Россия осталась наедине со своими войсками и угрозами, - Кулеба

Украинская дипломатия активно работает с международными партнерами по сдерживанию российской агрессии.

Об этом на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что поток высоких иностранных делегаций в Украину удерживает Россию от дальнейшего обострения ситуации с безопасностью.

В то же время Кулеба подчеркнул, что следующая неделя будет еще более насыщенной. Интенсивная дипломатия будет продолжаться в течение всего февраля.

"Когда нам кто-то угрожает, мировые лидеры едут к нам и стоят с нами бок о бок. Возможно, руководство РФ рассчитывало, что Украину оставят в одиночестве, а все наоборот – наедине осталась Россия со своими войсками и угрозами. Нам удалось мобилизовать самую большую поддержку против агрессии РФ с 2014 года", - добавил он.

