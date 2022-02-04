РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7897 посетителей онлайн
Новости Война
34 288 94

"Украинский беспилотник", перехваченный в Беларуси, оказался российским - The Insider

"Украинский беспилотник", перехваченный в Беларуси, оказался российским - The Insider

3 февраля 2022 года в МИД Беларуси был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с "целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси".

Об этом сообщает The Insider, передает Цензор.НЕТ.

По информации МИД Беларуси, 24 января украинский беспилотник пересек белорусскую границу, после чего военные принудительно его посадили.

"На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский", - отметили дипломаты.

В украинском МИДе заявление Беларуси назвали "очередной провокацией"".

Официальный белорусский телеканал "Беларусь 1" показал видеофрагмент со сбитым беспилотником.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, отрицая запуск беспилотника украинскими силовиками, отметил: "Насколько известно, речь идет о беспилотниках "Орлан", которые есть только на вооружении России и Беларуси".

Украинский беспилотник, перехваченный в Беларуси, оказался российским - The Insider 01

Белорусские военные уверяют, что сбили не "Орлан", а Spectator M1 украинского производства.

Но формой головной части продемонстрированный белорусской стороной дрон похож именно на "Орлан". Кроме того, крылья Spectator снабжены аэродинамическими законцовками-винглетами, чего нет у "Орлана".

Ранее сообщалось, что Беларусь вызвала украинского посла из-за якобы пересечения границы нашим беспилотником. Представитель МИД Николенко утверждает, что это провокация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутствие войск РФ в Беларуси является самым большим со времен холодной войны, - Столтенберг

Автор: 

