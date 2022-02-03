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Україна за перенесення переговорів ТКГ з Мінська до Стамбулу, - Резніков

Україна за перенесення переговорів ТКГ з Мінська до Стамбулу, - Резніков

Київ підтримує пропозицію Туреччини перенести засідання Тристоронньої контактної групи до Стамбулу.

Про це під час брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Ердоган публічно зробив таку пропозицію. Розкрию секрет: з нами велися консультації, коли я ще був учасником переговорної делегації України в ТКГ. Ми відповідали ствердно. Так, ми згодні, якщо цей майданчик буде, наприклад, буде в Стамбулі", - зазначив глава Міноборони.

За його словами, Україна готова до перемовин щодо Донбасу в Стамбулі, а також у Женеві чи у Відні - "у будь-якому місті, де є незаангажованість, незалежність від однієї зі сторін, а саме - від Російської Федерації".

"Але треба, щоб погодилась інша сторона", - зазначив Резніков.

Читайте: Місцева влада і громадяни не можуть самі створювати добровольчі формування, - Резніков

Автор: 

Туреччина (3630) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+12
Бункєрная бабушка будєт протів...
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03.02.2022 15:52 Відповісти
+12
И в присутствии США и Англии, чтоб не было от Зеленского высе...а в угоду путлеру. Германия и Франция вне конкуренции (продались негласно параше)
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03.02.2022 15:53 Відповісти
+10
...Ердоган ужє столька напіхал бабушкє поніже спіни...
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03.02.2022 15:56 Відповісти
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Бункєрная бабушка будєт протів...
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03.02.2022 15:52 Відповісти
...Ердоган ужє столька напіхал бабушкє поніже спіни...
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03.02.2022 15:56 Відповісти
Важливо, щоб змінилися учасники на Англію та Литву.
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03.02.2022 15:52 Відповісти
И в присутствии США и Англии, чтоб не было от Зеленского высе...а в угоду путлеру. Германия и Франция вне конкуренции (продались негласно параше)
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03.02.2022 15:53 Відповісти
Резніков, в Стамбул - це не в Анталію... Бо знаєм ми одного діяча, любітєля отдохнуть, який зміг з Буковеля одразу дострибнути аж до Оману....
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03.02.2022 15:55 Відповісти
Не пустите до "анталії", він може образитися та сказати сакраментальне "я_устал!". І піде. Як ми без нього? Ви про це подумали?
Або почне "працювати". Ні. Нехай ліпше відпочиває
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03.02.2022 16:01 Відповісти
Да, Стамбул - это не Анталия. Но в любом случае, поинтереснее и повеселее, чем в совковом Минске. Какая разница, где бесцельно штаны протирать? Хоть по нормальным магазинам походят ...
Но для пресыщенного Резникова Стамбул - это уже не очень интересно, поэтому он сразу предложил более приятные альтернативы: Женева, Вена ... Вот это его уровень доходов.
Удивлен, что Мальдивы не рассматривались
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03.02.2022 16:05 Відповісти
А еще лучше в Улан-Батор, что-бы всякие соблазны в виде казино, магазинов, театров, ресторанов, дорогих проституток не отвлекали "миротворцев"от сосредоточенного переговорного процесса.
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03.02.2022 18:28 Відповісти
а сєпарав там не заарештують ?)
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03.02.2022 16:00 Відповісти
Усіх, хто брав участь у віджимі Криму, заарештують.
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03.02.2022 16:03 Відповісти
****** *********
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03.02.2022 16:00 Відповісти
Тим краще. Нам переговори з ним взагалі не потрібні.
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03.02.2022 16:04 Відповісти
Ни фиса се...Резников Красава...Не ожидал еси чесно...
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03.02.2022 16:01 Відповісти
Резников ты министр обороны ? какими ты краями кто и где будет о чем говорить,иди конктракт пиши на 10 лет,нет? то иди на ***
