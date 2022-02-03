Байден заявив про ліквідацію лідера "Ісламської держави": Зробили світ безпечнішим

Президент США Джо Байден заявив про ліквідацію лідера угруповання "Ісламська держава" Абу Ібрахіма аль-Хашімі аль-Курайші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Минулої ночі за моєю вказівкою Збройні сили США на північному заході Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоб захистити американський народ і наших союзників та зробити світ безпечнішим. Завдяки майстерності та хоробрості наших Збройних сил ми ліквідували Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші - лідера ІДІЛ", - йдеться в заяві Байдена.

Усі військові США благополучно повернулися з операції.

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