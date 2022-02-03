Байден заявил о ликвидации лидера "Исламского государства": Сделали мир более безопасным
Президент США Джо Байден заявил о ликвидации лидера группировки "Исламское государство" Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"В прошлую ночь по моему указанию Вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир безопаснее. Благодаря мастерству и храбрости наших Вооруженных сил мы ликвидировали Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши – лидера ИГИЛ", – говорится в заявлении Байдена.
Все военные США благополучно вернулись из операции.
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+29 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+13 Александр Чуднивец #474549
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+10 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий03.02.2022 16:06 Ответить Ссылка
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рейтинг Байдена провалився як порошенко у 2016, а сам Байден давно плутає імена своєї онучки і собаки
Махание полувековыми боеголовками в ржавых шахтах - то такое. Вопрос что куда начнёт "утекать" с началом распада империи - вот что беспокоит Запад.
Вот так и Путина и кадырова и лукошенко - поймают и ...... в Суд!!!
Американцы потеряли вертолёт. Вероятно получил повреждения и был взорван на месте самими американцами.
которая работает в пределах периметра кремля ?