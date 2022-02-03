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Байден заявил о ликвидации лидера "Исламского государства": Сделали мир более безопасным

Байден заявил о ликвидации лидера

Президент США Джо Байден заявил о ликвидации лидера группировки "Исламское государство" Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"В прошлую ночь по моему указанию Вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир безопаснее. Благодаря мастерству и храбрости наших Вооруженных сил мы ликвидировали Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши – лидера ИГИЛ", – говорится в заявлении Байдена.

Все военные США благополучно вернулись из операции.

Также читайте: СБУ обезвредила центр "ИГИЛ" в Киеве: среди участников - 5 граждан РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Байден Джо (2795) ликвидация (3716) Исламское государство (599)


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Топ комментарии
+29
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03.02.2022 15:31 Ответить
+13
Амерам-черговий респект,бабусі в бункєрє-сладкіх снов...
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03.02.2022 15:34 Ответить
+10
В порівнянні з Зесцклом , двоє перших фізики-ядерщики
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03.02.2022 16:06 Ответить
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03.02.2022 15:31 Ответить
у четвертфіналі українці вирвали перемогу у драматичному матчі з Казахстаном, який значно вище у рейтингу і складається з натуралізовани х бразильців
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03.02.2022 15:35 Ответить
У 18 годині гра, а не в 21
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03.02.2022 16:38 Ответить
насправді там все не дуже добре
рейтинг Байдена провалився як порошенко у 2016, а сам Байден давно плутає імена своєї онучки і собаки
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03.02.2022 15:33 Ответить
Порошенко теж плутає тому і рейтинг провалився,чи була якась інша причина?
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03.02.2022 15:47 Ответить
В порівнянні з Зесцклом , двоє перших фізики-ядерщики
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03.02.2022 16:06 Ответить
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03.02.2022 16:10 Ответить
та невже, навіть нижче за всратого зелебобу?
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03.02.2022 15:51 Ответить
Американский народ можна понять, они как и зелебобы, хотят достойный уровень жизни, такой как в глубинке России под руководством мудрого Путина!
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03.02.2022 15:59 Ответить
*****
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04.02.2022 20:29 Ответить
ДЕ ТВОЇ ВИБАЧЕННЯ? Тобі докази твоєї брехні представили Ти поклявся вибачиться коли вони будуть! Чекаю!!!
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03.02.2022 16:41 Ответить
Амерам-черговий респект,бабусі в бункєрє-сладкіх снов...
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03.02.2022 15:34 Ответить
Уже. Ельцина. Скоро и до х*йла очередь дойдет.
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03.02.2022 16:29 Ответить
В Кремле расстроились , такого кадра потеряли !
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03.02.2022 15:55 Ответить
и немного напряглись - какой террорист будет следующим ? а вдруг следующий наш?
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03.02.2022 16:08 Ответить
там на лідера рюської держави квота вже є ?
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03.02.2022 16:01 Ответить
Есть пострашнее террорист. С ядерным оружием.
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03.02.2022 16:02 Ответить
Слушай. Фигня это. Любая страна, включая нашу, имеющая ядерные АЭС, может легко сделать "грязную бомбу". Распыляется всё это добро с большой высоты, и территории становятся непригодными для жизни на сотни лет. Дудаев в своё время ящик с 15кг Цезия137 показал, и сказал что у них такого добра как грязи.
Махание полувековыми боеголовками в ржавых шахтах - то такое. Вопрос что куда начнёт "утекать" с началом распада империи - вот что беспокоит Запад.
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03.02.2022 17:24 Ответить
Какой ещё "империи"? Или я что-то пропустил? Вы о недостране-помойке Парашии?
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03.02.2022 21:20 Ответить
Лучше б вы Асада замочили
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03.02.2022 16:09 Ответить
зАсасда нельзя,он -"Легитимный"
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03.02.2022 16:24 Ответить
такой же легитимный как муаммар или саддам или владімір
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03.02.2022 20:27 Ответить
или путина
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03.02.2022 21:08 Ответить
Крутые Чуваки!!!! Это не то ,что Немцова в спину, или Политковскую расстрелять!!!
Вот так и Путина и кадырова и лукошенко - поймают и ...... в Суд!!!
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03.02.2022 16:19 Ответить
в Суд Божий )))
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03.02.2022 18:19 Ответить
Хорошая операция. 13 трупов все формально гражданские. 4 женщины и 6 детей. Собственно это семья этого курайши. Он бомбу подорвал. У них традиция видно такая.

Американцы потеряли вертолёт. Вероятно получил повреждения и был взорван на месте самими американцами.
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03.02.2022 16:20 Ответить
Что интересно, предыдущего лидера игил убили примерно втом же месте вблизи турецко-сирийской границы. Наверное они не обучаемые.
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03.02.2022 16:22 Ответить
А коли вже на московії буде знищений терорист № 1 в світі?
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03.02.2022 16:28 Ответить
Ну знищать. Ну прийде Кадиров. Або Золотов. Або Жирік. Легше стане?
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03.02.2022 17:25 Ответить
Так с них и надо начинать
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03.02.2022 18:09 Ответить
согласен. так сказать, проверить соответствие практики теории
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03.02.2022 20:29 Ответить
В кремле приспустят флаги и пустят по кругу "дедовско-фронтовую" флягу с боярышникомъ...
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03.02.2022 16:47 Ответить
Будь-ласка, проведіть КОНТР-ТЕРОРИСТИЧНУ операцію в Україні. Ліквідуйте хтось Зеленю і Ермака-ФСБ-Козиря... а краще усіх СЛУГ УРОДА.... Світ УКРАЇНИ стане набагато безпечнішим!!!!
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03.02.2022 16:59 Ответить
А з електоратом що робити? Іншого в нас нема. Зє - це похідна, а не причина.
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03.02.2022 17:26 Ответить
Думаю має спрацювати Природній відбір. Дебіли мають або вимерти - або найгірше, витіснити всіх адекватних українців за кордон. Тоді лишиться одна вата і кацапсячі жопопідтирачі раїськи мацьковськай. Тоді й України може не буде як такової, станеться те ж саме що й у Білорусії або в Криму. Там же дійсно всі обожнюють МОРДОР (окрім татар).
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03.02.2022 17:31 Ответить
Почему до сих пор не изобрели бомбы,
которая работает в пределах периметра кремля ?
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03.02.2022 17:08 Ответить
Вот США как цивилизованная страна всегда показвает рожи преступников, а у нас замазывают, что б никто их на улице не дай Бог не узнал
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03.02.2022 17:11 Ответить
Респект.
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03.02.2022 19:06 Ответить
А тепер ще б ***** ліквідувати- і весь світ зітхнув би з величезним полегшенням.
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03.02.2022 19:56 Ответить
 
 