Сегодня мы видим крайне расстроенного Путина, - Данилов

Из-за большого количества событий, происходящих вокруг президента РФ Владимира Путина, он в последнее время выглядит крайне нервным.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "Право на власть", передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим сегодня крайне взвинченного Путина. Происходит очень много событий, человек очень нервничает по многим вопросам. Дело в том, что когда он говорит, что для них "вопрос по Крыму решен" – для нас вопрос по Крыму не решен – это наша земля и мы спокойно и взвешенно будем делать все, чтобы Крым и оккупированная территория Донецкой и Луганской области вернулись домой", - отметил Данилов.