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03.02.2022 16:03 Відповісти
Недавно ФСБ РАБссии ликвидировали врагов РАБссии топ-менеджера ГрязьПрома Шульмана и известного бизнесмена и экономиста Славу Рабиновича,типа автоавария в Израиле.....,Надо быть осторожными...Хмыри Путлера работают по всему Миру...
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03.02.2022 16:04 Відповісти
Стесняюсь спросить пана Резника : а при таком раскладе (ТКГ в Стамбуле) по каким паспортам будут ездить представители ОРДЛО? как быть с имеющимися у нихпаспортами с двухголовыми курицами или не дай боже дефективными "Дыры""Лыры" ? Вопрос не риторический
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03.02.2022 16:04 Відповісти
для этого и делается , что бы обычный турецкий тможенник послал этих ≪представителей≫ на йух .
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03.02.2022 16:17 Відповісти
ордло в ткг не входит
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03.02.2022 18:00 Відповісти
де юре нет, а де факто да.Поясняю.Перед встречами в ТКГ вначале происходят заседания т.н. рабочих подгрупп- гуманитарной, политической и т.д. Вы думаете, что с той стороны участие принимают только любители ягеля и лаптей?Отнюдь нет, там есть и представители "маленькой угольной швейцарии".Если Вы помните свежий пример- в конце августа2021 в гуманитарную подруппу пытались протащить представительницу "дыры" м. пирогову, осужденную за терроризм.Украинская сторона отказалась от участия и как было распространено в заявлении "Украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм." С другими лицами проводила.Далее после заседаний подгупп, где проходит обсуждение, наработанные ими предложения обсуждаются на уровне руководителей сторон ( в бытность Кучма, грызлов, Сайдик и т.д., кроме руководителей присутствовали т.н. министры иностранных дел от "дыры" и "лыры" никанорова и дейнего.Российская делегация в Минске пыталась выдать их за представителей ОРДЛО на переговорах по урегулированию ситуации. Однако украинская делегация настояла, что эти люди не могут представлять интересы жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, поскольку Дейнего и Никонорова - граждане РФ. Соответственно, они могут выступать «приглашенными» участниками от России, но никак не от Донбасса, который является частью Украины.)
россия вряд ли согласиться на перенов площадки куда-либо за границу т.к. понимает, что все эти представители невыездные ввиду наличия "недопаспортов" республик и да у них есть и паспорта с духголовой курицей, но тогда ломается вся картинка, которую усиленно пропихивает хремль о важности переговоров с представителями ОРДЛО.
Как-то так.
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03.02.2022 21:57 Відповісти
И в пакет нужно вставить крым а в ТКГ крымских татар.
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03.02.2022 16:08 Відповісти
Точно Айдера Муждабаева..тот порвет всехх Мавзолейных Мудаков...
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03.02.2022 16:11 Відповісти
ТКГ это всего лишь третьи лица в переговорной группе...типа наш Сергей Гармаш...
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03.02.2022 16:09 Відповісти
Это министр обороны Украины ? Больше похож на конферансье провинциального балагана. Но армию ему угробить не дадим
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03.02.2022 16:11 Відповісти
Кто это мы-кацап?
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03.02.2022 16:46 Відповісти
Ти що йолопе, читати не вмієш? Краще стули пельку, поки я тобі не напхав, Артемка
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03.02.2022 17:23 Відповісти
Стингеры Байрактары Джавелины и прочие британские противо-танкые комлексы поставил в Украину Порошенко и Турчинов с предоплатой....Ой извините это были Ведмедчук, Мураев и каздлина вор украниских нефтевышек зв казенный счет из бюджета БОЙКО...
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03.02.2022 16:14 Відповісти
Не жри конфеты Рошен они отравлены...жри говно Путлера...Философ блин...
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03.02.2022 16:42 Відповісти
А вам вкусного уголька да сепарских пулек и осколков)
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03.02.2022 16:46 Відповісти
