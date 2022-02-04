"Украинский беспилотник", перехваченный в Беларуси, оказался российским - The Insider

3 февраля 2022 года в МИД Беларуси был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с "целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси".

По информации МИД Беларуси, 24 января украинский беспилотник пересек белорусскую границу, после чего военные принудительно его посадили.

"На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский", - отметили дипломаты.

В украинском МИДе заявление Беларуси назвали "очередной провокацией"".

Официальный белорусский телеканал "Беларусь 1" показал видеофрагмент со сбитым беспилотником.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, отрицая запуск беспилотника украинскими силовиками, отметил: "Насколько известно, речь идет о беспилотниках "Орлан", которые есть только на вооружении России и Беларуси".

Белорусские военные уверяют, что сбили не "Орлан", а Spectator M1 украинского производства.

Но формой головной части продемонстрированный белорусской стороной дрон похож именно на "Орлан". Кроме того, крылья Spectator снабжены аэродинамическими законцовками-винглетами, чего нет у "Орлана".

Ранее сообщалось, что Беларусь вызвала украинского посла из-за якобы пересечения границы нашим беспилотником. Представитель МИД Николенко утверждает, что это провокация.

