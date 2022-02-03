Россия и Беларусь запланировали на этот год более 20 военных учений

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2022 году пройдет более 20 совместных военных "мер" с Беларусью, в том числе, в рамках стратегических учений "Восток-2022" на территорию России будет переброшена большая группировка ВС Беларуси.

"То, что касается наших учений: у нас впереди по этому году более 20 мероприятий. И если на этих учениях (внезапная проверка сил реагирования РФ и РБ - ред.) мы с Востока перебрасывали войска сюда… то учения "Восток-2022" будут на востоке. И по вашему решению минобороны, ВС Беларуси будут участвовать в этих учениях - большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тысяч километров перебраться туда", - сказал Шойгу в Минске в ходе встречи с Александром Лукашенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Шойгу также заявил о важности и своевременности создания совместных российско-белорусских военных учебных центров. "Сегодня совместный учебный центр создан, я здесь акцентирую внимание, потому что основная идея была, чтобы это был совместный центр. Чтобы вместе летали, вместе охраняли воздушное пространство", - сказал российский министр.

Как сообщалось, военнослужащие из России и Беларуси, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, со 2 февраля приступили к боевому слаживанию на полигонах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия перебросила в Беларусь ракетный комплекс дальнего действия С-400 "Триумф". ФОТО