Беларусь (8017) беспилотник (4281) россия (97265) фейк (695)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+62
В лаптєногих все через ..опу, і фейки також.
показать весь комментарий
04.02.2022 14:56 Ответить
+45
Насправді було так.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:08 Ответить
+37
пора вже писати назву сусіда через О і дві С -белорОссия
показать весь комментарий
04.02.2022 14:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В лаптєногих все через ..опу, і фейки також.
показать весь комментарий
04.02.2022 14:56 Ответить
Очередная провокация и ложь не проканала..
показать весь комментарий
04.02.2022 15:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SNE85nfTanU
показать весь комментарий
04.02.2022 15:58 Ответить
пора вже писати назву сусіда через О і дві С -белорОссия
показать весь комментарий
04.02.2022 14:58 Ответить
Бульбостан.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:00 Ответить
Не спешите, это будет чуть позже)
показать весь комментарий
04.02.2022 16:17 Ответить
слаженность действий "братанов по оружию" имеет большую перспективу )))
показать весь комментарий
04.02.2022 15:02 Ответить
і тут обісралися кацапи
показать весь комментарий
04.02.2022 15:04 Ответить
даже фейк склепать не могут.
если б рузкэ не были б такими дебилами - нас бы давно сожрали. благо дебилизм - это рузкэ скрепа
показать весь комментарий
04.02.2022 15:05 Ответить
Если б кацапы не были б дебилами, то не пытались бы ни кого сожрать, а мирно бы жили и не играли бы в империю
показать весь комментарий
04.02.2022 15:41 Ответить
Хоч якась добра новина, Поки дойдут Киева зі своєю союзною решимостью,
Перебьють друг друга по дорозі)
показать весь комментарий
04.02.2022 15:06 Ответить
Насправді було так.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:08 Ответить
фотка не оттуда. Хотя персонажи и реквизит соответствуют. все ведь знают что засрашка это гвинея бисау , но за полярным кругом.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:32 Ответить
Парламент України повинен прийняти постанову- звернення до Уряду про розірвання дипломатичних відносин з Білоруссю!
показать весь комментарий
04.02.2022 15:09 Ответить
За этот недружественный шаг, рф может ввести войска в Беларусь !
показать весь комментарий
04.02.2022 15:12 Ответить
Вже ввела.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:25 Ответить
ввела усатому по самые помидорки)
показать весь комментарий
04.02.2022 15:57 Ответить
Ибо нефиг картоху сырой жрать
показать весь комментарий
04.02.2022 15:12 Ответить
луке наверняка уже насовали в картофельную голову за сбитый причиндал союзничков
показать весь комментарий
04.02.2022 15:13 Ответить
Ихтамнеты уже в Беларуси.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:14 Ответить
Кацапы притащили какую-то свою рухлядь,бросили и сняли очередной фейк. Картофельный посол в Украине будет вызван в МИД с целью выразить ему протест из-за гнусной лжи?
показать весь комментарий
04.02.2022 15:16 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 15:16 Ответить
ой как невдобно ))))
извиняться будут??? или все?... в ж*пу затянуло изык???
показать весь комментарий
04.02.2022 15:17 Ответить
Похоже на провокацию времен второй мировой в Польше. Следующий этап по сценарию должен быть с переодеванием в украинскую форму. Грубо сляпано.Значит уже для них и неважна достоверность. Значит война ?
показать весь комментарий
04.02.2022 15:17 Ответить
не в генерала, а в поручика, не мільйон, а тисячу, і не виграв, а програв
показать весь комментарий
04.02.2022 15:22 Ответить
Давно уже могли изготовить с десяток копий этого сраного "Орлана" и запускать их где нужно для ведения наблюдения. Неужели в Украине некому додуматься до такого??? Да полно у нас умельцев в стране! Это для них плёвая задача. Не благодарите за идею!
показать весь комментарий
04.02.2022 15:23 Ответить
Американці однаково розкажуть що де стоїть. Супутником знімуть.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:48 Ответить
На фото які виклали в мережу білоруси збитий безпілотник ніяк не схожий на російського Орлана, їх в достатній кількості назбивали наші войни ,тому фотографій повно,, тому хтось чомусь ...здить.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:24 Ответить
женья женья?
потужно, але лайно.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:38 Ответить
а ти пальці не облизуй, будеш думати що варення
показать весь комментарий
04.02.2022 16:07 Ответить
По ТВ была передача, где сказали шо таких безпилотников ни в Украине, ни в Росии не производят.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SNE85nfTanU рання модель М, воює більше 5 рокі
показать весь комментарий
04.02.2022 16:06 Ответить
И где на фото ты увидел такую?)
показать весь комментарий
04.02.2022 16:09 Ответить
А ти побачив Орлан? не здивуюсь, якщо десь в Задрищінске ПОЦрєоти побачили Байрактар, бо їм так написали в Камсамольской Правдє
показать весь комментарий
04.02.2022 16:13 Ответить
А где я утверждал?) А ты УТВЕРЖДАЛ)
показать весь комментарий
04.02.2022 16:19 Ответить
Вызвать белорусского посла.. ткнуть носом в фотографию и обвинить в провокации.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:24 Ответить
Ти баран? На фото наш безпілотник, дивись вище на фото Орлана там є повітрозбірник під гвинтом а у нашого та збитого немає,подивись інші фото збитого безпілотника в мережі та нашого і зрозумієш, що носом ткнуть нашого посла
показать весь комментарий
04.02.2022 15:31 Ответить
