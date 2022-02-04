Пока Россия неправильно трактует Минские соглашения, найти компромисс будет сложно, - Квин

Пока Россия продолжает неправильно трактовать Минские договоренности, добиться компромисса в вопросе мирного урегулирования будет сложно.

Об этом заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин в эфире ток-шоу "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская Федерация неправильно трактует эти договоренности (Минские соглашения – ред.), и пока они будут так продолжать, достичь компромисса и продвигаться вперед будет сложно", - отметила Квин.

При этом она отвергла тезис о непричастности России к событиям на востоке Украины.

"Россия считает себя непричастной. По моему мнению, это странно, потому что она подписала Минские соглашения, однако утверждает, что это дело только Украины и призывает вести переговоры с сепаратистами, которые ни к чему хорошему не приведут", - уверена дипломат.

По убеждению Квин, переговоры с сепаратистами приведут к замораживанию конфликта, как в Приднестровье, который никогда не будет решен: "Это не в интересах Украины вести переговоры с группой, как вы сказали, террористов, которые не хотят решить проблему".