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Новости Взяточники
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Глава благотворительного фонда Самиляк задержан при передаче $120 тыс. взятки главе ГИАГ, - Бутусов

НАБУ задержало на взятке в 120 тысяч долларов посредника - Сергея Самиляка - за оформление разрешения на строительство для ЖК "Терракота", который строят компании депутата ОПЗЖ Исаенко и тестя Насирова Глимбовского.

Об этом в  Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"НАБУ задержало взяточника на попытке подкупа главы Государственной инспекции по архитектуре и градостроительству Семена Кривоноса. Кривонос сам сообщил детективам о попытке дать ему взятку за ввод в эксплуатацию жилого комплекса "Терракота" в Дарницком районе Киева, и задержание произошло очень быстро", - пишет журналист .

"Терракота" – это проект двух компаний. "Перфект-групп", контролируемой народным депутатом пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Дмитрием Исаенко, и компании Альтис-девелопменгт, которую контролирует Александр Глимбовский, известный как тесть бывшего главы Государственной фискальной службы. Насирова, тоже клиента НАБУ, и именно Глимбовский внес залог за него в 100 миллионов гривен", – продолжил Бутусов.

По словам главреда Цензор.НЕТ, дать взятку главе ГИАГ поручили "деятелю из Мукачево Закарпатской области" Сергею Самиляку.

Также смотрите: Главе ГИАГ предлагали $120 тыс. за сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки, несмотря на нарушения, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Сергей Самиляк известен как председатель благотворительного фонда Сергея Самиляка "С добром к людям и детям" и ОО "Социал-демократический Конгресс христиан Украины", который был известен участием во многих закарпатских разборках и скандалах между местными политиками. В августе 2019 года Самиляку кто-то сжег машину в Мукачево. Просто невероятно, что кому-то из владельцев "Терракоты" показалось, будто этому человеку стоит доверить подкуп главы ГИАГ и передачу целых 120 тысяч долларов. Интересно, сдаст ли теперь Самиляк, кто именно из застройщиков "Терракоты" дал ему такое коррупционное задание. Неужели господин Глимбовский или господин Исаенко настолько способны рисковать всеми другими своими объектами, чтобы такой дорогой ценой решать свои бизнес-вопросы?" – отметил Бутусов.

"Теперь важный вопрос к следствию - смогут ли все-таки установить заказчика? Удастся ли раскрутить Самиляка на дачу показаний? Кто именно из застройщиков "Терракоты" отметился такой преступной инициативой?" – подытожил он.

Глава благотворительного фонда Самиляк задержан при передаче $120 тыс. взятки главе ГИАГ, - Бутусов 01
Глава благотворительного фонда Самиляк задержан при передаче $120 тыс. взятки главе ГИАГ, - Бутусов 02

Автор: 

НАБУ (4233) взятка (6187) Бутусов Юрий (4386) ГИАГ (12)


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Топ комментарии
+3
Да ладно, чоловічок зістрибне на шахрайство і все.
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03.02.2022 14:00 Ответить
+3
каждый день одно и тоже .взятки.взятки десятками сотнями тысяч долларов .и берут все подряд кому их дают....((
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03.02.2022 14:00 Ответить
+3
Якщо є сто лімонов на заставу то цікаво у кого більше грошей у держави чи тільки у одного такого бізнесмена)?.
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03.02.2022 14:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Скоро й на зарплату можливо НАБУїсти собі заробляти стануть?
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03.02.2022 13:57 Ответить
Да ладно, чоловічок зістрибне на шахрайство і все.
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03.02.2022 14:00 Ответить
Суддя попередив? Вірю звісно. Швидше суддю хтось попередив що пасуть.
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03.02.2022 13:59 Ответить
каждый день одно и тоже .взятки.взятки десятками сотнями тысяч долларов .и берут все подряд кому их дают....((
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03.02.2022 14:00 Ответить
Якщо є сто лімонов на заставу то цікаво у кого більше грошей у держави чи тільки у одного такого бізнесмена)?.
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03.02.2022 14:10 Ответить
Не хабар, а благодарность
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03.02.2022 14:16 Ответить
благодійність має винагороджуватись!
пральна я гаварю?
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03.02.2022 14:18 Ответить
Тобто людина хабарник
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03.02.2022 14:18 Ответить
Благотворительный фонд "С добром к ГИАГ."
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03.02.2022 14:19 Ответить
"на шиколадки там, на пиченьки,..." (С)
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03.02.2022 14:19 Ответить
Теперь важный вопрос к следствию - смогут ли все-таки установить заказчика? Удастся ли раскрутить Самиляка на дачу показаний? Терморектальный полиграф лучший помощник в этом деле! Уже при сорока градусах цельсия даёт потрясающий результат.
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03.02.2022 14:22 Ответить
А если дуплексное использование с утюгом на ушах...)))))
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03.02.2022 14:35 Ответить
Та то вже занадто, я думаю, ректального було б достатньо.
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03.02.2022 16:45 Ответить
Такий підійде?
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03.02.2022 15:11 Ответить
Так, це він і є!
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03.02.2022 16:42 Ответить
А шо-від благодійника блогодєяніє благодійнику...
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03.02.2022 14:23 Ответить
Пиво з Мукачева нИкого не вкачує
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03.02.2022 14:24 Ответить
Это благотворительность!
Детям чиновников, которые плачут за границей по новенькому Бентли.
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03.02.2022 14:27 Ответить
Интересный факт про данного "активиста":такой себе,вечный помощник депутатов)Начинал у Юли,потом переметнулся в ПР.Чем помогал депутатам можно только догадываться
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03.02.2022 14:29 Ответить
рідкісний фрукт! цілу капличку з московським попом мамасуєвим (фйодором) у чинадієві відкрив! а його пика у вишиванці висіла по всьому району
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03.02.2022 18:53 Ответить
120 тыс то копейки, вот злочевский взятку в чумаданах на калёсиках отправлял всё шо награблено было непосильным трудом аж 6 лямов зелени, в 20 году помоему при клоуне уже.
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03.02.2022 14:32 Ответить
это был "благодійний внесок" от благотворительного фондаа

а не взятка
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03.02.2022 14:36 Ответить
Сяде за благодійний хабар )
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03.02.2022 14:38 Ответить
Ви оптиміст. Я теж думаю що він сяде. Але в новеньке авто, коли виявиться що немає складу злочину)
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03.02.2022 14:42 Ответить
Что тут сказать?.... Этот человек - Гигант Мысли! Масштабная личность!
Учитесь Шура!
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03.02.2022 14:56 Ответить
А хто на фото?
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03.02.2022 14:59 Ответить
Да що ж за х--ня? Де ж кінець епохи бідності?
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03.02.2022 16:33 Ответить
НІЧО! Татаров отмажет!
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03.02.2022 18:19 Ответить
 
 