Байден заявил о ликвидации лидера "Исламского государства": Сделали мир более безопасным

Президент США Джо Байден заявил о ликвидации лидера группировки "Исламское государство" Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"В прошлую ночь по моему указанию Вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир безопаснее. Благодаря мастерству и храбрости наших Вооруженных сил мы ликвидировали Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши – лидера ИГИЛ", – говорится в заявлении Байдена.

Все военные США благополучно вернулись из операции.

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