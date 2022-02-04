РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7084 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 180 4

Беларусь стала полноценным российским плацдармом, степень угрозы определяется лишь желанием Кремля воевать, - политический аналитик Шрайбман

Беларусь стала полноценным российским плацдармом, степень угрозы определяется лишь желанием Кремля воевать, - политический аналитик Шрайбман

Белорусский диктатор Александр Лукашенко первым объявил о внеплановых учениях еще в начале декабря. А потом при каждом случае отмечал, что сам пригласил российских военных, потому что нужно тренироваться прикрывать южный фланг, ведь Украина становится источником угроз.

Об этом пишет белорусский политический аналитик Артём Шрайбман, передает Цензор.НЕТ.

"Среди экспертов и политиков много лет шли споры о том, насколько автономным будет Лукашенко, когда замаячит угроза реальной войны: станет ли он послушным исполнителем воли Кремля или будет сопротивляться, чтобы сохранить и показать всем свою суверенность?

Начало 2022 года стало экспериментом, который, возможно, временно, но завершил этот спор в пользу сторонников первой точки зрения. Больше никто всерьез не задается вопросом, как воспринимать белорусскую территорию. Теперь это полноценный российский плацдарм. А степень угрозы, исходящая с белорусского балкона, определяется лишь одной переменной – желанием Кремля воевать", - подчеркнул автор.

По словам Шрайбмана, участие в войне, особенно с Украиной, будет трудно объяснить даже значительной части поклонников Лукашенко, тем более остальным белорусам.

"Лукашенко сегодня и так слишком далек от пика своей легитимности, чтобы рисковать своим главным политическим активом – спокойствием лояльного избирателя.

Судя по его недавнему посланию народу и парламенту, сам Лукашенко это хорошо понимает. В выступлении было много милитаристской риторики, но на вопрос женщины из зала, поедут ли ее сыновья воевать за рубеж, Лукашенко заявил, что белорусская армия создана для того, чтобы защищать страну на ее территории", - добавил аналитик.

Также читайте: Россия и Беларусь запланировали на этот год более 20 военных учений

Автор: 

Беларусь (8017) Лукашенко Александр (3647) путин владимир (32209) россия (97265)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
перед последним ******, бульбофюрер будет первым белорусом, которому ка дыркин, оторвёт, или отрежет голову ))
показать весь комментарий
04.02.2022 14:16 Ответить
Абсолютно верно. Украинцы, белорусская область полностью под контролем кацапов. Большинство населения поддерживает кацапню, даже если против таракана. У вас не должно быть никаких иллюзий по поводу белорусской области и местечкового населения. С территории Беларуси по вам будут стрелять без всяких сомнений и сожалений(пока ответка хорошая не прилетит). Но, как воины мы полное дерьмо. У нас или полицаи кацапские, или хатоскрайники убогие. Никакой серьезной угрозы для мотивированной, хорошо вооруженной армии мы не представляем. Ни в коем случае не ведитесь на рассказы про брятсво-бурятство и прочий бред. Белорусское население свой выбор сделало. Мы практически без сопротивления приняли кацапский ошейник и служение кацапам.
показать весь комментарий
04.02.2022 14:24 Ответить
Не треба бути анальним ітеком, щоб видати "на гора" таку сакраментальну думку.
показать весь комментарий
04.02.2022 14:56 Ответить
 
 