Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність України включно із окупованим Кримом, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України включно із окупованим Кримом.

Про це Ердоган заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу повторити, що ми продовжуємо підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України включно із Кримом", - зазначив президент Туреччини.

За його словами, опубліковані ЗМІ сценарії окупації виснажують Україну та український народ.

"Я схвально сприймаю меседжі українських посадових осіб, насамперед, пана президента, які мають здоровий глузд і ставлять діалог на перше місце", - додав Ердоган.

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