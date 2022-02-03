Україна за перенесення переговорів ТКГ з Мінська до Стамбулу, - Резніков

Київ підтримує пропозицію Туреччини перенести засідання Тристоронньої контактної групи до Стамбулу.

Про це під час брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Ердоган публічно зробив таку пропозицію. Розкрию секрет: з нами велися консультації, коли я ще був учасником переговорної делегації України в ТКГ. Ми відповідали ствердно. Так, ми згодні, якщо цей майданчик буде, наприклад, буде в Стамбулі", - зазначив глава Міноборони.

За його словами, Україна готова до перемовин щодо Донбасу в Стамбулі, а також у Женеві чи у Відні - "у будь-якому місті, де є незаангажованість, незалежність від однієї зі сторін, а саме - від Російської Федерації".

"Але треба, щоб погодилась інша сторона", - зазначив Резніков.

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