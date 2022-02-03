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Россия перебросила в Беларусь ракетный комплекс дальнего действия С-400 "Триумф". ФОТО

Россия перебросила в Беларусь систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф". Ожидается, что она вступит в боевое дежурство на полигоне под Брестом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства прибыл в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Указано также, что со станции разгрузки российские военные совершат марш на штатной технике на полигон в Брестской области.

"По прибытию к местам выполнения учебных задач российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России", - добавляют в сообщении.

Также смотрите: "Искандеры", способные поражать цели вплоть до Тернополя и Черкасс, разместили в Беларуси. ФОТО

Россия перебросила в Беларусь ракетный комплекс дальнего действия С-400 Триумф 01
Россия перебросила в Беларусь ракетный комплекс дальнего действия С-400 Триумф 02

Автор: 

армия РФ (19725) Беларусь (7923) россия (96246) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+17
Так хто тебе тримає в Україні,їдь туди де більше.Хай щастить у дорозі.
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03.02.2022 10:02 Ответить
+16
Это само х*йло и создало самую мощную коалицию поотив себя.
Сцыкло само в шоке.
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03.02.2022 09:38 Ответить
+12
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03.02.2022 09:46 Ответить
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Лапатниє пєнсіанєри ажидающіє прасрочку у мусарних бачков магазінав 5-кі, гардятся новай лапатнай гіпєрзвукавой ракєтай таящєй на скорасті 20 махав, как вкусний савєтскій пламбір...
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03.02.2022 09:35 Ответить
В російських пенсіонерів пенсії вдвічі більші за наші.
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03.02.2022 09:58 Ответить
Так хто тебе тримає в Україні,їдь туди де більше.Хай щастить у дорозі.
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03.02.2022 10:02 Ответить
А в Росії хтось чекає пенсіонерів з України? Президенти Пєтя з Вовою по черзі загнали українських пенсіонерів під плінтус! Може, і про "тарифоцид" в Україні нічого не чув? В цих справах точно не Путін винуватий! Та і зарплатня в українців - не дуже! І робітників теж будеш розганяти? Так вони і без твоїх цінних указок мільйонами по закордонах ...
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03.02.2022 11:37 Ответить
Я не знаю такої країни,росія,а в ********** сказали що громадянство дають всім хто був у срср тож хто там був як не пенсіонери.Якщо пан проце не чув то його проблеми і хай щастить,меньше буде смердіти в Україні сруським міром.
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03.02.2022 11:43 Ответить
Ще один довбодзвін по методичці працює і тулить її туди, куди не треба! Та не бійся, патріотом бути не перестанеш, якщо Кацапію в різних варіаціях з великої буківки писати почнеш! Граматика поважає патріотів!
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03.02.2022 12:34 Ответить
Куди тобі убогому перерахувать те шо я заробив на методичках ? Напиши рахунок,перерахую.
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03.02.2022 13:32 Ответить
Йди звідси, кацапе, водки немає.
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03.02.2022 12:12 Ответить
Голодній кумі - одне на умі! Методичку зміни, бо кацапи горілки не п"ють, а тільки брагу п"ятиденної витримки!
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03.02.2022 12:30 Ответить
Зеленський створив найпотужнішу міжнародну антипутінську коаліцію за останні 8 років