А тепер порівняй оте фейко-гівно зі Спектатором.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:37 Ответить
👍
показать весь комментарий
04.02.2022 15:40 Ответить
на цьому навіть натяку немає на дрота, яким повязані крила з хвостом, як на тому збитому орлані...може, то антена така?
показать весь комментарий
04.02.2022 16:16 Ответить
Так будет какой-то ответ по двум фоткам ? Или во рту закончилась "жидкость" ?
показать весь комментарий
04.02.2022 15:50 Ответить
нічого проти не маю , але ти виставив фото моделі М1, а ось тобі відео від військового телебачення України! https://www.youtube.com/watch?v=SNE85nfTanU https://www.youtube.com/watch?v=SNE85nfTanU
Уважно глянь на крила. фюзеляж, розміщення технічних отворів, тому в мене просте питання
буде що відповісти?
показать весь комментарий
04.02.2022 15:53 Ответить
Додивись відео до кінця - побачиш шо в зборі він такий самий зовнішньо.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:00 Ответить
0:29 боєць доточує закрилки, буде що сказати?
показать весь комментарий
04.02.2022 16:03 Ответить
а тепер загугли російського Орлана, бажано фото з передової , - якого збили наші військові, і прозрієш.
Просто в мене питання , якого х..я нас тримають за стадо баранів зелібобики, і думають що ми ковтнемо все що нам покажуть
показать весь комментарий
04.02.2022 16:05 Ответить
А тебе не приходило в голову, что это и не Спектатор и не Орлан? Какого хрена ты начал ДОКАЗЫВАТЬ что это наша машина Спектатор???
показать весь комментарий
04.02.2022 16:12 Ответить
Так стопе, ти стверджував шо то наш збитий БПЛА, а саме Спектатор М, на відео чітко видно ось шо - "крила Spectator забезпечені аеродинамічними законцювання-вінглетами, чого немає у "Орлана".
1. Це не Спектатор.
2. Те шо це Орлан каже Инсайдер.
3. На фото від бульбашів взагалі якась фейк-підробка, яку склеїли рукожопи.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:13 Ответить
Да не только законцовки... Крепление крыльев в ДРУГОМ месте, хвосты совершенно разные, у нашего плавный)
показать весь комментарий
04.02.2022 16:16 Ответить
1 0:29 боєць доточує аеродинамічні законцювання-вінглети,
2 тоді навіщо неперевірені фейки викладати?
3 не виключено, але я не відкидаю що він "просто заблукав" . в кінці кінців у нас теж є розвідка яка не сидить коли за кордоном є скупчення російських військ
показать весь комментарий
04.02.2022 16:17 Ответить
1. Правильно, на фото з бульбашії якась муйня.
2. Це питання не до мене.
3. Та то не наш, заспокойся.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:22 Ответить
Чем ты отличаешься от них? Ты, опровергая фейк инсайдера, подтверждаешь фейк лукашистов) Учись проверять информацию)
показать весь комментарий
04.02.2022 16:25 Ответить
У тебя косоглазие? Посмотри место соединение крыла с фюзеляжем, посмотри на хвост самолета) Это разные машины...
показать весь комментарий
04.02.2022 16:06 Ответить
тце модель М , і точно не російський Орлан, я проти фейків , сталося то сталося , подумаєш "заблукав"- он солдати російські цілим підрозділом заблукали , але нам всім вішають ролтон
показать весь комментарий
04.02.2022 16:10 Ответить
Я тебе уже сказал куда обратить внимание, а ты тупишь)
показать весь комментарий
04.02.2022 16:13 Ответить
якщо тебе не забанили в інтернеті просто переглянь усі фото збитого БПЛА, а не тільки ті , ракурси яких вигідно виставити тут
показать весь комментарий
04.02.2022 16:24 Ответить
Я сто раз уже проверил) Я тебе несколько раз указал на какие места обратить внимание, а ты как упоротый продолжаешь свое) Я тебе говорю что это не Спектакр) Что на фото у беларусов я тоже не знаю) Но раз лукашисты начали закидывать фейки по модели, то значит это точно не наш)
показать весь комментарий
04.02.2022 16:33 Ответить
це венгерський беспілотник, але не натовський
показать весь комментарий
04.02.2022 16:18 Ответить
можеш ковтати, ти уже повний, давайте наступного зелібобика
показать весь комментарий
04.02.2022 15:54 Ответить
Не пройшов номер- і не треба. Ще яку небудь хєрню придумають...
показать весь комментарий
04.02.2022 15:27 Ответить
Це не Spectator M1. Але і не Орлан. Для першого - характерні закінцівки (вінглеті) на консолях крила. Для іншого - нехарактерний наплив на місці поєднання крила з фюзеляжем.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:35 Ответить
Русише швайне достали уже весь мир
показать весь комментарий
04.02.2022 15:40 Ответить
Носом не похож ни на наш ни на российский
показать весь комментарий
04.02.2022 15:41 Ответить
Один диктатор следил за другим диктатором. Казалось бы при чем тут Украина?
показать весь комментарий
04.02.2022 15:42 Ответить
Це наш https://www.youtube.com/watch?v=SNE85nfTanU і крила і фюзеляж, просто модель старіша - М а не М1 фото якої тут ******** зелібобики
показать весь комментарий
04.02.2022 15:57 Ответить
Ну так тебе же тут всем форумом и доказывают, что это ваш кацапский беспилотник
показать весь комментарий
04.02.2022 16:18 Ответить
це венгерський, но не натовський
показать весь комментарий
04.02.2022 16:20 Ответить
Ще раз кажу, потужно, але лайно.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:21 Ответить
Уже облизав? Я радий!Оближи пальці ще раз, може дійсно варення? Чекаю відповіді!
показать весь комментарий
04.02.2022 16:41 Ответить
Кремлебот, палишься ты своим гуглопереводом.
показать весь комментарий
05.02.2022 01:46 Ответить
Кріплення крила - інше, у білоруса вище корпусу ( як у Орлана ), у Спектратора - на рівні із верхньою частиною.

