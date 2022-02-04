УКР
Сьогодні ми бачимо вкрай знервованого Путіна, - Данілов

Сьогодні ми бачимо вкрай знервованого Путіна, - Данілов

Через велику кількість подій, що відбуваються навколо президента РФ Володимира Путіна, він останнім часом виглядає вкрай знервованим.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі "Право на владу", передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо сьогодні вкрай знервованого Путіна. Відбувається дуже багато подій, людина дуже нервує з багатьох питань. Справа в тому, що коли він каже, що для них "питання по Криму вирішено" - для нас питання по Криму не вирішено - це наша земля і ми спокійно і виважено будемо робити все, щоб Крим та окупована територія Донецької та Луганської області повернулися додому", - наголосив Данілов.

Також читайте: Одна з країн Євросоюзу заблокувала вступ України до Кібер-НАТО, - Данілов

Данілов Олексій (1259) путін володимир (24825) росія (67841)
Топ коментарі
+18
Сделайте деду нервы
04.02.2022 11:30 Відповісти
04.02.2022 11:30 Відповісти
+17
Да пуй с тем пуйлом. Наш то величайший вообще с катушек поехал. На него страшно смотреть - взгляд маньяка, слова шизофреника.
04.02.2022 11:38 Відповісти
04.02.2022 11:38 Відповісти
+16
У ***** проблеми з кадировим. Це тепер найбільша його проблема - ********* валиться.
04.02.2022 11:34 Відповісти
04.02.2022 11:34 Відповісти
Сделайте деду нервы
04.02.2022 11:30 Відповісти
04.02.2022 11:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=R3lBnxE4Cp0 Муля, не нервируй меня!

