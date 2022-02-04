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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Поки Росія неправильно трактує Мінські угоди, знайти компроміс буде складно, - Квін

Поки Росія неправильно трактує Мінські угоди, знайти компроміс буде складно, - Квін

Поки Росія продовжує неправильно трактувати Мінські домовленості, досягнути компромісу в питанні мирного врегулювання буде складно.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російська Федерація неправильно трактує ці домовленості (Мінські угоди. - Ред.), і поки вони так продовжуватимуть, досягнути компромісу і просуватися вперед буде складно", - зазначила Квін.

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При цьому вона заперечила тезу про непричетність Росії до подій на сході України.

"Росія вважає себе непричетною. На мій погляд, це дивно, бо вона підписала Мінські угоди, однак стверджує, що це справа лише України та закликає вести перемовини із сепаратистами, які ні до чого доброго не приведуть", - упевнена дипломат.

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На переконання Квін, переговори із сепаратистами призведуть до заморожування конфлікту, як у Придністров'ї, що ніколи не буде вирішений: "Це не в інтересах України вести переговори з групою, як ви сказали, терористів, що не хочуть вирішити проблему".

Автор: 

росія (66193) США (23483) мінські угоди (2231) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+4
Благослови, господи, пани Квин. Ещё бы она эти слова вбила в сепарскую башку ЗЕчма
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04.02.2022 08:34 Відповісти
+4
Исходники читай, если для тебя с первого раза не доходит) Ты за 7 лет не смог их прочитать? Тогда можешь и не пытаться)
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04.02.2022 09:01 Відповісти
+2
Правильна трактовка мінських угод - Конфлікт буде вичерпаний після повернення Криму і Донбасу. Інакше будемо воювати поки не знищимо РФ
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04.02.2022 08:55 Відповісти
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Благослови, господи, пани Квин. Ещё бы она эти слова вбила в сепарскую башку ЗЕчма
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04.02.2022 08:34 Відповісти
Странно... Квин с большой, а Господи с малой...
С таким подходом - не благословит.
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04.02.2022 08:38 Відповісти
Ватан,а если с большой буквы .то благословит
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04.02.2022 09:05 Відповісти
Это вопрос или утверждение?
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04.02.2022 09:09 Відповісти
Ти і досі ведешся?
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04.02.2022 09:18 Відповісти
"Росія продовжує неправильно трактувати Мінські домовленості". Коротко и ясно) И кто там распинается о капитуляции Порохом?)
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04.02.2022 08:43 Відповісти
хто розпинається: Г+Г, зєбілоїди, тупоголові, гавноєди, зрадофіли, просто корисні ідіоти
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04.02.2022 09:08 Відповісти
И как видим ниже, никто из них до сих пор не соизволил прочитать эти договоренности) А если и прочитал, то нифига не понял)
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04.02.2022 09:50 Відповісти
Расскажите об этом дебилу Данилову) А то он трактует их как и рашики)
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04.02.2022 08:44 Відповісти
А хіба вони будуть їх трактувати інакше?
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04.02.2022 08:45 Відповісти
И? Это означает, что нужно соглашаться на их трактовки?) Они подписались, пусть выполняют.
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04.02.2022 08:56 Відповісти
Ну що ви! Попросту послати в еротичну подорож, це їм більш зрозуміло.
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04.02.2022 11:19 Відповісти
Так их уже и так послали... Выполнять минские соглашения) "республики" распустить, войска вывести за поребрик...
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04.02.2022 11:25 Відповісти
Так не доходить же, просять коліном під зад!
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04.02.2022 11:42 Відповісти
А до них и не дойдет... Тут два варианта. Доведение их до состояния когда они опять начнут просить ножки Буша) Тогда они на некоторое время забывают о соседях... Но потом чуть отклыгав, начинают опять свое величие выпячивать) И второй вариант... Это Германия 45-го года... Потеря территорий, полная денацификация, мордой их тыкать во все их преступления лет 50, репарации всем пострадавшим минимум с 1917-го года... И может быть, тогда они станут немного похожими на сегодняшних немцев.
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04.02.2022 12:07 Відповісти
Свиня не буде схожа на коня, потрібен якийсь третій варіант.
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04.02.2022 12:15 Відповісти
Не так трактуют,то украинская сторона их не исполняет то мокшане игнорируют.Так дайте народу прочитать эти договорняки в полном объеме.Что и почему скрывают от нас?
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04.02.2022 08:49 Відповісти
Рукожоп? Или в Гугле забанили?) Бери и читай... Только не рашкинскую версию...
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04.02.2022 08:51 Відповісти
На детей и убогих обижаться грешно.Что есть два договорнякf для украинцев и для мокшан,тогда какой из них истинный или ни один?
