Украина за перенос переговоров ТКГ из Минска в Стамбул, - Резников

Киев поддерживает предложение Турции перенести заседание Трехсторонней контактной группы в Стамбул.

Об этом на брифинге заявил министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Эрдоган публично сделал такое предложение. Раскрою секрет: с нами велись консультации, когда я еще был участником переговорной делегации Украины в ТКГ. Мы отвечали утвердительно. Да, мы согласны, если эта площадка будет, например, будет в Стамбуле", - отметил глава Минобороны.

По его словам, Украина готова к переговорам по Донбассу в Стамбуле, а также в Женеве или Вене - "в любом городе, где есть незаангажированность, независимость от одной из сторон, а именно - от Российской Федерации".

"Но нужно, чтобы согласилась другая сторона", – отметил Резников.

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