Россия и Беларусь запланировали на этот год более 20 военных учений
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2022 году пройдет более 20 совместных военных "мер" с Беларусью, в том числе, в рамках стратегических учений "Восток-2022" на территорию России будет переброшена большая группировка ВС Беларуси.
"То, что касается наших учений: у нас впереди по этому году более 20 мероприятий. И если на этих учениях (внезапная проверка сил реагирования РФ и РБ - ред.) мы с Востока перебрасывали войска сюда… то учения "Восток-2022" будут на востоке. И по вашему решению минобороны, ВС Беларуси будут участвовать в этих учениях - большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тысяч километров перебраться туда", - сказал Шойгу в Минске в ходе встречи с Александром Лукашенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Шойгу также заявил о важности и своевременности создания совместных российско-белорусских военных учебных центров. "Сегодня совместный учебный центр создан, я здесь акцентирую внимание, потому что основная идея была, чтобы это был совместный центр. Чтобы вместе летали, вместе охраняли воздушное пространство", - сказал российский министр.
Как сообщалось, военнослужащие из России и Беларуси, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, со 2 февраля приступили к боевому слаживанию на полигонах.
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А щодо "за місяць" - то візьми в руки "кукулятор" і поділи 10 тис км на ті цифри що я виклав нижче
Маршhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#cite_note-1 [1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. marcia, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. la marche - поход, переход; от marcher - идти) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 организованное , в соответствии с руководящими документами, передвижение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9 военнослужащих (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 войск ) в пешем порядке, на животных или на машинах.
На вооружении и военной технике, при хорошей видимости днём по колонным путям и военно-автомобильным дорогам, на дорогах с твёрдым покрытием средняя скорость составляет 40 - 50 километров/час, а на улучшенных грунтовых дорогах - 30 - 40 километров/час. При движении колонны ночью, без https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 световой маскировки , скорость ограничивается до 20 - 25 километров/час, при движении в условиях световой маскировки - до 10 километров/час. Для прогнозирования скорости движения по выбранному маршруту в странах НАТО применяют https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E модель мобильности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 военной техники https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#cite_note-Model-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#cite_note-NRMM-3 [3] .При совершении марша в пешем порядке средняя скорость движения подразделений может составлять 4 - 5, на лыжах 5 - 7 километров/час.
А тепер скажи мені - звідки білоруси в Росії візьмуть пальне для техніки і продовольство для людей якщо Росія в цьому не зацікавлена? Грабувать?
І ти мені не сказав - де вони їжу братимуть?
ТА "сральники" - в кінці кінців! Де вас - ідіотів набирають? У якій пивнушці?!
Нормальными скоростями для движения войск в начале XX века считались при хороших дорогах и погоде: для пехоты - в час 4 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0 версты и в сутки 20-25 верст при двух днёвках (отдых в течение целых суток) в неделю; для кавалерии, при скорости 7-8 вёрст в час переменными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%80 аллюрами , от 30 до 40 вёрст в сутки. Норма обыкновенного перехода с остановками в пути на привалах составляла 10 часов, при этом оставалось на отдых в пункте ночлега 14 часов. Если войска на совершение перехода употребляли более 10 часов, то такой переход считался усиленным, а марш назывался форсированным.
Скажи мені будь ласка - а люди на протязі останніх двох тисяч років сильно змінилися у фізичному плані? (Між іншим - "верста" майже два КМ)
Якщо друге - то ваші "висери" не отримують підтримки - надто дурні!
от паскуди. їхні люди скоро вже почнуть шишки гризти, а Лукі з Пуйлом все неметься всьо вялічіє і вялічіє їм подавай! імперці драні
https://www.youtube.com/watch?v=hzcQPidf1zQ
Чекають, що Литва перекриє транзит по трубі? Готуються воювати в балтійських країнах
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-27/baltic-nato-states-warn-on-gas-flow-after-russian-vessel-appears Baltic NATO States Warn on Gas Flow After Russian Vessel Appears
Наверное все же ситуация изменится. Через несколько десятилетий. В Беларуси 1 млн молодежи протестовали, в России будет то же самое.
Главное, чтобы они не уничтожили весь мир до того времени.