174 км траси М-06 Київ-Чоп відремонтують цьогоріч на Рівненщині, - ОДА

У Рівненській області навесні стартує масштабний ремонт 174 км траси М-06 Київ-Чоп.

Про це повідомляє у Facebook голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Це наймасштабніший проєкт в області за 10 років", - підкреслив голова ОДА.

За його словами, дорогу в рамках програми "Велике будівництво" відремонтують вже цього року.

Очільник області уточнив, що у планах – повна заміна шару з щебенево-мастикового асфальтобетону. А це – 174 км від межі з Житомирською областю до Львівської. Тендер на ремонт вже оголошений.

Нагадаємо, дорога була побудована ще в 2011 році. Гарантійний термін її експлуатації уже закінчився. Ямкового ремонту на сьогодні там уже не достатньо.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою Володимира Зеленського до 2024 року планується оновити 24 тисячі кілометрів доріг по всій Україні.

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