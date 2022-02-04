Росія залишилась на самоті зі своїми військами та погрозами, - Кулеба

Українська дипломатія активно працює з міжнародними партнерами для стримування російської агресії.

Про це під час брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що потік високих іноземних делегацій до України утримує Росію від подальшого загострення безпекової ситуації.

Водночас Кулеба наголосив, що наступний тиждень буде ще більш насиченим. Інтенсивна дипломатія триватиме протягом усього лютого.

"Коли нам хтось загрожує, світові лідери їдуть до нас і стоять з нами пліч-о-пліч. Можливо, керівництво РФ розраховувало, що Україну залишать наодинці, а все навпаки - на самоті залишилася Росія зі своїми військами та погрозами. Нам вдалося мобілізувати найбільшу підтримку проти агресії РФ від 2014 року", - додав він.

