. ФОТОрепортаж

Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Ровенская область (1252)


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Оце "добре"!!!
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03.02.2022 11:59 Ответить
Что и требовалось доказать. Главное бабло на "большом воровстве" пилить. Армия и оборона страны - дело десятое.
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03.02.2022 12:00 Ответить
А когда будет - "Это самый масштабный проект укрепления обороноспособности Украины"!?
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03.02.2022 12:27 Ответить
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03.02.2022 12:29 Ответить
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03.02.2022 12:33 Ответить
С нетерпением жду видосиков с новыми хатынками чиновников по всей округе.
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03.02.2022 12:48 Ответить
 
 