Ахметов каже шо ты ДЕБИЛ...с большой буквы...
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03.02.2022 16:48 Відповісти
ну так расскажи прополную блокаду при зелебени. Имею желание поржать с тупорылых зебилоидов
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03.02.2022 17:25 Відповісти
До Стамбулу кацапи їхати побоюються, бо пам'ятають як їх брехливого посла відправили на концерт Кобздона.
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03.02.2022 16:27 Відповісти
Оксану Марченко однажды спросил...сколько средтств из своего бизнеса на ТВ вы отправили для создания украинской независимой армии за весь 2015 год?...Удрала быстрее ракеты...кума Путлера... позорище...
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03.02.2022 16:28 Відповісти
Ну да...
А то как-то не по людски ехать в Минск договариваться о Деоккупации украинских регионов, в страну недавно проданную одним плешивым 3/14дарасом и полностью оккупированную другим плешивым 3/14дарасом...
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03.02.2022 16:42 Відповісти
Генерал-лейтенант МВД Украины и начальник Луганской ОГА Геннадий Москаль в 2014 гг и далее мне все рассказал о поставках угля...РЮССКИЕ...вы тупое быдло...
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03.02.2022 16:54 Відповісти
Фуфло ФСбшное...главный итог правления Порошенко...за 5 лет...Новоотоссия Путлера от Харькова до Одессы..отсосала у Петра Лексеича по полному Тарифу....
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03.02.2022 17:00 Відповісти
Да не перекайся так чувак...Борис Немцов и Лев Шлосберг рассказали точеую цифру сколько вас крыс сдохло на Добассе...груз 200...14 771,раненых 31 000 ..вояки блин...мавзолейные...
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03.02.2022 17:06 Відповісти
Сегодня мой младший сын,лейтенант ВСУ сдал тесты по управлению Байрактарами и Стингерами...кажу сынок,как такое возможно за 1 присест?каже Батя, у нас тут навезли тысячи...Байрактаров Джавелинов и прочх ракет Бориса Джонсона...мочить будет крыс Путлера нехило
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03.02.2022 17:12 Відповісти
Зелемойское быдло Кучмы дороги строит и по роялю буем лазит... типа Лука Мудищев...
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03.02.2022 17:16 Відповісти
все прост. При Пете гребанное ***** и наступать не думал. Это ВСУ наступали. И только благодаря вам, недалеким президентом стал недалекий, трусливый членограй. И Запад помогает не дураку с булавой, а Украине. Кстати, а почему клоун не встречает борты с оружием, как встречал китайские масочки?
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03.02.2022 17:35 Відповісти
Женева не подошла?
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03.02.2022 17:19 Відповісти
Верю...в Укераине 73 % быдла Шариковых...Путлеру такое говно что Наркота из Аргентины и Венесуэллы...
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03.02.2022 17:28 Відповісти
кацапячий кайф....
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03.02.2022 17:33 Відповісти
Какой Минск, у них даже нет легитимного главы государства. Откуда вообще этот минск вылез изначально.... В угоду Путину не иначе.....
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03.02.2022 17:29 Відповісти
Путлер обубликовал страны союзники РАБссии которые захватят НАТО ЕС и США...это Венгрия,Сальвадор,Гондурас,Венесуэла,Куба и северо-Корейское чмо... Короче Байден каже...Путлерское Говно во все Мавзолейное говно всегда ровно...
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03.02.2022 17:34 Відповісти
Ну вот какой может быть Минск? Кому это нужно - давиться отварной картохой и пялиться на баб в шерстяных труселях до колен? Ну что это за досуг такой - колорадских жуков собирать?
К вопросу выбора места проведения переговоров необходимо подойти ещё более радикально и основательно - мимо Стамбула прямиком в Анталию - тут тебе и щербет с лукумом, и бабы в бикини, и у всех одно на уме - прокатиться на банане - совсем же другое дело!

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03.02.2022 17:47 Відповісти
Давно пора. А в мінську нехай ***** з бульбофюрерком перемови ведуть.
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03.02.2022 17:48 Відповісти
 
 