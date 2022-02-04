РУС
Пока Россия неправильно трактует Минские соглашения, найти компромисс будет сложно, - Квин

Пока Россия продолжает неправильно трактовать Минские договоренности, добиться компромисса в вопросе мирного урегулирования будет сложно.

Об этом заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин в эфире ток-шоу "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская Федерация неправильно трактует эти договоренности (Минские соглашения – ред.), и пока они будут так продолжать, достичь компромисса и продвигаться вперед будет сложно", - отметила Квин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз призвал Россию полностью выполнять Минские соглашения: "РФ четко взяла на себя ответственность за мирное урегулирование конфликта"

При этом она отвергла тезис о непричастности России к событиям на востоке Украины.

"Россия считает себя непричастной. По моему мнению, это странно, потому что она подписала Минские соглашения, однако утверждает, что это дело только Украины и призывает вести переговоры с сепаратистами, которые ни к чему хорошему не приведут", - уверена дипломат.

По убеждению Квин, переговоры с сепаратистами приведут к замораживанию конфликта, как в Приднестровье, который никогда не будет решен: "Это не в интересах Украины вести переговоры с группой, как вы сказали, террористов, которые не хотят решить проблему".

Топ комментарии
+4
Благослови, господи, пани Квин. Ещё бы она эти слова вбила в сепарскую башку ЗЕчма
04.02.2022 08:34 Ответить
+4
Исходники читай, если для тебя с первого раза не доходит) Ты за 7 лет не смог их прочитать? Тогда можешь и не пытаться)
04.02.2022 09:01 Ответить
+2
Правильна трактовка мінських угод - Конфлікт буде вичерпаний після повернення Криму і Донбасу. Інакше будемо воювати поки не знищимо РФ
04.02.2022 08:55 Ответить
Благослови, господи, пани Квин. Ещё бы она эти слова вбила в сепарскую башку ЗЕчма
04.02.2022 08:34 Ответить
Странно... Квин с большой, а Господи с малой...
С таким подходом - не благословит.
04.02.2022 08:38 Ответить
Ватан,а если с большой буквы .то благословит
показать весь комментарий
Это вопрос или утверждение?
04.02.2022 09:09 Ответить
Ти і досі ведешся?
показать весь комментарий
"Росія продовжує неправильно трактувати Мінські домовленості". Коротко и ясно) И кто там распинается о капитуляции Порохом?)
04.02.2022 08:43 Ответить
хто розпинається: Г+Г, зєбілоїди, тупоголові, гавноєди, зрадофіли, просто корисні ідіоти
показать весь комментарий
И как видим ниже, никто из них до сих пор не соизволил прочитать эти договоренности) А если и прочитал, то нифига не понял)
04.02.2022 09:50 Ответить
Расскажите об этом дебилу Данилову) А то он трактует их как и рашики)
показать весь комментарий
А хіба вони будуть їх трактувати інакше?
04.02.2022 08:45 Ответить
И? Это означает, что нужно соглашаться на их трактовки?) Они подписались, пусть выполняют.
показать весь комментарий
Ну що ви! Попросту послати в еротичну подорож, це їм більш зрозуміло.
04.02.2022 11:19 Ответить
Так их уже и так послали... Выполнять минские соглашения) "республики" распустить, войска вывести за поребрик...
показать весь комментарий
Так не доходить же, просять коліном під зад!
04.02.2022 11:42 Ответить
А до них и не дойдет... Тут два варианта. Доведение их до состояния когда они опять начнут просить ножки Буша) Тогда они на некоторое время забывают о соседях... Но потом чуть отклыгав, начинают опять свое величие выпячивать) И второй вариант... Это Германия 45-го года... Потеря территорий, полная денацификация, мордой их тыкать во все их преступления лет 50, репарации всем пострадавшим минимум с 1917-го года... И может быть, тогда они станут немного похожими на сегодняшних немцев.
показать весь комментарий
Свиня не буде схожа на коня, потрібен якийсь третій варіант.
04.02.2022 12:15 Ответить
Не так трактуют,то украинская сторона их не исполняет то мокшане игнорируют.Так дайте народу прочитать эти договорняки в полном объеме.Что и почему скрывают от нас?
показать весь комментарий
Рукожоп? Или в Гугле забанили?) Бери и читай... Только не рашкинскую версию...
04.02.2022 08:51 Ответить