04.02.2022 11:31 Відповісти
04.02.2022 11:31 Відповісти
04.02.2022 12:01 Відповісти
04.02.2022 12:01 Відповісти
Главное что бы он хорошо потел. Если перед смертью он хорошо пропотеет - это будет очень хорошо.
04.02.2022 12:09 Відповісти
04.02.2022 12:09 Відповісти
ссался и срался
04.02.2022 12:19 Відповісти
04.02.2022 12:19 Відповісти
04.02.2022 12:29 Відповісти
04.02.2022 12:29 Відповісти
ЯСНОВИДЯЩИЙ Данилов ,не видит увеличение численности войск агрессора , но "видит" настроение путлера ?
04.02.2022 14:13 Відповісти
04.02.2022 14:13 Відповісти
Будем надеяться что инсульт или инфаркт случится. Свечку пойти в церковь поставить что-ли...
04.02.2022 11:31 Відповісти
04.02.2022 11:31 Відповісти
две поставь и ***** сразу окочурица
04.02.2022 12:00 Відповісти
04.02.2022 12:00 Відповісти
Две, одну в церковь - вторую в ***** в зад. И поджечь фитилек))
04.02.2022 12:12 Відповісти
04.02.2022 12:12 Відповісти
самое время "пагаварить"...
04.02.2022 11:33 Відповісти
04.02.2022 11:33 Відповісти
У ***** проблеми з кадировим. Це тепер найбільша його проблема - ********* валиться.
04.02.2022 11:34 Відповісти
04.02.2022 11:34 Відповісти
Ботокс поплив...
04.02.2022 11:35 Відповісти
04.02.2022 11:35 Відповісти
Ботулизм проходит в мозг от уха до уха.
04.02.2022 12:33 Відповісти
04.02.2022 12:33 Відповісти
Не дарма в Данілова очки на носі. Цей дідуган здатен побачити навіть як Пуйло в бункері нервує!
От що значить - РНБО!
04.02.2022 11:37 Відповісти
04.02.2022 11:37 Відповісти
а это его "верный пехотинец" ка дыркин, своим замахом на его трон и своими шагами к реальному приемничеству так разнервировал. )))
04.02.2022 11:37 Відповісти
04.02.2022 11:37 Відповісти
Да пуй с тем пуйлом. Наш то величайший вообще с катушек поехал. На него страшно смотреть - взгляд маньяка, слова шизофреника.
04.02.2022 11:38 Відповісти
04.02.2022 11:38 Відповісти
значит по сценарию он должен нервничать, клоуны они такие, когда надо будет смеяться или пустит жгучую слязу, этому обучают в театральных учебных заведениях.
04.02.2022 12:03 Відповісти
04.02.2022 12:03 Відповісти
100% на лицо @бнутый
04.02.2022 12:16 Відповісти
04.02.2022 12:16 Відповісти
Пыня,не даси грошей-Рамзан Мохнатович Кадиров енд Ко будуть вам бошки різати.І до гадалки не ходи!Плати данину,моль!
04.02.2022 11:43 Відповісти
04.02.2022 11:43 Відповісти
Денег нет. Натурой?))
04.02.2022 12:02 Відповісти
04.02.2022 12:02 Відповісти
Дайош "Лебединое озеро" на всех каналах рф.
04.02.2022 11:44 Відповісти
04.02.2022 11:44 Відповісти
Сползает по крыше старик В. Кабаев,
пронырливый, как коростель...
04.02.2022 11:47 Відповісти
04.02.2022 11:47 Відповісти
... мокры его брюки
он стар, он желает в сортир (с)
04.02.2022 11:50 Відповісти
04.02.2022 11:50 Відповісти
пили-пили-пим-пим-пим-пим
пили-пили-пим-пим-пим-пим
04.02.2022 12:14 Відповісти
04.02.2022 12:14 Відповісти
04.02.2022 12:01 Відповісти
04.02.2022 12:01 Відповісти
Ермака в Кремль отправьте. Пусть ему сопли вытрет
04.02.2022 11:51 Відповісти
04.02.2022 11:51 Відповісти
Ничего страшного,Шмаркля приедет на встречу,на рояле струментом сыграет и он повеселеет.
04.02.2022 15:18 Відповісти
04.02.2022 15:18 Відповісти
04.02.2022 11:51 Відповісти
04.02.2022 11:51 Відповісти
акєла прамахнулся!
04.02.2022 11:54 Відповісти
04.02.2022 11:54 Відповісти
Та краще б його дохлим побачити, навіть баянів не жаль!
04.02.2022 11:56 Відповісти
04.02.2022 11:56 Відповісти
Попрощалась с ********* потенция, зубы, волосы, пламенный пыл!
Хорошо, хоть осталась деменция - обоссался и тут же забыл…
04.02.2022 12:04 Відповісти
04.02.2022 12:04 Відповісти
04.02.2022 12:05 Відповісти
04.02.2022 12:05 Відповісти
Это Гитлер или Ленин ? Два сапога.
04.02.2022 12:35 Відповісти
04.02.2022 12:35 Відповісти
адольф ульянович *****.
04.02.2022 13:13 Відповісти
04.02.2022 13:13 Відповісти
Пусть бывший рэкетир из Донбасса не переживает, скоро Галабародька встретится с пуйлом заглянет ему в глазки и сольет Украину.
04.02.2022 12:06 Відповісти
04.02.2022 12:06 Відповісти
04.02.2022 12:07 Відповісти
04.02.2022 12:07 Відповісти
Прочитала - расстрелянного....
04.02.2022 12:08 Відповісти
04.02.2022 12:08 Відповісти
Не сочиняйте. Вы его не видите. Это моль, которая редко выходит из темного угла...
04.02.2022 12:18 Відповісти
04.02.2022 12:18 Відповісти
Моль наелась дуста.
04.02.2022 12:36 Відповісти
04.02.2022 12:36 Відповісти
Пан Данилов - если бы сейчас были выборы- я бы проголосовал за вас!!!
Спасибо ,что вы есть!!!! Будьте рядом в президентом , ваша мудрость и спокойствие - ЭТО ХОРОШО!!!!
04.02.2022 12:19 Відповісти
04.02.2022 12:19 Відповісти
Була б у нас , пане Данілов, атомна зброя - і ви б переживали.....он наш супутник щось на звязок не виходить, а в світі атомного арсеналу зброї хватить, щоб все живе на Землі декілька раз знищити у випадку чого-небудь....залишаться хібащо комахи, які будуть по обгорілим трупам бігати.....ну, ще в океані може щось з живого залишиться.....
04.02.2022 13:09 Відповісти
04.02.2022 13:09 Відповісти
Не його одного - бєніна макака теж вкрай знервована, що захід навіз стільки зброї, яка тепер не дозволяє йому здати країну ворогу. А він пів каденціі лише тим і займався, що розвалював армію та економіку…
04.02.2022 14:18 Відповісти
04.02.2022 14:18 Відповісти
 
 