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Новини
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Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність України включно із окупованим Кримом, - Ердоган

Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність України включно із окупованим Кримом, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України включно із окупованим Кримом.

Про це Ердоган заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу повторити, що ми продовжуємо підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України включно із Кримом", - зазначив президент Туреччини.

За його словами, опубліковані ЗМІ сценарії окупації виснажують Україну та український народ.

"Я схвально сприймаю меседжі українських посадових осіб, насамперед, пана президента, які мають здоровий глузд і ставлять діалог на перше місце", - додав Ердоган.

Читайте: Віримо, що конфлікт між Росією та Україною буде врегульовано мирно. Готові прийняти саміт Зеленського та Путіна, - Ердоган

Автор: 

Крим (14192) Туреччина (3630) Ердоган Реджеп Таїп (954) територіальна цілісність (181)


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Топ коментарі
+4
ну от і гарно.
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03.02.2022 17:48 Відповісти
+4
А как хорошо было пару лет назад отдыхать в Турции без рашистов .
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03.02.2022 17:49 Відповісти
+3
О, може знову кацапів в Туреччину не випускатимуть цього року)
Як стадо баранів - то можна, то не можна))
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03.02.2022 17:45 Відповісти
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О, може знову кацапів в Туреччину не випускатимуть цього року)
Як стадо баранів - то можна, то не можна))
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03.02.2022 17:45 Відповісти
ну шо ви як дитя iй богу...
коли в турецьких помідорах *********? - кацапні на Туреччіні нема.
війна *****!
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03.02.2022 17:51 Відповісти
процесс идёт. парашкованцы уже уверяют своих неверных отдыху в крыму, что египет таки лучше турции.
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03.02.2022 18:12 Відповісти
ну от і гарно.
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03.02.2022 17:48 Відповісти
А как хорошо было пару лет назад отдыхать в Турции без рашистов .
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03.02.2022 17:49 Відповісти
У 2018 році я ходив на яхті в районі Мармаріса і Фітхіе. У всіх маринах було більше яхт з російськими екіпажами, ніж українських.
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03.02.2022 17:58 Відповісти
Ладно отели . Море тоже оккупировали ? Саранча .
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03.02.2022 18:04 Відповісти
а на Гавйях?
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03.02.2022 18:11 Відповісти
ага, в 2020 бомба
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03.02.2022 18:15 Відповісти
дуже простий рецепт - робіть і захищайте країну, бо халяви довго не буде...
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03.02.2022 18:17 Відповісти
Согласен на 100% . Маленький Израиль давно это понял . Надо брать пример .
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03.02.2022 18:19 Відповісти
Смешно , но в военной доктрине Украиньі до 2014г основной угрозой Крьіму бьіла Турция и крьімско-татарские "сенаратистьі". Для того и сотни танков там держали , и СБУ "работала" .
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03.02.2022 17:50 Відповісти
чому смішно? - НАТО врах!
***** тока вчера об етом піщало - совок завжди совок,
до 14ґо Україна теж була совком - піщали разом з кацапіею....
і тут оба - Майдан!
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03.02.2022 18:32 Відповісти
Тому, що і в ЗСУ і в СБУ тоді рулили поголовно кончені тупоголові совки, які провчилися і прослужили на брехнях про "агрісівний блох НАТА".
А бджоляру не було діла ні до чого.
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04.02.2022 12:58 Відповісти
Снова турєцкіє памідори,*********...будут наказани-они нє увідят Мухасранск,Зажопінск,Задріщінск і прочіє красоти запрєбріка...
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03.02.2022 17:50 Відповісти
...тобто запарєбріка.
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03.02.2022 17:52 Відповісти
Похоже втюхать "Сватов" Турции Зеленскому не удалось...
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03.02.2022 17:53 Відповісти
Так нельзя . На "1+1" "сваты" , или алкоголичный бред "байки митяя" на "квартале" . Срамота !
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03.02.2022 17:58 Відповісти
хотя бы перед судьбоносной бомбёжкой воронежцам попробовать пора бы, как вкусны и нежны турецкие помидоры. но нет. не судьба.
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03.02.2022 18:09 Відповісти
Достойные союзники и партнеры. У Пети помню были два союзника Германия и Франция, обе как ни странно российские подстилки.
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03.02.2022 18:19 Відповісти
РЕСПЕКТ НАШОМУ ДРУГУ ЕРДОГАНУ!
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03.02.2022 18:25 Відповісти
Нет никаких друзей. Всё на каких-то взаимовыгодных отношениях
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03.02.2022 18:59 Відповісти
цапоЗМІ розмістили відео де Ердоган вітає почесний караул і верещать що він теж бандерівець.
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03.02.2022 18:59 Відповісти
Добре.
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04.02.2022 08:16 Відповісти
Да, если Турция поддерживает Украину, это очень здорово. А если граждане России не будут в этом году посещать курорты Турции, мы не расстроимся, будет больше места на пляжах и простора в отелях. Сейчас отличная акция раннего бронирования на летний https://imontour.lviv.ua/krayny/turkey отдых в Турции , есть возможность забронировать тур со скидкой 20-30%.
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04.02.2022 09:11 Відповісти
 
 