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03.02.2022 09:35 Ответить
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03.02.2022 09:38 Ответить
Это само х*йло и создало самую мощную коалицию поотив себя.
Сцыкло само в шоке.
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03.02.2022 09:38 Ответить
так було у 2014-2018
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03.02.2022 09:39 Ответить
Чим він її створив ? Катанням на лижах в Буковелі ? Чи тим що монобільшість перед загрозою нападу Ху..ла, перший раз за 10 років пішла на 38 днів на святкові канікули і роз'їхались по курортам світу чим подалі від України ???
Тут видно одне що західні лідери зрозуміли те що Україна буде віддана Ху...лу без будь якого спротиву і самі почали щось робити !!!
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03.02.2022 09:49 Ответить
Зеленський створив найпотужнішу міжнародну антипутінську коаліцію за останні 8 років
приізд до Києва такої великої кількості високих осіб різних країн і одночасне постачання в Україну сотень тон *********** та озброєння - це повна заслуга Президента Зеленського
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03.02.2022 09:55 Ответить
Все правильно, но некоторых карежит от успеха в военной обороне, они хотят, что бы было как в 2014. Столько вооружения не поставлялось ни при одном президенте, а при Вовочке , ФАКТ, для чего на белое говорить черное? И главное спамят, от злобы наверное.
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03.02.2022 10:07 Ответить
они едут что бы зечмошнику подсрачников надавать и предупредить что закопают его за сдачу Украины *********.
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03.02.2022 10:24 Ответить
Они ,просто с детства любят цирк,Едут на клоуна посмотреть.
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03.02.2022 10:47 Ответить
треба ж зенаріка привести до тями
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03.02.2022 09:50 Ответить
Так це не він створив, а всупереч його дебільній позиції недолугого наркомана
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03.02.2022 10:22 Ответить
международные няни будут дежурить около не-ЛОХА вахтовым методом
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03.02.2022 16:27 Ответить
Отличная цель для Байрактаров.
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03.02.2022 09:36 Ответить
106
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03.02.2022 09:39 Ответить
ПНХ -106
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03.02.2022 09:43 Ответить
пора українську границю з білорусами і рашистами "патріотами" обладнати
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03.02.2022 09:41 Ответить
А недонапольйон каже всеодно будемо всіх бамбіть.
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03.02.2022 09:42 Ответить
США и Европе следует поразмыслить.- Беспокоится им теперь или нет ))
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03.02.2022 09:44 Ответить
ПВО (противовоздушная ОБОРОНА) средства защиты, а не нападения.
О чём тут беспокоиться ?
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03.02.2022 09:46 Ответить
Что означает " дальнего действия " ?
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03.02.2022 09:49 Ответить
400 км - відстань ураження повітряних та ракетних цілей.
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03.02.2022 09:59 Ответить
Ну так значит они перекрывают территорию Польши.Ее авиацию.
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03.02.2022 10:02 Ответить
Не веселетбуде якщо мокшанська ракета поцілить в цивільний літак .
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03.02.2022 22:28 Ответить
Расскажи это родственникам жертв рейса МН-17.
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03.02.2022 09:56 Ответить
там до ,Польши близко
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03.02.2022 09:53 Ответить
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03.02.2022 09:46 Ответить
С 450 ?
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03.02.2022 10:34 Ответить
Г-500, тріпіщі ната111
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03.02.2022 10:38 Ответить
там еще и срамата есть ))))

