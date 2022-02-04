2 846 10
Олимпийские игры-2022 стартуют в Пекине
К 20 февраля более 4 тысяч спортсменов из 95 стран выступят в 15 видах спорта и разыграют 109 комплектов наград.
Как сообщает Цензор.НЕТ, торжественную церемонию открытия на национальном стадионе "Птичье гнездо" транслирует "UA: Перший".
Украину в Пекине представляют 45 спортсменов в 12 спортивных дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном.
В состав украинской делегации также вошли: 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.
Збірна Словаччини 50 чоловік.
Facepalm