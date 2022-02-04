Сегодня мы видим крайне расстроенного Путина, - Данилов
Из-за большого количества событий, происходящих вокруг президента РФ Владимира Путина, он в последнее время выглядит крайне нервным.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "Право на власть", передает Цензор.НЕТ.
"Мы видим сегодня крайне взвинченного Путина. Происходит очень много событий, человек очень нервничает по многим вопросам. Дело в том, что когда он говорит, что для них "вопрос по Крыму решен" – для нас вопрос по Крыму не решен – это наша земля и мы спокойно и взвешенно будем делать все, чтобы Крым и оккупированная территория Донецкой и Луганской области вернулись домой", - отметил Данилов.
+18 Игорь Юрьевич #439278
+17 а ес #372967
+16 Oljik
От що значить - РНБО!
пронырливый, как коростель...
он стар, он желает в сортир (с)
пили-пили-пим-пим-пим-пим
Хорошо, хоть осталась деменция - обоссался и тут же забыл…
Спасибо ,что вы есть!!!! Будьте рядом в президентом , ваша мудрость и спокойствие - ЭТО ХОРОШО!!!!