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03.02.2022 10:36 Ответить
Байден уже сказа Лукашенко ,что если что то вылетит с Беларуси в сторону Украины, то и Беларусь исчезнет
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03.02.2022 09:46 Ответить
А де це глянуть?
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03.02.2022 22:29 Ответить
Поближе к трассам гражданских самолетов ЕС?
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03.02.2022 09:50 Ответить
Поставили, а толку.
Ну буде стояти , іржавіти, колись може глюкнуть і збити ще один цивільний літак.
Нема куда грошей дівати.
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03.02.2022 09:51 Ответить
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03.02.2022 09:54 Ответить
Тягаються дурні з тими ракетами, щоб залякати весь світ. Та ніхто вас не боїться. І не бояться підходити так близько до Польщі, яка в НАТО? А от вступу України в НАТО забоялися, бо близкість НАТО лякає їх біля своїх кордонів,а те що не зможуть більше нападати і будувати тут свій "русский мир". А без Русі московити не є росіянами, є нащадками Золотої Орди. Не соромтеся свого походження, Орда була набагато розвинута від мокші, хоч за ними заховаєте свою дикість і відсталість.
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03.02.2022 10:02 Ответить
Путин дал приказ шарахнуть ракетой по империалистам запада.
Звонит Лавров Шойгу и говорит: Слушай, Кожугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живёт.Шойгу отвечает: Блин! Песков просил по Лондону и Парижу не бить у него там дети, Медведев по Берлину Другие наши звонили, список большой... Слушай, Лавров, куда бить тогда, в случае чего? Ммм, ну, ***** по Воронежу, там наших детей точно нет
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03.02.2022 10:03 Ответить
добазарились - ***** на границу Польши ракеты притащил, но а болаболы всё "договариваются про гарантии безпеки" в Румынии и Болгарии...
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03.02.2022 10:03 Ответить
Самое смешное, что один байрактар стоит дешевле, чем ракета выпущена по нему из этого с-400
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03.02.2022 10:06 Ответить
самый прикол будет когда усатый подставит путина напав на кого-то из нато в этом дуэте они друг друга по очереди используют
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03.02.2022 10:07 Ответить
2 параноидаьных шизофреника
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03.02.2022 10:09 Ответить
И обоих уберут их же силовики - чтобы дали наконец спокойно жить.
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03.02.2022 12:05 Ответить
Надувные ?
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03.02.2022 10:11 Ответить
Пенопластовые.
А то надувные сдуваются.
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03.02.2022 10:24 Ответить
Та ні,із самого "скрєпного" у світі матеріалу - лайна і палиць )))
Там вище,навіть фото ракети є,зроблене "секретною" камерою)
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03.02.2022 10:33 Ответить
Та "ракета" чомусь нагадує презерватив.
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03.02.2022 12:02 Ответить
Ну так не пальцем жеж зроблена...
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03.02.2022 17:01 Ответить
моZZковія окупувала Білорусь повністю. Ну що ж, Україні ніщо не заважатиме "окупуватися" в НАТО.
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03.02.2022 10:13 Ответить
США знають з достовірністю до метра де ці ракети... Їх знищити нов проблем..
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03.02.2022 10:24 Ответить
С-400 ? Невидящее око ?
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03.02.2022 10:25 Ответить
А что толку что к 22 июня 1941 года НачШтаба РККА генерал армии Жюков перебросил в Белоруссию столько танков самолетов артиллерии,что можно было вооружить 3 Вермахта Гитлера... Вояки блин...
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03.02.2022 10:27 Ответить
г.Минск.28 июня 1941 года.немцы уже в городе
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03.02.2022 10:32 Ответить
Жюков был не великий вояка, а великий утилизатор.
Аннигилятор советских людей, в основном, славян.
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03.02.2022 12:03 Ответить
Ху@ло тряпочное
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03.02.2022 10:28 Ответить
Гарна ціль для білоруських партизанів,хай щастить)
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03.02.2022 10:30 Ответить
Цветочком и шариком ракету даже не поцарапать.
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03.02.2022 10:40 Ответить
Россия лжет, лгала и будет лгать - никаких угроз ее безопасности на самом деле нет./
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03.02.2022 10:31 Ответить
Лукашеску недавно сказал,я верну Украину в советский дерьмо-колхоз...
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03.02.2022 10:36 Ответить
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03.02.2022 10:39 Ответить
Дороги в прошлое не бывает чуваки... Никакой Цезарь, Чингиз Хан или Македонский с Нероном,не вернут свои Вампирии...
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03.02.2022 10:47 Ответить
на перфокартах или на пиндоском пtньке ??
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03.02.2022 10:55 Ответить
Із Бреста такими ЗРК контролюється повітря Польщі та України.
Тому це не оборонна зброя.
Проте, у випадку війни Брест буде визволений союзниками протягом перших годин.
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03.02.2022 11:25 Ответить
наcыщение ВСУ ударными ПБЛА любого вида сведет на нет весь потенциал ПВО россии - они просто будут не в состоянии реагировать на данного вида угрозу
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03.02.2022 14:42 Ответить
ЗАВОЗИТЕ ПВО И ЯДЕРНЫЕ РАКЕТЫ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ !!! УКРИАНА УЖЕ МОЖЕТ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ !!!
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04.02.2022 02:47 Ответить
-АНАФЕМА ЛУКАШЕНКО
АНАФЕМА ПУТИНУ.
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01.03.2022 21:29 Ответить
 
 