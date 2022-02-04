Росія залишилась на самоті зі своїми військами та погрозами, - Кулеба
Українська дипломатія активно працює з міжнародними партнерами для стримування російської агресії.
Про це під час брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр зазначив, що потік високих іноземних делегацій до України утримує Росію від подальшого загострення безпекової ситуації.
Водночас Кулеба наголосив, що наступний тиждень буде ще більш насиченим. Інтенсивна дипломатія триватиме протягом усього лютого.
"Коли нам хтось загрожує, світові лідери їдуть до нас і стоять з нами пліч-о-пліч. Можливо, керівництво РФ розраховувало, що Україну залишать наодинці, а все навпаки - на самоті залишилася Росія зі своїми військами та погрозами. Нам вдалося мобілізувати найбільшу підтримку проти агресії РФ від 2014 року", - додав він.
от которых кулеба и зеЛох "устали".. типа, достало внимание Запада - клоунов
Украиназеленские и его шобла устали от внимания западных партнеров"
А мир прозрел, и это хорошо.
Вчера официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия готовила фейковый видео-ролик о нанесении удара ВСУ по неподконтрольной Киеву территории Донбасса или России, что побудило бы Москву действовать соизмеримо «угрозе» со стороны Украины.
Ролик должен был быть «очень натуралистическим, в нем должны были присутствовать "трупы и актеры, изображающие скорбящих людей, а также кадры разрушенных объектов или боевой техники".
Фактически, Джон Кирби озвучил один из тех сценариев, который Россия могла использовать для создания пресловутого casus belli, послужившей бы поводом для вторжения в Украину.
Но возникает вопрос: почему этот сценарий на уровне Пентагона был озвучен именно сейчас и в целом, зачем подобного рода озвучивание? И начнём отвечать со второй части вопроса.
В комментариях под своими материалами, которые посвящены вероятным российским провокациям, я очень часто встречаю очень "мудрые" замечания о том, что это всё "много текста" как "вилами по воде". Многим кажется, что когда провокация совершена, необходимо её развенчивать и доказывать поддельность по горячим, реальным следам, а не заниматься теорией.
Собственно, в этом и есть вся "мудрость" тех, кто не понимает, что такое удар и оповещение на опережение.
Ещё https://zloy-odessit.livejournal.com/3699520.html в декабре 2021 года министр обороны Сергей Шойгу анонсировал подобного рода провокацию, заявив, что на линию фронта на Донбассе прибыли некие американские наёмники с химическим оружием, целью которых являлась организация химической атаки . Это заявление тут же было озвучено в украинских и западных СМИ не с позиции обвинения Сергеем Шойгу Украины и США в подготовке подобного акта, а как явный сигнал того, что готовит сама Россия.
И вот за окном февраль 2022 года, а химической атаки всё нет и нет. А если бы её Россия осуществила, то были бы жертвы, как среди мирного населения, так и сопутствующие колоссальные жертвы в случае использования этого акта для вторжения. И тогда, расследование по горячим следам, мягко говоря, теряло бы свой смысл и актуальность, с учётом тысяч жертв и боевых действий.
Фактически на протяжении последних месяцев https://zloy-odessit.livejournal.com/3733998.html в открытый доступ поступало множество сообщений о тех или иных сценариях в формате casus belli , которые https://zloy-odessit.livejournal.com/3738372.html Россия планировала реализовать . И каждый из этих сценариев, получая огласку, нивелировав неожиданность провокации. А провокация, о подготовке которой известно в открытых источниках, в определённом смысле теряет свою актуальность. И чем чаще о ней упоминают, тем маловероятнее становится её применение.
Теперь же перейдём к первой части вопроса, а именно - почему именно сейчас?
Дело в том, что любая гибридная провокация обусловлена не только тщательной и не всегда тщательной, но подготовкой к её совершению, но и присутствием российских пропагандистских СМИ. В рамках конфликтов у России есть свой пул так называемых "военных корреспондентов", которые уже годами выполняют функции манипуляторов и распространителей фейков. Они хорошо известны и появление их в тех или иных горячих точках заранее вызывает настороженность, ведь в таком случае следует ожидать провокацию и распространение фейков.
В частности, на Донбасс сейчас свозят основную когорту кровавых военкоров, среди которых уже находящиеся на оккупированных территориях Семён Пегов и Дмитрий Стешин. Их присутствие там и подъезд представителей других пропагандистских СМИ говорило о том, что Россия готовит провокацию, которую именно эти псевдо-журналисты и будут освещать.
