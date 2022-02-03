174 км трассы М-06 Киев-Чоп отремонтируют на Ривненщине, - ОГА

На Ривненщине весной стартует масштабный ремонт 174 км трассы М-06 Киев-Чоп.

Об этом сообщает в Facebook глава Ривненской ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Это самый масштабный проект в области за 10 лет", - подчеркнул глава ОГА.

По его словам, дорогу отремонтируют уже в текущем году. Глава области уточнил, что в планах – полная замена слоя из щебеночно-мастикового асфальтобетона. А это – 174 км от Житомирской до Львовской области.

Тендер на ремонт уже объявлен. Напомним, дорога была построена еще в 2011 году. Гарантийный срок ее эксплуатации уже истек. Ямочного ремонта на сегодняшний день там уже недостаточно.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе Владимира Зеленского к 2024 году планируется обновить 24 тысячи километров дорог по всей Украине.

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