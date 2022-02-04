"Український безпілотник", перехоплений у Білорусі, виявився російським, - The Insider

3 лютого 2022 року в МЗС Білорусі було викликано посла України Ігоря Кізіма, якому заявлено рішучий протест у зв'язку з "цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі".

Про це повідомляє The Insider, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією МЗС Білорусі, 24 січня український безпілотник перетнув білоруський кордон, після чого військові примусово його посадили.

"На основі аналізу даних бортової апаратури встановлено, що його було запущено з території України з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном Брестський", - зазначили дипломати.

В українському МЗС заяву Білорусі назвали "черговою провокацією".

Офіційний білоруський телеканал "Білорусь 1" показав відеофрагмент із збитим безпілотником.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим, заперечуючи запуск безпілотника українськими силовиками, зазначив: "Наскільки відомо, йдеться про безпілотники "Орлан", які є лише на озброєнні Росії та Білорусі".

Білоруські військові запевняють, що збили не "Орлан", а Spectator M1 українського виробництва.

Але формою головної частини продемонстрований білоруською стороною дрон схожий саме на Орлан; Крім того, крила Spectator забезпечені аеродинамічними законцювання-вінглетами, чого немає у "Орлана".

Раніше повідомлялось, що Білорусь викликала українського посла через нібито перетин кордону нашим безпілотником. Речник МЗС Ніколенко стверджує, що це провокація

Також читайте: Присутність військ РФ у Білорусі є найбільшою з часів холодної війни, - Столтенберг