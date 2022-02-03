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Новости Агрессия России против Украины Война
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США предупредили Беларусь о последствиях при содействии агрессии РФ против Украины

США предупредили Беларусь о последствиях при содействии агрессии РФ против Украины

Помощница государственного секретаря США Карен Донфрид провела телефонный разговор с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, в ходе которого стороны обсудили наращивание российских войск в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Донфрид выразила обеспокоенность по поводу запланированного введения 30 тысяч российских военнослужащих в Беларусь для проведения военных учений, особенно с учетом того, что более 100 тысяч военнослужащих РФ уже размещены на границе с Украиной", - говорится в сообщении Бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии.

Донфрид также подчеркнула, что Беларусь столкнется с соответствующими последствиями, как и Москва, если станет частью плана дальнейшего вторжения войск РФ в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведка США рассекретила план возможного вторжения России в Украину, - The Washington Post

Автор: 

Беларусь (7924) США (27213) Донфрид Карен (14)


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Топ комментарии
+30
Ауу, Білорусі як країни більше не існує, досить х"рню нести!
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03.02.2022 20:53 Ответить
+10
Губернатор росийской губернии Белорусии Лукашенко уже обкакался. А теперь беднягу вобще кондрашка хватит
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03.02.2022 20:56 Ответить
+10
Щира подяка нашим американським друзям.
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03.02.2022 21:25 Ответить
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Ауу, Білорусі як країни більше не існує, досить х"рню нести!
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03.02.2022 20:53 Ответить
А її і не існовало ще від часу референдуму,просто мокшандії тоді вона була не потрібна.А бульбаші свій законний вибір зробили.
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03.02.2022 21:28 Ответить
Такой же выбор как луганда с крымом ?
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03.02.2022 23:07 Ответить
Губернатор росийской губернии Белорусии Лукашенко уже обкакался. А теперь беднягу вобще кондрашка хватит
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03.02.2022 20:56 Ответить
я думаю что он не обкакался .он рагуль колхозник .... он готов на всё ради неответственности перед народом и за крышу россии . россия прикроет его всем и деньгами и военными...и поэтому он разпетушился так дерзко на запад....((он в лучшем положении чем всякие там приднестровья и осетии донбасята ... здесь целая страна 10 миллионов и земля и граничит с нато от куда можно пакостить..
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03.02.2022 21:10 Ответить
Простите но там походу предупреждать уже некого..... там уже должен работать беспилотник по главной цели...
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03.02.2022 21:23 Ответить
Щира подяка нашим американським друзям.
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03.02.2022 21:25 Ответить
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03.02.2022 21:29 Ответить
Ніби Білорусь сама вирішує.
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03.02.2022 21:32 Ответить
Может, уже надо не «попереджати», а что-то серьезное предпринимать? Или США все еще надеются, что старый плешивый таракан образумится
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03.02.2022 21:37 Ответить
Штати так введуть, що і бульба рости не буде.
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03.02.2022 21:44 Ответить
Забомбити колорадським жуком і бульбафюреру пісець.
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03.02.2022 23:28 Ответить
Сяброиды думали, что им не прилетит.
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03.02.2022 22:00 Ответить
продались гады, аэродромы открыли для десантной авиации парашки. мы вспомним
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03.02.2022 22:02 Ответить
украинцы не злые люди,просто у них память хорошая..
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03.02.2022 22:25 Ответить
Я думаю при наказании рабов из болотного микромордора помощь госдепа не понадобится.
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03.02.2022 23:06 Ответить
"Сябры" должны догнать, что если кацапня попрет через их кордон к нам, то наши ракеты будут ложиться у них под Гомелем, разваливая кацапскую военную технику вместе со всем, что будет рядом. И Украину за это обвинять потом будет не в чем, поскольку это вынужденный ответный ход и самозащита
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03.02.2022 23:23 Ответить
Сябры (без кавычек) и без комментариев в стиле "продались, гады" это знают. Проблема в том, что они ничего не решают. А вам не помешало бы научиться отличать белорусов от лукашистов, а то так и до бел. добровольцев, воюющих за Украину, грязные рты дойдут.
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04.02.2022 02:25 Ответить
Я "сябрами" не бел. добровольцев, воюющих за Украину, называю. Вы сами это поняли. А проблема тех, кто ничего не решает у себя в стране, не должна становиться проблемой граждан другой страны. И если начнётся то, что я написал, то кто там под Гомелем лукашист или ничего не решающий беларус, определять будет некогда. Пострадать могут все
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04.02.2022 03:26 Ответить
Всё так.
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04.02.2022 05:03 Ответить
Лукашенко и вместе с ним Беларусь уже не куда не денутся " с подводной лодки". К 2024 году они войдут уже официально в состав единого государства ПуХу "великолепного" на правах провинции.
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03.02.2022 23:26 Ответить
заскринил))
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04.02.2022 02:26 Ответить
Дорогой Цензор.нет! У вас опечатка в заголовке. Больше нет никакой Беларуси.

Белоруссия.
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04.02.2022 08:54 Ответить
 
 