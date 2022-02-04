УКР
Новини Олімпіада-2022
Олімпійські ігри-2022 стартують у Пекіні

До 20 лютого понад 4 тисячі спортсменів з 95-ти країн виступлять у 15 видах спорту та розіграють 109 комплектів нагород.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, урочисту церемонію відкриття на національному стадіоні "Пташине гніздо" транслює "UA: Перший".

Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів у 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

До складу української делегації також увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.

Олімпіада (688) спорт (1643)
снег нюхает олимпиец
04.02.2022 14:29 Відповісти
17:55 UA Перший Футзал. Чемпионат Европы в Нидерландах. 1/2 финала. Украина - Россия. Прямая трансляция.
04.02.2022 15:04 Відповісти
В качестве награды с опережением показывай себя.
04.02.2022 14:43 Відповісти
В качестве награды с опережением показывай себя.
04.02.2022 14:43 Відповісти
А де лижний спринт по асфальту?)
04.02.2022 14:22 Відповісти
снег нюхает олимпиец
04.02.2022 14:29 Відповісти
не буду дивиться - нехай козириться!
04.02.2022 14:59 Відповісти
17:55 UA Перший Футзал. Чемпионат Европы в Нидерландах. 1/2 финала. Украина - Россия. Прямая трансляция.
04.02.2022 15:04 Відповісти
Бойкот подпевалам Ху*ла!
04.02.2022 15:08 Відповісти
Щось наша збірна з 10 чоловік виглядала надто вбого. Це тіпа гроші пішли на асфальт?
Збірна Словаччини 50 чоловік.
Facepalm
04.02.2022 15:15 Відповісти
стадіон якийсь не живий, чорний , темний, взагалі на слова коментатора 100 разів повторившого що це все є високотехнологично, не тільки не сподобалось , але й викликало співчуття.
04.02.2022 16:49 Відповісти
Вангую: нулі в усих видах. . Практика показала, що нема з чим кудись пертися.
04.02.2022 21:42 Відповісти
 
 