Поки Росія неправильно трактує Мінські угоди, знайти компроміс буде складно, - Квін
Поки Росія продовжує неправильно трактувати Мінські домовленості, досягнути компромісу в питанні мирного врегулювання буде складно.
Про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Російська Федерація неправильно трактує ці домовленості (Мінські угоди. - Ред.), і поки вони так продовжуватимуть, досягнути компромісу і просуватися вперед буде складно", - зазначила Квін.
При цьому вона заперечила тезу про непричетність Росії до подій на сході України.
"Росія вважає себе непричетною. На мій погляд, це дивно, бо вона підписала Мінські угоди, однак стверджує, що це справа лише України та закликає вести перемовини із сепаратистами, які ні до чого доброго не приведуть", - упевнена дипломат.
На переконання Квін, переговори із сепаратистами призведуть до заморожування конфлікту, як у Придністров'ї, що ніколи не буде вирішений: "Це не в інтересах України вести переговори з групою, як ви сказали, терористів, що не хочуть вирішити проблему".
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С таким подходом - не благословит.
другое дело что кремль намеренно заманивают в мясорубку дабы окончательно расчленить...
не нужно всего нато, на двухсторонней основе, что-то похожее сделали уже Польша И Британия...просто одна из стран подписывает двухстороннее соглашение что если происходит нападение на Украину то это означает и нападение на эту страну...
военный союз допустим с Турцией....
Звикли два роки відосики знімати в перервах між відпочинком.