А потому Пентагон, зная о готовящейся провокации и всех сопутствующих тенденциях, сработал на опережение. И с учётом реакции российского пропагандистского сегмента, которая затронула самые верха, что побудило даже оправдываться Дмитрия Пескова, Пентагон нанёс весьма своевременный удар на опережение.
https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
"У России два союзника -
армияи флотпуйло и угорозы"
https://defence-line.org/2022/02/mir-menyaetsya/ Мир меняется
Очевидно, что в Европе постепенно начинает меняться весь климат и эти изменения коснулись даже таких затхлых мест как Австрия. Еще недавно руководство этой страны просто требовала подключить им газопровод СП-2, поскольку им без него не только кушать не хочется, но даже дышать нечем. Об этом говорил ни кто иной как местный канцлер Карл Нехаммер, но похоже на то, что ему пояснили какие-то моменты, о которых он был не в курсе.
Трудно сказать, была ли это тема офшоров или может быть ему что-то рассказали о Гааге, куда вполне можно поехать в качестве соучастника. А с учетом того, с каким треском из канцлерского кресла вылетел его предшественник, «золотой мальчик» Курц, то наверное герр Нехаммер очень быстро сообразил о том, что вот как раз прямо сейчас надо срочно переобуться и зашуршал шнурками.
По крайней мере, он сказал, что Газпром намеренно не заполнил газовые хранилища в Европе, что привело к чрезвычайному росту цены на газ. Да-да, именно так и сказал, даже невзирая на то, что Путин как-то приезжал на свадьбу министерши иностранных дел в правительстве Курца. Теперь она живет в Москве, от греха подальше, и работает по газу или нефти, как это водится у отставных, путинских кротов. В частности, он заявил следующее:
«Очевидно, что была хорошо согласованная стратегия Российской Федерации и концерна «Газпром». Хранилища были заполнены только условно, что привело к тому, что цена на газ действительно драматично выросла. Снабжение [газом] обеспечено, но, разумеется, из-за цены наблюдается напряженная ситуация. Газ стал дорогим как никогда».
Правда, мсье Нехаммер не стал первопроходцем и каблуками щелкнул отнюдь не первым. Буквально на днях мы писали о том, что еврокомиссар по вопросам энергетики, в выступая в Еврокомиссии, заявила о том, что Москва намеренно устроила газовый кризис в Европе, не заполнив собственные газохранилища. А тут еще и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вчера публично обвинил Москву в умышленных действиях, повлекших дестабилизацию газового рынка в Европе и как следствие - рост цен.
И ведь все эти изменения происходят после активных действий Москвы. Видимо, Путин рассчитывал на другой результат, а именно, что к нему на коленях приползут просители, но неожиданно обнаружил себя в этой позе и не знающим куда именно ползти. Понятно, что по привычке - поползет к хозяину - великому Си, но это уже не спасет ситуацию, поскольку даже с Германией назревает накладка, хоть канцлер Шольц и собрался ехать в Москву.
Сейчас разгорается скандал вокруг запрета на вещание в РФ для Deutsche Welle. И в общем, все это можно было сделать как-то технично и без вони, но сам запрет входил в пакет «Кузькина мать», где под раздачу попали немцы и Ютуб и потому это должно показать решимость фюрера и его непреклонность. Поэтому скандал должен был грянуть и он таки грянул, но опять же, не так, как планировалось.
Дело в том, что в запале этой решимости российская сторона заявила о том, что данный запрет является симметричным ответом на запрет работы путинского пропагандистского канала Раша Тудей - Германия или RT DE с боброедкой симоняншей во главе. И это стало лишним и неуместным. С запретами Deutsche Welle не раз, а вот уравнивание их с откровенным гнидником, который гонят мокрыми тряпками из всех порядочных стран, в Германии восприняли как оскорбление и похоже на то, что теперь у Путина кончится любовь с немецкой прессой. И опять же, все это - результат действий его неуемных ручек.
Да, это - небольшие, точечные эпизоды, но из них начинает выстраиваться новая реальность для Кремля, и нельзя исключать того, что очень скоро выстроится очередь из желающих поучаствовать в вооружении ВСУ, которая одна только может загнать потного барсука в его вонючую нору. Мир меняется.
Посмотрим!!!! Путин - бандит , а сложно Украине договорится с убийцей держа себя в рамках закона!!!
https://zn.ua/ukr/WORLD/kitaj-pidtrimav-vimohi-putina-shchodo-harantij-bezpeki-vid-zakhodu.html
от, а ви кажете, що зелені - бездарне лайно