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04.02.2022 08:56 Відповісти
Исходники читай, если для тебя с первого раза не доходит) Ты за 7 лет не смог их прочитать? Тогда можешь и не пытаться)
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04.02.2022 09:01 Відповісти
Да, не пойму ,ты барановастый паренек или хитрожопый?
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04.02.2022 09:08 Відповісти
інтересно що в останньому форматі підписало чмо?ніхто ж не бачив з простих смертних
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04.02.2022 09:17 Відповісти
Не имеет никакого значения... Все что обнародовано подлежит обсуждению, нет, значит идут все лесом)
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04.02.2022 09:39 Відповісти
Там других версий нет - хоть на русском, хоть на украинском.
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04.02.2022 09:23 Відповісти
Кацапы ВСЕГДА врут... Поэтому любые их версии нужно сверять с оригиналом) Если вы мазохист, на здоровье)))
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04.02.2022 09:36 Відповісти
Прямого вторжения в Украину можно избежать только была бы политическая воля либо в США либо НАТО -требуется просто заключить двухстороннее соглашение от том что в случае агрессии против Украины это агрессия против США и НАТО... и уверяю вас туПин быстро найдёт своё место...
другое дело что кремль намеренно заманивают в мясорубку дабы окончательно расчленить...
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04.02.2022 08:52 Відповісти
Для такого заявления ножно единогласное согласие стран участников НАТО которое не даст в первую очередь Германия да и еще несколько стран савших недавно членами НАТО.
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04.02.2022 09:00 Відповісти
«только была бы политическая воля либо в США либо НАТО» или одной из стран участниц нато...
не нужно всего нато, на двухсторонней основе, что-то похожее сделали уже Польша И Британия...просто одна из стран подписывает двухстороннее соглашение что если происходит нападение на Украину то это означает и нападение на эту страну...
военный союз допустим с Турцией....
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04.02.2022 09:11 Відповісти
Британия сразу увидела ,,в какую сторону дует ветер,, поетому и вышла из состава ЕС да и Польша понимает что если будет окупирована Украина ****** то на очереди и они.И эту участь будет ждать и осталые страны которые находятся между Германией и мокшандией.
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04.02.2022 09:16 Відповісти
ПаРаша их никак не трактует. Минские соглашения - это для Украины. ПаРаша же не считает себя связанными какими то обязательствами.
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04.02.2022 08:54 Відповісти
так вони і санкції корисними "счітают"
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04.02.2022 09:12 Відповісти
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04.02.2022 08:55 Відповісти
"Никогда такого не было и вот опять"(с)
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04.02.2022 08:59 Відповісти
Кулєба із Зєлєю заморились працювати, зустрічати іноземних гостей.
Звикли два роки відосики знімати в перервах між відпочинком.
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04.02.2022 09:33 Відповісти
Правильна трактовка мінських угод - Конфлікт буде вичерпаний після повернення Криму і Донбасу. Інакше будемо воювати поки не знищимо РФ
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04.02.2022 08:55 Відповісти
трошки не так: ми будемо боротись за своє майбутнє, допоки шваброзадія не дезінтегрується
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04.02.2022 09:10 Відповісти
Раша неправильно трактує все починаючи з договору з Хмельницьким 1654 р. і до Будапештського меморандуму. Що там говорити про якийсь договір із сраними сєпарами!
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04.02.2022 08:59 Відповісти
Нет никакого договора ни с какими сепарами) Как и сепаров НЕТ. Есть коллаборанты... Вы даже не заметили как уже озвучиваете рашкинские хотелки)
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04.02.2022 09:43 Відповісти
А осел в курсе?😁
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04.02.2022 09:02 Відповісти
а в нього кокс ще не вивітрився з ніздрі
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04.02.2022 09:11 Відповісти
Всем ко тут рвёт жопу за Порошенко и за Зеленского - вы хотя бы текст этих соглашений читали? Там с какого бока к ним не походи, минские соглашения, в случае их выполнения, губительны для Украины. И кстати срок их действия был ограничен 2015 годом...
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04.02.2022 09:21 Відповісти
А по пунктам можно? Какой пункт губителен?)
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04.02.2022 09:44 Відповісти
Элементарное... Народная милиция... Прописываем в НАШЕМ законодательстве их функции как у совковых дружинников и пусть патрулируют улицы) Без оружия и даже без дубинок) И так по любому пункту)
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04.02.2022 09:57 Відповісти
Поки наросії будуть пропонувати,,компроміс,, вона й буде неправильно трактувати мінськи угоди. Замкнуте коло. Тільки конкретні п***юлі змінять ситуацію
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04.02.2022 10:12 Відповісти
И вообще какие могут Минские соглашения после того как Х..ло раздал там 1.5 млн своих паспортов?
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04.02.2022 10:18 Відповісти
 
 