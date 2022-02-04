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Новини Санкції проти Росії
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Москва та Путін "відчують біль", якщо Росія вдарить по Україні, - Пелосі

Москва та Путін

Американський Конгрес готовий запровадити нові "сильні" обмеження як щодо Росії, так і щодо президента РФ Володимира Путіна в разі російського вторгнення до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ЛБ, про це заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, повідомляє The Hill.

"Вони (санкції - ред.) повинні бути... набагато більш сильними, ніж були, тому що ми говоримо про вторгнення в країну. Ми говоримо про те, що країни НАТО опиняться під загрозою, якщо росіяни досягнуть успіху в Україні. Тому це смертельно небезпечно", - сказала Пелосі під час прес-брифінгу в Капітолії.

"Отже, вони повинні відчути біль, і це має відчути навіть найбагатша людина світу Володимир Путін", - додала спікерка Палати представників.

У відповідь на ескалацію напруження на кордоні України та РФ лідери Демократичної партії в обох палатах Конгресу готові розглянути законопроєкти, що посилюють санкції щодо Росії.

Законопроект Палати представників, автором якого є член парламенту Грегорі Мікс, відрізняється від пропозиції Сенату, яку відстоював сенатор Боб Менендес. Відтак лідерам доведеться згладити ці відмінності, перш ніж надіслати законопроект на підпис президенту Байдену. Але Пелосі пообіцяла діяти швидко, якщо вторгнення в Україну розпочнеться.

"Ми хочемо бути якомога ближчими до законопроекту Сенату, щоб не було затримок у тому, щоб щось подати на стіл президенту", – сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден закликав Конгрес США посилити законодавство, яке регулює носіння і використання зброї

Автор: 

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Там, где они боль почувствуют, уже несколько раз кинджал Эродогана побывал
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04.02.2022 00:38 Відповісти
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04.02.2022 00:43 Відповісти
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04.02.2022 00:44 Відповісти
може хватит пугать пуйла, а успокаивать?! берите пример с командующего ВСУ!
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04.02.2022 00:44 Відповісти
Вони заспокояться тільки тоді, коли відчують такий біль як Каддафі від держака лопати.
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04.02.2022 08:04 Відповісти
Единственная причина нынешнего кризиса это отсутствие реальных санкций за оккупацию Крыма и Донбаса.
с ув. ваш КЭП.
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04.02.2022 08:05 Відповісти
Нужно шатать приполярную изнутри, через Кавказ ....
в Ичкерии зреет недовольство кадыровым....
а туПин так победно завершил вторую чеченскую присоединением,что ни один русский не может жить в чечне....
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04.02.2022 08:12 Відповісти
 
 