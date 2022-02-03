Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність України включно із окупованим Кримом, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України включно із окупованим Кримом.
Про це Ердоган заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу повторити, що ми продовжуємо підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України включно із Кримом", - зазначив президент Туреччини.
За його словами, опубліковані ЗМІ сценарії окупації виснажують Україну та український народ.
"Я схвально сприймаю меседжі українських посадових осіб, насамперед, пана президента, які мають здоровий глузд і ставлять діалог на перше місце", - додав Ердоган.
Топ коментарі
+4 три - пятнадцать
показати весь коментар03.02.2022 17:48 Відповісти Посилання
+4 Envoy
показати весь коментар03.02.2022 17:49 Відповісти Посилання
+3 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар03.02.2022 17:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як стадо баранів - то можна, то не можна))
коли в турецьких помідорах *********? - кацапні на Туреччіні нема.
війна *****!
***** тока вчера об етом піщало - совок завжди совок,
до 14ґо Україна теж була совком - піщали разом з кацапіею....
і тут оба - Майдан!
А бджоляру не було діла ні до чого.