Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, включая оккупированный Крым, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая оккупированный Крым.

Об этом Эрдоган заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу повторить, что мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым", - отметил президент Турции.

По его словам, опубликованные СМИ сценарии оккупации истощают Украину и народ.

"Я одобрительно воспринимаю месседжи украинских должностных лиц, прежде всего, господина президента, которые имеют здравый смысл и ставят диалог на первое место", - добавил Эрдоган.

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