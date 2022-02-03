РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12046 посетителей онлайн
Новости
3 139 75

Украина за перенос переговоров ТКГ из Минска в Стамбул, - Резников

Украина за перенос переговоров ТКГ из Минска в Стамбул, - Резников

Киев поддерживает предложение Турции перенести заседание Трехсторонней контактной группы в Стамбул.

Об этом на брифинге заявил министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Эрдоган публично сделал такое предложение. Раскрою секрет: с нами велись консультации, когда я еще был участником переговорной делегации Украины в ТКГ. Мы отвечали утвердительно. Да, мы согласны, если эта площадка будет, например, будет в Стамбуле", - отметил глава Минобороны.

По его словам, Украина готова к переговорам по Донбассу в Стамбуле, а также в Женеве или Вене - "в любом городе, где есть незаангажированность, независимость от одной из сторон, а именно - от Российской Федерации".

"Но нужно, чтобы согласилась другая сторона", – отметил Резников.

Также смотрите: "Слава Украине!": Эрдоган традиционно поздравил на украинском языке бойцов почетного караула во время официальной церемонии в Мариинском дворце. ВИДЕО

Автор: 

Турция (3503) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Бункєрная бабушка будєт протів...
показать весь комментарий
03.02.2022 15:52 Ответить
+12
И в присутствии США и Англии, чтоб не было от Зеленского высе...а в угоду путлеру. Германия и Франция вне конкуренции (продались негласно параше)
показать весь комментарий
03.02.2022 15:53 Ответить
+10
...Ердоган ужє столька напіхал бабушкє поніже спіни...
показать весь комментарий
03.02.2022 15:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бункєрная бабушка будєт протів...
показать весь комментарий
03.02.2022 15:52 Ответить
...Ердоган ужє столька напіхал бабушкє поніже спіни...
показать весь комментарий
03.02.2022 15:56 Ответить
Важливо, щоб змінилися учасники на Англію та Литву.
показать весь комментарий
03.02.2022 15:52 Ответить
И в присутствии США и Англии, чтоб не было от Зеленского высе...а в угоду путлеру. Германия и Франция вне конкуренции (продались негласно параше)
показать весь комментарий
03.02.2022 15:53 Ответить
Резніков, в Стамбул - це не в Анталію... Бо знаєм ми одного діяча, любітєля отдохнуть, який зміг з Буковеля одразу дострибнути аж до Оману....
показать весь комментарий
03.02.2022 15:55 Ответить
Не пустите до "анталії", він може образитися та сказати сакраментальне "я_устал!". І піде. Як ми без нього? Ви про це подумали?
Або почне "працювати". Ні. Нехай ліпше відпочиває
показать весь комментарий
03.02.2022 16:01 Ответить
Да, Стамбул - это не Анталия. Но в любом случае, поинтереснее и повеселее, чем в совковом Минске. Какая разница, где бесцельно штаны протирать? Хоть по нормальным магазинам походят ...
Но для пресыщенного Резникова Стамбул - это уже не очень интересно, поэтому он сразу предложил более приятные альтернативы: Женева, Вена ... Вот это его уровень доходов.
Удивлен, что Мальдивы не рассматривались
показать весь комментарий
03.02.2022 16:05 Ответить
А еще лучше в Улан-Батор, что-бы всякие соблазны в виде казино, магазинов, театров, ресторанов, дорогих проституток не отвлекали "миротворцев"от сосредоточенного переговорного процесса.
показать весь комментарий
03.02.2022 18:28 Ответить
а сєпарав там не заарештують ?)
показать весь комментарий
03.02.2022 16:00 Ответить
Усіх, хто брав участь у віджимі Криму, заарештують.
показать весь комментарий
03.02.2022 16:03 Ответить
****** *********
показать весь комментарий
03.02.2022 16:00 Ответить
Тим краще. Нам переговори з ним взагалі не потрібні.
показать весь комментарий
03.02.2022 16:04 Ответить
Ни фиса се...Резников Красава...Не ожидал еси чесно...
показать весь комментарий
03.02.2022 16:01 Ответить