Хвіст та його форма - інша, у білоруса більш гостра ( як у Орлана ), у Спектратора більш значно полога.

Форма носу та відсіку із двигуном - інша, у білоруса більш прямокутна із близько розташованою кришкою доступа до двигуна, у Спектратора видовжена, кришка доступу до двигуна розташована значно далі, немає воздухозабірника перед самим гвинтом.

Тобто це ані М, ані М1, ані будь-який інший український БПЛА. Що це таке ніхто не знає, якщо знайдеш що це за модель, кину тобі 100 грн на картку. Найбільш імовірно це франкенштейн у якого середня та задня частина взята з Орлан-10, а передня щось з чогось іншого ( чого саме теж цікаво було б дізнатись ) Звісно що він не літав, а був створений виключно для цієї мети
показать весь комментарий
04.02.2022 16:23 Ответить
Хм, получается Орлан пролетел над всей Украиной, залетел к нам и был перехвачен.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:19 Ответить
он кружил там у вас, вылетел в украину, залетел обратно...
турки таких залетных сбивают сразу, и с людьми на борту тоже...
показать весь комментарий
04.02.2022 16:24 Ответить
Как бы над Украиной и надо было сбивать.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:26 Ответить
с внешнего вида, крыльев и хвостов, подвязанных проволокой, ему суждено было стать сбитым...и хорошо, что украина не повелась на эту подлую провокацию беларусских командиров...
мы, ведь, разделяем беларусский народ и руководство той страны
показать весь комментарий
04.02.2022 17:04 Ответить
Ага, і російські військові через Україну до вас на навчання прийшли.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:26 Ответить
Набагато простіше, його витягнули з машини поклали у поле, посипали пилом і сфотографували
показать весь комментарий
04.02.2022 16:26 Ответить
А зачем портить ценное военное имущество?
показать весь комментарий
04.02.2022 16:28 Ответить
Військовою власністю він був коли літав, точніше коли дві частини цього франкнштейна літали, а зараз це просто скріплена скотчем купа брухту
показать весь комментарий
04.02.2022 16:35 Ответить
Ну, на форумах такие вопросы не решаются. Присылайте комиссию экспертов, будем сравнивать по чертежам.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:44 Ответить
Навіщо, на фото і так видно, що це не український бпла, а спроби це заперечувати просто визнання очевидної фальсифікації. Бачиш, у наш час, коли за кілька хвилин можна перевірити всі факти запускати такі топорні фейки просто не має ніякого сенсу, все одно ж ніхто не повірить.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:50 Ответить
Может какой авиа кружок(школьный) мастерил, вот случайно и сбился с курса. Бывает, даже со спутниками такое.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:55 Ответить
крылья, связанные с хвостом проволокой имущество не ценное...в той проволоке мало металлолома
показать весь комментарий
04.02.2022 17:06 Ответить
И тут на болотном микромордоре начали задавать вопросы. Где и кто получил деньги от мордвы за рекламу этого ватоплана.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:28 Ответить
Это всё компоненты масштабной провокационной операции:
"
Росія розповсюджує фейк про "радіоактивну бомбу Нацкорпусу" Джерело:
показать весь комментарий
04.02.2022 17:08 Ответить
Ха, ха, ха, .., ***** вычти из зарплаты своего шута, полную стоимость беспилотника =)
Так как этот дебил3% говорит? Вылетел с территории Украины??? Есть повод кое кому и подумать об этом, начиная с гавнокомандущего...
Они сбили, а мы что, не заметили???
показать весь комментарий
04.02.2022 17:13 Ответить
Так Я не понял, они уже выразили решительный протест рюзке послу Или чота очкуют
показать весь комментарий
04.02.2022 17:20 Ответить
Чого тут гадати - робота Вейшнорії!
показать весь комментарий
04.02.2022 17:29 Ответить
Не схоже воно, ані на спектатор, ані на орлан. Якась гібрідщина.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:31 Ответить
От лохи! Зачем же фото показывать! Надо ж просто - По проверенным источникам несколько ударных дронов пересекли границу со стороны Украины.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:50 Ответить
Добре, добре.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:57 Ответить
Тут іще один факт, на який чомусь не звернули увагу. https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C/@51.7246094,23.832446,59450m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46da2584e2ad4881:0xa1d181ec8c10!8m2!3d53.709807!4d27.953389 Полігон "Брестський" знаходиться від кордону з Україною на відстані 39 км.
Радіус дії українського безпілотника Spectator M1 - https://mil.in.ua/uk/news/do-zsu-peredano-novi-bpla-spectator-m1/ 30 км . Він акумуляторах з електродвигуном на відміну від рос. Орлана, який має ДВС
Тому, як там могли сплутати - велике питання, як і питання долетіти. Щось тут не так. Чи тупа брехня, якою, васне, слвиться Лука, чи щось інше
показать весь комментарий
04.02.2022 20:39 Ответить
 
 