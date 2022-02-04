Сьогодні ми бачимо вкрай знервованого Путіна, - Данілов

Через велику кількість подій, що відбуваються навколо президента РФ Володимира Путіна, він останнім часом виглядає вкрай знервованим.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі "Право на владу", передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо сьогодні вкрай знервованого Путіна. Відбувається дуже багато подій, людина дуже нервує з багатьох питань. Справа в тому, що коли він каже, що для них "питання по Криму вирішено" - для нас питання по Криму не вирішено - це наша земля і ми спокійно і виважено будемо робити все, щоб Крим та окупована територія Донецької та Луганської області повернулися додому", - наголосив Данілов.