Резников ты министр обороны ? какими ты краями кто и где будет о чем говорить,иди конктракт пиши на 10 лет,нет? то иди на ***
показать весь комментарий
03.02.2022 16:03 Ответить
Недавно ФСБ РАБссии ликвидировали врагов РАБссии топ-менеджера ГрязьПрома Шульмана и известного бизнесмена и экономиста Славу Рабиновича,типа автоавария в Израиле.....,Надо быть осторожными...Хмыри Путлера работают по всему Миру...
показать весь комментарий
03.02.2022 16:04 Ответить
Стесняюсь спросить пана Резника : а при таком раскладе (ТКГ в Стамбуле) по каким паспортам будут ездить представители ОРДЛО? как быть с имеющимися у нихпаспортами с двухголовыми курицами или не дай боже дефективными "Дыры""Лыры" ? Вопрос не риторический
показать весь комментарий
03.02.2022 16:04 Ответить
для этого и делается , что бы обычный турецкий тможенник послал этих ≪представителей≫ на йух .
показать весь комментарий
03.02.2022 16:17 Ответить
ордло в ткг не входит
показать весь комментарий
03.02.2022 18:00 Ответить
де юре нет, а де факто да.Поясняю.Перед встречами в ТКГ вначале происходят заседания т.н. рабочих подгрупп- гуманитарной, политической и т.д. Вы думаете, что с той стороны участие принимают только любители ягеля и лаптей?Отнюдь нет, там есть и представители "маленькой угольной швейцарии".Если Вы помните свежий пример- в конце августа2021 в гуманитарную подруппу пытались протащить представительницу "дыры" м. пирогову, осужденную за терроризм.Украинская сторона отказалась от участия и как было распространено в заявлении "Украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм." С другими лицами проводила.Далее после заседаний подгупп, где проходит обсуждение, наработанные ими предложения обсуждаются на уровне руководителей сторон ( в бытность Кучма, грызлов, Сайдик и т.д., кроме руководителей присутствовали т.н. министры иностранных дел от "дыры" и "лыры" никанорова и дейнего.Российская делегация в Минске пыталась выдать их за представителей ОРДЛО на переговорах по урегулированию ситуации. Однако украинская делегация настояла, что эти люди не могут представлять интересы жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, поскольку Дейнего и Никонорова - граждане РФ. Соответственно, они могут выступать «приглашенными» участниками от России, но никак не от Донбасса, который является частью Украины.)
россия вряд ли согласиться на перенов площадки куда-либо за границу т.к. понимает, что все эти представители невыездные ввиду наличия "недопаспортов" республик и да у них есть и паспорта с духголовой курицей, но тогда ломается вся картинка, которую усиленно пропихивает хремль о важности переговоров с представителями ОРДЛО.
Как-то так.
показать весь комментарий
03.02.2022 21:57 Ответить
И в пакет нужно вставить крым а в ТКГ крымских татар.
показать весь комментарий
03.02.2022 16:08 Ответить
Точно Айдера Муждабаева..тот порвет всехх Мавзолейных Мудаков...
показать весь комментарий
03.02.2022 16:11 Ответить
ТКГ это всего лишь третьи лица в переговорной группе...типа наш Сергей Гармаш...
показать весь комментарий
03.02.2022 16:09 Ответить
Это министр обороны Украины ? Больше похож на конферансье провинциального балагана. Но армию ему угробить не дадим
показать весь комментарий
03.02.2022 16:11 Ответить
Кто это мы-кацап?
показать весь комментарий
03.02.2022 16:46 Ответить
Ти що йолопе, читати не вмієш? Краще стули пельку, поки я тобі не напхав, Артемка
показать весь комментарий
03.02.2022 17:23 Ответить
Стингеры Байрактары Джавелины и прочие британские противо-танкые комлексы поставил в Украину Порошенко и Турчинов с предоплатой....Ой извините это были Ведмедчук, Мураев и каздлина вор украниских нефтевышек зв казенный счет из бюджета БОЙКО...
показать весь комментарий
03.02.2022 16:14 Ответить
Не жри конфеты Рошен они отравлены...жри говно Путлера...Философ блин...
показать весь комментарий
03.02.2022 16:42 Ответить
