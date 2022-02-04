РУС
Москва и Путин "почувствуют боль", если Россия ударит по Украине, - Пелоси

Американский Конгресс готов ввести новые "сильные" ограничения как в отношении России, так и в отношении президента РФ Владимира Путина в случае российского вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает The Hill.

"Они (санкции. - Ред.) должны быть... гораздо сильнее, чем были, потому что мы говорим о вторжении в страну. Мы говорим о том, что страны НАТО окажутся под угрозой, если россияне добьются успеха в Украине. Поэтому это смертельно опасно", - сказала Пелоси во время пресс-брифинга в Капитолии.

"Итак, они должны почувствовать боль, и это должен почувствовать даже самый богатый человек мира Владимир Путин", - добавила спикер Палаты представителей.

В ответ на эскалацию напряжения на границе Украины и РФ лидеры Демократической партии в обеих палатах Конгресса готовы рассмотреть законопроекты, ужесточающие санкции в отношении России.

Законопроект Палаты представителей, автором которого является член парламента Грегори Микс, отличается от предложения Сената, которое отстаивал сенатор Боб Менендес. Следовательно, лидерам придется сгладить эти отличия, прежде чем прислать законопроект на подпись президенту Байдену. Но Пелоси пообещала действовать быстро, если вторжение в Украину начнется.

"Мы хотим быть ближе к законопроекту Сената, чтобы не было задержек в том, чтобы что-то подать на стол президенту", – сказала она.

Там, где они боль почувствуют, уже несколько раз кинджал Эродогана побывал
04.02.2022 00:38 Ответить
04.02.2022 00:43 Ответить
04.02.2022 00:44 Ответить
може хватит пугать пуйла, а успокаивать?! берите пример с командующего ВСУ!
04.02.2022 00:44 Ответить
Вони заспокояться тільки тоді, коли відчують такий біль як Каддафі від держака лопати.
04.02.2022 08:04 Ответить
Единственная причина нынешнего кризиса это отсутствие реальных санкций за оккупацию Крыма и Донбаса.
с ув. ваш КЭП.
04.02.2022 08:05 Ответить
Нужно шатать приполярную изнутри, через Кавказ ....
в Ичкерии зреет недовольство кадыровым....
а туПин так победно завершил вторую чеченскую присоединением,что ни один русский не может жить в чечне....
04.02.2022 08:12 Ответить
 
 