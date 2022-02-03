Глава благотворительного фонда Самиляк задержан при передаче $120 тыс. взятки главе ГИАГ, - Бутусов

НАБУ задержало на взятке в 120 тысяч долларов посредника - Сергея Самиляка - за оформление разрешения на строительство для ЖК "Терракота", который строят компании депутата ОПЗЖ Исаенко и тестя Насирова Глимбовского.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"НАБУ задержало взяточника на попытке подкупа главы Государственной инспекции по архитектуре и градостроительству Семена Кривоноса. Кривонос сам сообщил детективам о попытке дать ему взятку за ввод в эксплуатацию жилого комплекса "Терракота" в Дарницком районе Киева, и задержание произошло очень быстро", - пишет журналист .

"Терракота" – это проект двух компаний. "Перфект-групп", контролируемой народным депутатом пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Дмитрием Исаенко, и компании Альтис-девелопменгт, которую контролирует Александр Глимбовский, известный как тесть бывшего главы Государственной фискальной службы. Насирова, тоже клиента НАБУ, и именно Глимбовский внес залог за него в 100 миллионов гривен", – продолжил Бутусов.

По словам главреда Цензор.НЕТ, дать взятку главе ГИАГ поручили "деятелю из Мукачево Закарпатской области" Сергею Самиляку.

Также смотрите: Главе ГИАГ предлагали $120 тыс. за сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки, несмотря на нарушения, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Сергей Самиляк известен как председатель благотворительного фонда Сергея Самиляка "С добром к людям и детям" и ОО "Социал-демократический Конгресс христиан Украины", который был известен участием во многих закарпатских разборках и скандалах между местными политиками. В августе 2019 года Самиляку кто-то сжег машину в Мукачево. Просто невероятно, что кому-то из владельцев "Терракоты" показалось, будто этому человеку стоит доверить подкуп главы ГИАГ и передачу целых 120 тысяч долларов. Интересно, сдаст ли теперь Самиляк, кто именно из застройщиков "Терракоты" дал ему такое коррупционное задание. Неужели господин Глимбовский или господин Исаенко настолько способны рисковать всеми другими своими объектами, чтобы такой дорогой ценой решать свои бизнес-вопросы?" – отметил Бутусов.

"Теперь важный вопрос к следствию - смогут ли все-таки установить заказчика? Удастся ли раскрутить Самиляка на дачу показаний? Кто именно из застройщиков "Терракоты" отметился такой преступной инициативой?" – подытожил он.



