Беларусь стала полноценным российским плацдармом, степень угрозы определяется лишь желанием Кремля воевать, - политический аналитик Шрайбман

Белорусский диктатор Александр Лукашенко первым объявил о внеплановых учениях еще в начале декабря. А потом при каждом случае отмечал, что сам пригласил российских военных, потому что нужно тренироваться прикрывать южный фланг, ведь Украина становится источником угроз.

Об этом пишет белорусский политический аналитик Артём Шрайбман, передает Цензор.НЕТ.

"Среди экспертов и политиков много лет шли споры о том, насколько автономным будет Лукашенко, когда замаячит угроза реальной войны: станет ли он послушным исполнителем воли Кремля или будет сопротивляться, чтобы сохранить и показать всем свою суверенность?

Начало 2022 года стало экспериментом, который, возможно, временно, но завершил этот спор в пользу сторонников первой точки зрения. Больше никто всерьез не задается вопросом, как воспринимать белорусскую территорию. Теперь это полноценный российский плацдарм. А степень угрозы, исходящая с белорусского балкона, определяется лишь одной переменной – желанием Кремля воевать", - подчеркнул автор.

По словам Шрайбмана, участие в войне, особенно с Украиной, будет трудно объяснить даже значительной части поклонников Лукашенко, тем более остальным белорусам.

"Лукашенко сегодня и так слишком далек от пика своей легитимности, чтобы рисковать своим главным политическим активом – спокойствием лояльного избирателя.

Судя по его недавнему посланию народу и парламенту, сам Лукашенко это хорошо понимает. В выступлении было много милитаристской риторики, но на вопрос женщины из зала, поедут ли ее сыновья воевать за рубеж, Лукашенко заявил, что белорусская армия создана для того, чтобы защищать страну на ее территории", - добавил аналитик.

Также читайте: Россия и Беларусь запланировали на этот год более 20 военных учений