Олимпийские игры-2022 стартуют в Пекине

К 20 февраля более 4 тысяч спортсменов из 95 стран выступят в 15 видах спорта и разыграют 109 комплектов наград.

Как сообщает Цензор.НЕТ, торжественную церемонию открытия на национальном стадионе "Птичье гнездо" транслирует "UA: Перший".

Украину в Пекине представляют 45 спортсменов в 12 спортивных дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном.

В состав украинской делегации также вошли: 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.

Читайте: Два случая коронавируса зафиксированы в украинской сборной на Олимпиаде в Китае