А вам вкусного уголька да сепарских пулек и осколков)
показать весь комментарий
03.02.2022 16:46 Ответить
Ахметов каже шо ты ДЕБИЛ...с большой буквы...
показать весь комментарий
03.02.2022 16:48 Ответить
ну так расскажи прополную блокаду при зелебени. Имею желание поржать с тупорылых зебилоидов
показать весь комментарий
03.02.2022 17:25 Ответить
До Стамбулу кацапи їхати побоюються, бо пам'ятають як їх брехливого посла відправили на концерт Кобздона.
показать весь комментарий
03.02.2022 16:27 Ответить
Оксану Марченко однажды спросил...сколько средтств из своего бизнеса на ТВ вы отправили для создания украинской независимой армии за весь 2015 год?...Удрала быстрее ракеты...кума Путлера... позорище...
показать весь комментарий
03.02.2022 16:28 Ответить
Ну да...
А то как-то не по людски ехать в Минск договариваться о Деоккупации украинских регионов, в страну недавно проданную одним плешивым 3/14дарасом и полностью оккупированную другим плешивым 3/14дарасом...
показать весь комментарий
03.02.2022 16:42 Ответить
Генерал-лейтенант МВД Украины и начальник Луганской ОГА Геннадий Москаль в 2014 гг и далее мне все рассказал о поставках угля...РЮССКИЕ...вы тупое быдло...
показать весь комментарий
03.02.2022 16:54 Ответить
Фуфло ФСбшное...главный итог правления Порошенко...за 5 лет...Новоотоссия Путлера от Харькова до Одессы..отсосала у Петра Лексеича по полному Тарифу....
показать весь комментарий
03.02.2022 17:00 Ответить
Да не перекайся так чувак...Борис Немцов и Лев Шлосберг рассказали точеую цифру сколько вас крыс сдохло на Добассе...груз 200...14 771,раненых 31 000 ..вояки блин...мавзолейные...
показать весь комментарий
03.02.2022 17:06 Ответить
Сегодня мой младший сын,лейтенант ВСУ сдал тесты по управлению Байрактарами и Стингерами...кажу сынок,как такое возможно за 1 присест?каже Батя, у нас тут навезли тысячи...Байрактаров Джавелинов и прочх ракет Бориса Джонсона...мочить будет крыс Путлера нехило
показать весь комментарий
03.02.2022 17:12 Ответить
Зелемойское быдло Кучмы дороги строит и по роялю буем лазит... типа Лука Мудищев...
показать весь комментарий
03.02.2022 17:16 Ответить
все прост. При Пете гребанное ***** и наступать не думал. Это ВСУ наступали. И только благодаря вам, недалеким президентом стал недалекий, трусливый членограй. И Запад помогает не дураку с булавой, а Украине. Кстати, а почему клоун не встречает борты с оружием, как встречал китайские масочки?
показать весь комментарий
03.02.2022 17:35 Ответить
Женева не подошла?
показать весь комментарий
03.02.2022 17:19 Ответить
Верю...в Укераине 73 % быдла Шариковых...Путлеру такое говно что Наркота из Аргентины и Венесуэллы...
показать весь комментарий
03.02.2022 17:28 Ответить
кацапячий кайф....
показать весь комментарий
03.02.2022 17:33 Ответить
Какой Минск, у них даже нет легитимного главы государства. Откуда вообще этот минск вылез изначально.... В угоду Путину не иначе.....
показать весь комментарий
03.02.2022 17:29 Ответить
Путлер обубликовал страны союзники РАБссии которые захватят НАТО ЕС и США...это Венгрия,Сальвадор,Гондурас,Венесуэла,Куба и северо-Корейское чмо... Короче Байден каже...Путлерское Говно во все Мавзолейное говно всегда ровно...
показать весь комментарий
03.02.2022 17:34 Ответить
Ну вот какой может быть Минск? Кому это нужно - давиться отварной картохой и пялиться на баб в шерстяных труселях до колен? Ну что это за досуг такой - колорадских жуков собирать?
К вопросу выбора места проведения переговоров необходимо подойти ещё более радикально и основательно - мимо Стамбула прямиком в Анталию - тут тебе и щербет с лукумом, и бабы в бикини, и у всех одно на уме - прокатиться на банане - совсем же другое дело!

показать весь комментарий
03.02.2022 17:47 Ответить
Давно пора. А в мінську нехай ***** з бульбофюрерком перемови ведуть.
показать весь комментарий
03.02.2022 17:48 Ответить
 
 