На детей и убогих обижаться грешно.Что есть два договорнякf для украинцев и для мокшан,тогда какой из них истинный или ни один?
показать весь комментарий
Исходники читай, если для тебя с первого раза не доходит) Ты за 7 лет не смог их прочитать? Тогда можешь и не пытаться)
04.02.2022 09:01 Ответить
Да, не пойму ,ты барановастый паренек или хитрожопый?
показать весь комментарий
інтересно що в останньому форматі підписало чмо?ніхто ж не бачив з простих смертних
04.02.2022 09:17 Ответить
Не имеет никакого значения... Все что обнародовано подлежит обсуждению, нет, значит идут все лесом)
показать весь комментарий
Там других версий нет - хоть на русском, хоть на украинском.
04.02.2022 09:23 Ответить
Кацапы ВСЕГДА врут... Поэтому любые их версии нужно сверять с оригиналом) Если вы мазохист, на здоровье)))
показать весь комментарий
Прямого вторжения в Украину можно избежать только была бы политическая воля либо в США либо НАТО -требуется просто заключить двухстороннее соглашение от том что в случае агрессии против Украины это агрессия против США и НАТО... и уверяю вас туПин быстро найдёт своё место...
другое дело что кремль намеренно заманивают в мясорубку дабы окончательно расчленить...
показать весь комментарий
Для такого заявления ножно единогласное согласие стран участников НАТО которое не даст в первую очередь Германия да и еще несколько стран савших недавно членами НАТО.
04.02.2022 09:00 Ответить
«только была бы политическая воля либо в США либо НАТО» или одной из стран участниц нато...
не нужно всего нато, на двухсторонней основе, что-то похожее сделали уже Польша И Британия...просто одна из стран подписывает двухстороннее соглашение что если происходит нападение на Украину то это означает и нападение на эту страну...
военный союз допустим с Турцией....
показать весь комментарий
Британия сразу увидела ,,в какую сторону дует ветер,, поетому и вышла из состава ЕС да и Польша понимает что если будет окупирована Украина ****** то на очереди и они.И эту участь будет ждать и осталые страны которые находятся между Германией и мокшандией.
04.02.2022 09:16 Ответить
ПаРаша их никак не трактует. Минские соглашения - это для Украины. ПаРаша же не считает себя связанными какими то обязательствами.
показать весь комментарий
так вони і санкції корисними "счітают"
04.02.2022 09:12 Ответить
04.02.2022 08:55 Ответить
"Никогда такого не было и вот опять"(с)
показать весь комментарий
Кулєба із Зєлєю заморились працювати, зустрічати іноземних гостей.
Звикли два роки відосики знімати в перервах між відпочинком.
показать весь комментарий
Правильна трактовка мінських угод - Конфлікт буде вичерпаний після повернення Криму і Донбасу. Інакше будемо воювати поки не знищимо РФ
04.02.2022 08:55 Ответить
трошки не так: ми будемо боротись за своє майбутнє, допоки шваброзадія не дезінтегрується
показать весь комментарий
Раша неправильно трактує все починаючи з договору з Хмельницьким 1654 р. і до Будапештського меморандуму. Що там говорити про якийсь договір із сраними сєпарами!
04.02.2022 08:59 Ответить
Нет никакого договора ни с какими сепарами) Как и сепаров НЕТ. Есть коллаборанты... Вы даже не заметили как уже озвучиваете рашкинские хотелки)
показать весь комментарий
А осел в курсе?😁
04.02.2022 09:02 Ответить
а в нього кокс ще не вивітрився з ніздрі
показать весь комментарий
Всем ко тут рвёт жопу за Порошенко и за Зеленского - вы хотя бы текст этих соглашений читали? Там с какого бока к ним не походи, минские соглашения, в случае их выполнения, губительны для Украины. И кстати срок их действия был ограничен 2015 годом...
04.02.2022 09:21 Ответить
А по пунктам можно? Какой пункт губителен?)
показать весь комментарий
Элементарное... Народная милиция... Прописываем в НАШЕМ законодательстве их функции как у совковых дружинников и пусть патрулируют улицы) Без оружия и даже без дубинок) И так по любому пункту)
04.02.2022 09:57 Ответить
Поки наросії будуть пропонувати,,компроміс,, вона й буде неправильно трактувати мінськи угоди. Замкнуте коло. Тільки конкретні п***юлі змінять ситуацію
показать весь комментарий
И вообще какие могут Минские соглашения после того как Х..ло раздал там 1.5 млн своих паспортов?
04.02.2022 10:18 Ответить
 
 