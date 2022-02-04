2 846 10
Олімпійські ігри-2022 стартують у Пекіні
До 20 лютого понад 4 тисячі спортсменів з 95-ти країн виступлять у 15 видах спорту та розіграють 109 комплектів нагород.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, урочисту церемонію відкриття на національному стадіоні "Пташине гніздо" транслює "UA: Перший".
Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів у 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.
До складу української делегації також увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.
