Новости Олимпиада-2022
Олимпийские игры-2022 стартуют в Пекине

Олимпийские игры-2022 стартуют в Пекине

К 20 февраля более 4 тысяч спортсменов из 95 стран выступят в 15 видах спорта и разыграют 109 комплектов наград.

Как сообщает Цензор.НЕТ, торжественную церемонию открытия на национальном стадионе "Птичье гнездо" транслирует "UA: Перший".

Украину в Пекине представляют 45 спортсменов в 12 спортивных дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном.

В состав украинской делегации также вошли: 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.

Читайте: Два случая коронавируса зафиксированы в украинской сборной на Олимпиаде в Китае

Олимпиада (1138) спорт (2451)
снег нюхает олимпиец
17:55 UA Перший Футзал. Чемпионат Европы в Нидерландах. 1/2 финала. Украина - Россия. Прямая трансляция.
В качестве награды с опережением показывай себя.
В качестве награды с опережением показывай себя.
А де лижний спринт по асфальту?)
снег нюхает олимпиец
не буду дивиться - нехай козириться!
17:55 UA Перший Футзал. Чемпионат Европы в Нидерландах. 1/2 финала. Украина - Россия. Прямая трансляция.
Бойкот подпевалам Ху*ла!
Щось наша збірна з 10 чоловік виглядала надто вбого. Це тіпа гроші пішли на асфальт?
Збірна Словаччини 50 чоловік.
стадіон якийсь не живий, чорний , темний, взагалі на слова коментатора 100 разів повторившого що це все є високотехнологично, не тільки не сподобалось , але й викликало співчуття.
Вангую: нулі в усих видах. . Практика показала, що нема з чим кудись пертися.
