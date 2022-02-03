Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, включая оккупированный Крым, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая оккупированный Крым.
Об этом Эрдоган заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу повторить, что мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым", - отметил президент Турции.
По его словам, опубликованные СМИ сценарии оккупации истощают Украину и народ.
"Я одобрительно воспринимаю месседжи украинских должностных лиц, прежде всего, господина президента, которые имеют здравый смысл и ставят диалог на первое место", - добавил Эрдоган.
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Як стадо баранів - то можна, то не можна))
коли в турецьких помідорах *********? - кацапні на Туреччіні нема.
війна *****!
***** тока вчера об етом піщало - совок завжди совок,
до 14ґо Україна теж була совком - піщали разом з кацапіею....
і тут оба - Майдан!
А бджоляру не було діла ні до чого.