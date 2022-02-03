Россия перебросила в Беларусь ракетный комплекс дальнего действия С-400 "Триумф". ФОТО

Россия перебросила в Беларусь систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф". Ожидается, что она вступит в боевое дежурство на полигоне под Брестом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства прибыл в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Указано также, что со станции разгрузки российские военные совершат марш на штатной технике на полигон в Брестской области.

"По прибытию к местам выполнения учебных задач российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России", - добавляют в сообщении.

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