Байден заявив про ліквідацію лідера "Ісламської держави": Зробили світ безпечнішим
Президент США Джо Байден заявив про ліквідацію лідера угруповання "Ісламська держава" Абу Ібрахіма аль-Хашімі аль-Курайші.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.
"Минулої ночі за моєю вказівкою Збройні сили США на північному заході Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоб захистити американський народ і наших союзників та зробити світ безпечнішим. Завдяки майстерності та хоробрості наших Збройних сил ми ліквідували Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші - лідера ІДІЛ", - йдеться в заяві Байдена.
Усі військові США благополучно повернулися з операції.
Топ коментарі
+29 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар03.02.2022 15:31 Відповісти Посилання
+13 Александр Чуднивец #474549
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+10 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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рейтинг Байдена провалився як порошенко у 2016, а сам Байден давно плутає імена своєї онучки і собаки
Махание полувековыми боеголовками в ржавых шахтах - то такое. Вопрос что куда начнёт "утекать" с началом распада империи - вот что беспокоит Запад.
Вот так и Путина и кадырова и лукошенко - поймают и ...... в Суд!!!
Американцы потеряли вертолёт. Вероятно получил повреждения и был взорван на месте самими американцами.
которая работает в пределах периметра кремля ?