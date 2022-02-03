Россия перебросила в Беларусь ракетный комплекс дальнего действия С-400 "Триумф". ФОТО
Россия перебросила в Беларусь систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф". Ожидается, что она вступит в боевое дежурство на полигоне под Брестом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
"Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства прибыл в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.
Указано также, что со станции разгрузки российские военные совершат марш на штатной технике на полигон в Брестской области.
"По прибытию к местам выполнения учебных задач российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России", - добавляют в сообщении.
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Сцыкло само в шоке.
Тут видно одне що західні лідери зрозуміли те що Україна буде віддана Ху...лу без будь якого спротиву і самі почали щось робити !!!
приізд до Києва такої великої кількості високих осіб різних країн і одночасне постачання в Україну сотень тон *********** та озброєння - це повна заслуга Президента Зеленського
О чём тут беспокоиться ?
Ну буде стояти , іржавіти, колись може глюкнуть і збити ще один цивільний літак.
Нема куда грошей дівати.
Звонит Лавров Шойгу и говорит: Слушай, Кожугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живёт.Шойгу отвечает: Блин! Песков просил по Лондону и Парижу не бить у него там дети, Медведев по Берлину Другие наши звонили, список большой... Слушай, Лавров, куда бить тогда, в случае чего? Ммм, ну, ***** по Воронежу, там наших детей точно нет
А то надувные сдуваются.
Там вище,навіть фото ракети є,зроблене "секретною" камерою)
Аннигилятор советских людей, в основном, славян.
Тому це не оборонна зброя.
Проте, у випадку війни Брест буде визволений союзниками протягом перших годин.
АНАФЕМА ПУТИНУ.