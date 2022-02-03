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Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, включая оккупированный Крым, - Эрдоган

Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, включая оккупированный Крым, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая оккупированный Крым.

Об этом Эрдоган заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу повторить, что мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым", - отметил президент Турции.

По его словам, опубликованные СМИ сценарии оккупации истощают Украину и народ.

"Я одобрительно воспринимаю месседжи украинских должностных лиц, прежде всего, господина президента, которые имеют здравый смысл и ставят диалог на первое место", - добавил Эрдоган.

Читайте также: Верим, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован мирно. Готовы принять саммит Зеленского и Путина, - Эрдоган

Автор: 

Крым (26427) Турция (3503) Эрдоган Реджеп Тайип (920) территориальная целостность (241)


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Топ комментарии
+4
ну от і гарно.
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03.02.2022 17:48 Ответить
+4
А как хорошо было пару лет назад отдыхать в Турции без рашистов .
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03.02.2022 17:49 Ответить
+3
О, може знову кацапів в Туреччину не випускатимуть цього року)
Як стадо баранів - то можна, то не можна))
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03.02.2022 17:45 Ответить
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О, може знову кацапів в Туреччину не випускатимуть цього року)
Як стадо баранів - то можна, то не можна))
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03.02.2022 17:45 Ответить
ну шо ви як дитя iй богу...
коли в турецьких помідорах *********? - кацапні на Туреччіні нема.
війна *****!
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03.02.2022 17:51 Ответить
процесс идёт. парашкованцы уже уверяют своих неверных отдыху в крыму, что египет таки лучше турции.
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03.02.2022 18:12 Ответить
ну от і гарно.
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03.02.2022 17:48 Ответить
А как хорошо было пару лет назад отдыхать в Турции без рашистов .
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03.02.2022 17:49 Ответить
У 2018 році я ходив на яхті в районі Мармаріса і Фітхіе. У всіх маринах було більше яхт з російськими екіпажами, ніж українських.
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03.02.2022 17:58 Ответить
Ладно отели . Море тоже оккупировали ? Саранча .
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03.02.2022 18:04 Ответить
а на Гавйях?
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03.02.2022 18:11 Ответить
ага, в 2020 бомба
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03.02.2022 18:15 Ответить
дуже простий рецепт - робіть і захищайте країну, бо халяви довго не буде...
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03.02.2022 18:17 Ответить
Согласен на 100% . Маленький Израиль давно это понял . Надо брать пример .
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03.02.2022 18:19 Ответить
Смешно , но в военной доктрине Украиньі до 2014г основной угрозой Крьіму бьіла Турция и крьімско-татарские "сенаратистьі". Для того и сотни танков там держали , и СБУ "работала" .
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03.02.2022 17:50 Ответить
чому смішно? - НАТО врах!
***** тока вчера об етом піщало - совок завжди совок,
до 14ґо Україна теж була совком - піщали разом з кацапіею....
і тут оба - Майдан!
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03.02.2022 18:32 Ответить
Тому, що і в ЗСУ і в СБУ тоді рулили поголовно кончені тупоголові совки, які провчилися і прослужили на брехнях про "агрісівний блох НАТА".
А бджоляру не було діла ні до чого.
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04.02.2022 12:58 Ответить
Снова турєцкіє памідори,*********...будут наказани-они нє увідят Мухасранск,Зажопінск,Задріщінск і прочіє красоти запрєбріка...
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03.02.2022 17:50 Ответить
...тобто запарєбріка.
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03.02.2022 17:52 Ответить
Похоже втюхать "Сватов" Турции Зеленскому не удалось...
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03.02.2022 17:53 Ответить
Так нельзя . На "1+1" "сваты" , или алкоголичный бред "байки митяя" на "квартале" . Срамота !
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03.02.2022 17:58 Ответить
хотя бы перед судьбоносной бомбёжкой воронежцам попробовать пора бы, как вкусны и нежны турецкие помидоры. но нет. не судьба.
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03.02.2022 18:09 Ответить
Достойные союзники и партнеры. У Пети помню были два союзника Германия и Франция, обе как ни странно российские подстилки.
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03.02.2022 18:19 Ответить
РЕСПЕКТ НАШОМУ ДРУГУ ЕРДОГАНУ!
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03.02.2022 18:25 Ответить
Нет никаких друзей. Всё на каких-то взаимовыгодных отношениях
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03.02.2022 18:59 Ответить
цапоЗМІ розмістили відео де Ердоган вітає почесний караул і верещать що він теж бандерівець.
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03.02.2022 18:59 Ответить
Добре.
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04.02.2022 08:16 Ответить
Да, если Турция поддерживает Украину, это очень здорово. А если граждане России не будут в этом году посещать курорты Турции, мы не расстроимся, будет больше места на пляжах и простора в отелях. Сейчас отличная акция раннего бронирования на летний https://imontour.lviv.ua/krayny/turkey отдых в Турции , есть возможность забронировать тур со скидкой 20-30%.
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04.02.2022 09:11 Ответить
 
 