"Украинский беспилотник", перехваченный в Беларуси, оказался российским - The Insider
3 февраля 2022 года в МИД Беларуси был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с "целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси".
Об этом сообщает The Insider, передает Цензор.НЕТ.
По информации МИД Беларуси, 24 января украинский беспилотник пересек белорусскую границу, после чего военные принудительно его посадили.
"На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский", - отметили дипломаты.
В украинском МИДе заявление Беларуси назвали "очередной провокацией"".
Официальный белорусский телеканал "Беларусь 1" показал видеофрагмент со сбитым беспилотником.
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, отрицая запуск беспилотника украинскими силовиками, отметил: "Насколько известно, речь идет о беспилотниках "Орлан", которые есть только на вооружении России и Беларуси".
Белорусские военные уверяют, что сбили не "Орлан", а Spectator M1 украинского производства.
Но формой головной части продемонстрированный белорусской стороной дрон похож именно на "Орлан". Кроме того, крылья Spectator снабжены аэродинамическими законцовками-винглетами, чего нет у "Орлана".
Ранее сообщалось, что Беларусь вызвала украинского посла из-за якобы пересечения границы нашим беспилотником. Представитель МИД Николенко утверждает, что это провокация.
если б рузкэ не были б такими дебилами - нас бы давно сожрали. благо дебилизм - это рузкэ скрепа
Перебьють друг друга по дорозі)
извиняться будут??? или все?... в ж*пу затянуло изык???
потужно, але лайно.
Уважно глянь на крила. фюзеляж, розміщення технічних отворів, тому в мене просте питання
буде що відповісти?
Просто в мене питання , якого х..я нас тримають за стадо баранів зелібобики, і думають що ми ковтнемо все що нам покажуть
1. Це не Спектатор.
2. Те шо це Орлан каже Инсайдер.
3. На фото від бульбашів взагалі якась фейк-підробка, яку склеїли рукожопи.
2 тоді навіщо неперевірені фейки викладати?
3 не виключено, але я не відкидаю що він "просто заблукав" . в кінці кінців у нас теж є розвідка яка не сидить коли за кордоном є скупчення російських військ
2. Це питання не до мене.
3. Та то не наш, заспокойся.
Хвіст та його форма - інша, у білоруса більш гостра ( як у Орлана ), у Спектратора більш значно полога.
Форма носу та відсіку із двигуном - інша, у білоруса більш прямокутна із близько розташованою кришкою доступа до двигуна, у Спектратора видовжена, кришка доступу до двигуна розташована значно далі, немає воздухозабірника перед самим гвинтом.
Тобто це ані М, ані М1, ані будь-який інший український БПЛА. Що це таке ніхто не знає, якщо знайдеш що це за модель, кину тобі 100 грн на картку. Найбільш імовірно це франкенштейн у якого середня та задня частина взята з Орлан-10, а передня щось з чогось іншого ( чого саме теж цікаво було б дізнатись ) Звісно що він не літав, а був створений виключно для цієї мети
турки таких залетных сбивают сразу, и с людьми на борту тоже...
мы, ведь, разделяем беларусский народ и руководство той страны
"
Росія розповсюджує фейк про "радіоактивну бомбу Нацкорпусу" Джерело:
Так как этот дебил3% говорит? Вылетел с территории Украины??? Есть повод кое кому и подумать об этом, начиная с гавнокомандущего...
Они сбили, а мы что, не заметили???
Радіус дії українського безпілотника Spectator M1 - https://mil.in.ua/uk/news/do-zsu-peredano-novi-bpla-spectator-m1/ 30 км . Він акумуляторах з електродвигуном на відміну від рос. Орлана, який має ДВС
Тому, як там могли сплутати - велике питання, як і питання долетіти. Щось тут не так. Чи тупа брехня, якою, васне, слвиться Лука, чи щось інше