США предупредили Беларусь о последствиях при содействии агрессии РФ против Украины

Помощница государственного секретаря США Карен Донфрид провела телефонный разговор с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, в ходе которого стороны обсудили наращивание российских войск в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Донфрид выразила обеспокоенность по поводу запланированного введения 30 тысяч российских военнослужащих в Беларусь для проведения военных учений, особенно с учетом того, что более 100 тысяч военнослужащих РФ уже размещены на границе с Украиной", - говорится в сообщении Бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии.

Донфрид также подчеркнула, что Беларусь столкнется с соответствующими последствиями, как и Москва, если станет частью плана дальнейшего вторжения войск РФ в Украину.

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