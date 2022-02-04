"Український безпілотник", перехоплений у Білорусі, виявився російським, - The Insider
3 лютого 2022 року в МЗС Білорусі було викликано посла України Ігоря Кізіма, якому заявлено рішучий протест у зв'язку з "цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі".
Про це повідомляє The Insider, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією МЗС Білорусі, 24 січня український безпілотник перетнув білоруський кордон, після чого військові примусово його посадили.
"На основі аналізу даних бортової апаратури встановлено, що його було запущено з території України з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном Брестський", - зазначили дипломати.
В українському МЗС заяву Білорусі назвали "черговою провокацією".
Офіційний білоруський телеканал "Білорусь 1" показав відеофрагмент із збитим безпілотником.
Посол України в Білорусі Ігор Кизим, заперечуючи запуск безпілотника українськими силовиками, зазначив: "Наскільки відомо, йдеться про безпілотники "Орлан", які є лише на озброєнні Росії та Білорусі".
Білоруські військові запевняють, що збили не "Орлан", а Spectator M1 українського виробництва.
Але формою головної частини продемонстрований білоруською стороною дрон схожий саме на Орлан; Крім того, крила Spectator забезпечені аеродинамічними законцювання-вінглетами, чого немає у "Орлана".
Раніше повідомлялось, що Білорусь викликала українського посла через нібито перетин кордону нашим безпілотником. Речник МЗС Ніколенко стверджує, що це провокація
если б рузкэ не были б такими дебилами - нас бы давно сожрали. благо дебилизм - это рузкэ скрепа
Перебьють друг друга по дорозі)
извиняться будут??? или все?... в ж*пу затянуло изык???
потужно, але лайно.
Уважно глянь на крила. фюзеляж, розміщення технічних отворів, тому в мене просте питання
буде що відповісти?
Просто в мене питання , якого х..я нас тримають за стадо баранів зелібобики, і думають що ми ковтнемо все що нам покажуть
1. Це не Спектатор.
2. Те шо це Орлан каже Инсайдер.
3. На фото від бульбашів взагалі якась фейк-підробка, яку склеїли рукожопи.
2 тоді навіщо неперевірені фейки викладати?
3 не виключено, але я не відкидаю що він "просто заблукав" . в кінці кінців у нас теж є розвідка яка не сидить коли за кордоном є скупчення російських військ
2. Це питання не до мене.
3. Та то не наш, заспокойся.
Хвіст та його форма - інша, у білоруса більш гостра ( як у Орлана ), у Спектратора більш значно полога.
Форма носу та відсіку із двигуном - інша, у білоруса більш прямокутна із близько розташованою кришкою доступа до двигуна, у Спектратора видовжена, кришка доступу до двигуна розташована значно далі, немає воздухозабірника перед самим гвинтом.
Тобто це ані М, ані М1, ані будь-який інший український БПЛА. Що це таке ніхто не знає, якщо знайдеш що це за модель, кину тобі 100 грн на картку. Найбільш імовірно це франкенштейн у якого середня та задня частина взята з Орлан-10, а передня щось з чогось іншого ( чого саме теж цікаво було б дізнатись ) Звісно що він не літав, а був створений виключно для цієї мети
турки таких залетных сбивают сразу, и с людьми на борту тоже...
мы, ведь, разделяем беларусский народ и руководство той страны
"
Росія розповсюджує фейк про "радіоактивну бомбу Нацкорпусу" Джерело:
Так как этот дебил3% говорит? Вылетел с территории Украины??? Есть повод кое кому и подумать об этом, начиная с гавнокомандущего...
Они сбили, а мы что, не заметили???
Радіус дії українського безпілотника Spectator M1 - https://mil.in.ua/uk/news/do-zsu-peredano-novi-bpla-spectator-m1/ 30 км . Він акумуляторах з електродвигуном на відміну від рос. Орлана, який має ДВС
Тому, як там могли сплутати - велике питання, як і питання долетіти. Щось тут не так. Чи тупа брехня, якою, васне, слвиться Лука, чи щось інше