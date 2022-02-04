13 103 44
Сьогодні ми бачимо вкрай знервованого Путіна, - Данілов
Через велику кількість подій, що відбуваються навколо президента РФ Володимира Путіна, він останнім часом виглядає вкрай знервованим.
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі "Право на владу", передає Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо сьогодні вкрай знервованого Путіна. Відбувається дуже багато подій, людина дуже нервує з багатьох питань. Справа в тому, що коли він каже, що для них "питання по Криму вирішено" - для нас питання по Криму не вирішено - це наша земля і ми спокійно і виважено будемо робити все, щоб Крим та окупована територія Донецької та Луганської області повернулися додому", - наголосив Данілов.
Топ коментарі
Игорь Юрьевич
04.02.2022 11:30
а ес
04.02.2022 11:38
Oljik
04.02.2022 11:34
От що значить - РНБО!
пронырливый, как коростель...
он стар, он желает в сортир (с)
пили-пили-пим-пим-пим-пим
Хорошо, хоть осталась деменция - обоссался и тут же забыл…
Спасибо ,что вы есть!!!! Будьте рядом в президентом , ваша мудрость и спокойствие - ЭТО ХОРОШО!!!!