Україна за перенесення переговорів ТКГ з Мінська до Стамбулу, - Резніков
Київ підтримує пропозицію Туреччини перенести засідання Тристоронньої контактної групи до Стамбулу.
Про це під час брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Ердоган публічно зробив таку пропозицію. Розкрию секрет: з нами велися консультації, коли я ще був учасником переговорної делегації України в ТКГ. Ми відповідали ствердно. Так, ми згодні, якщо цей майданчик буде, наприклад, буде в Стамбулі", - зазначив глава Міноборони.
За його словами, Україна готова до перемовин щодо Донбасу в Стамбулі, а також у Женеві чи у Відні - "у будь-якому місті, де є незаангажованість, незалежність від однієї зі сторін, а саме - від Російської Федерації".
"Але треба, щоб погодилась інша сторона", - зазначив Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Або почне "працювати". Ні. Нехай ліпше відпочиває
Но для пресыщенного Резникова Стамбул - это уже не очень интересно, поэтому он сразу предложил более приятные альтернативы: Женева, Вена ... Вот это его уровень доходов.
Удивлен, что Мальдивы не рассматривались
россия вряд ли согласиться на перенов площадки куда-либо за границу т.к. понимает, что все эти представители невыездные ввиду наличия "недопаспортов" республик и да у них есть и паспорта с духголовой курицей, но тогда ломается вся картинка, которую усиленно пропихивает хремль о важности переговоров с представителями ОРДЛО.
Как-то так.
А то как-то не по людски ехать в Минск договариваться о Деоккупации украинских регионов, в страну недавно проданную одним плешивым 3/14дарасом и полностью оккупированную другим плешивым 3/14дарасом...
К вопросу выбора места проведения переговоров необходимо подойти ещё более радикально и основательно - мимо Стамбула прямиком в Анталию - тут тебе и щербет с лукумом, и бабы в бикини, и у всех одно на уме - прокатиться на банане - совсем же другое дело!