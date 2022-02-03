Украина за перенос переговоров ТКГ из Минска в Стамбул, - Резников
Киев поддерживает предложение Турции перенести заседание Трехсторонней контактной группы в Стамбул.
Об этом на брифинге заявил министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Эрдоган публично сделал такое предложение. Раскрою секрет: с нами велись консультации, когда я еще был участником переговорной делегации Украины в ТКГ. Мы отвечали утвердительно. Да, мы согласны, если эта площадка будет, например, будет в Стамбуле", - отметил глава Минобороны.
По его словам, Украина готова к переговорам по Донбассу в Стамбуле, а также в Женеве или Вене - "в любом городе, где есть незаангажированность, независимость от одной из сторон, а именно - от Российской Федерации".
"Но нужно, чтобы согласилась другая сторона", – отметил Резников.
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Но для пресыщенного Резникова Стамбул - это уже не очень интересно, поэтому он сразу предложил более приятные альтернативы: Женева, Вена ... Вот это его уровень доходов.
Удивлен, что Мальдивы не рассматривались
россия вряд ли согласиться на перенов площадки куда-либо за границу т.к. понимает, что все эти представители невыездные ввиду наличия "недопаспортов" республик и да у них есть и паспорта с духголовой курицей, но тогда ломается вся картинка, которую усиленно пропихивает хремль о важности переговоров с представителями ОРДЛО.
Как-то так.
А то как-то не по людски ехать в Минск договариваться о Деоккупации украинских регионов, в страну недавно проданную одним плешивым 3/14дарасом и полностью оккупированную другим плешивым 3/14дарасом...
К вопросу выбора места проведения переговоров необходимо подойти ещё более радикально и основательно - мимо Стамбула прямиком в Анталию - тут тебе и щербет с лукумом, и бабы в бикини, и у всех одно на уме - прокатиться на банане - совсем же другое дело!