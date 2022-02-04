УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8075 відвідувачів онлайн
Новини Війна
34 288 94

"Український безпілотник", перехоплений у Білорусі, виявився російським, - The Insider

"Український безпілотник", перехоплений у Білорусі, виявився російським, - The Insider

3 лютого 2022 року в МЗС Білорусі було викликано посла України Ігоря Кізіма, якому заявлено рішучий протест у зв'язку з "цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі".

Про це повідомляє The Insider, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією МЗС Білорусі, 24 січня український безпілотник перетнув білоруський кордон, після чого військові примусово його посадили.

"На основі аналізу даних бортової апаратури встановлено, що його було запущено з території України з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном Брестський", - зазначили дипломати.

В українському МЗС заяву Білорусі назвали "черговою провокацією".

Офіційний білоруський телеканал "Білорусь 1" показав відеофрагмент із збитим безпілотником.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим, заперечуючи запуск безпілотника українськими силовиками, зазначив: "Наскільки відомо, йдеться про безпілотники "Орлан", які є лише на озброєнні Росії та Білорусі".

Український безпілотник, перехоплений у Білорусі, виявився російським, - The Insider 01

Білоруські військові запевняють, що збили не "Орлан", а Spectator M1 українського виробництва.

Але формою головної частини продемонстрований білоруською стороною дрон схожий саме на Орлан; Крім того, крила Spectator забезпечені аеродинамічними законцювання-вінглетами, чого немає у "Орлана".

Раніше повідомлялось, що Білорусь викликала українського посла через нібито перетин кордону нашим безпілотником. Речник МЗС Ніколенко стверджує, що це провокація

Також читайте: Присутність військ РФ у Білорусі є найбільшою з часів холодної війни, - Столтенберг

Автор: 

Білорусь (8076) безпілотник (4901) росія (67841) фейк (760)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+62
В лаптєногих все через ..опу, і фейки також.
показати весь коментар
04.02.2022 14:56 Відповісти
+45
Насправді було так.
показати весь коментар
04.02.2022 15:08 Відповісти
+37
пора вже писати назву сусіда через О і дві С -белорОссия
показати весь коментар
04.02.2022 14:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В лаптєногих все через ..опу, і фейки також.
показати весь коментар
04.02.2022 14:56 Відповісти
Очередная провокация и ложь не проканала..
показати весь коментар
04.02.2022 15:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SNE85nfTanU
показати весь коментар
04.02.2022 15:58 Відповісти
пора вже писати назву сусіда через О і дві С -белорОссия
показати весь коментар
04.02.2022 14:58 Відповісти
Бульбостан.
показати весь коментар
04.02.2022 15:00 Відповісти
Не спешите, это будет чуть позже)
показати весь коментар
04.02.2022 16:17 Відповісти
слаженность действий "братанов по оружию" имеет большую перспективу )))
показати весь коментар
04.02.2022 15:02 Відповісти
і тут обісралися кацапи
показати весь коментар
04.02.2022 15:04 Відповісти
даже фейк склепать не могут.
если б рузкэ не были б такими дебилами - нас бы давно сожрали. благо дебилизм - это рузкэ скрепа
показати весь коментар
04.02.2022 15:05 Відповісти
Если б кацапы не были б дебилами, то не пытались бы ни кого сожрать, а мирно бы жили и не играли бы в империю
показати весь коментар
04.02.2022 15:41 Відповісти
Хоч якась добра новина, Поки дойдут Киева зі своєю союзною решимостью,
Перебьють друг друга по дорозі)
показати весь коментар
04.02.2022 15:06 Відповісти
Насправді було так.
показати весь коментар
04.02.2022 15:08 Відповісти
фотка не оттуда. Хотя персонажи и реквизит соответствуют. все ведь знают что засрашка это гвинея бисау , но за полярным кругом.
показати весь коментар
04.02.2022 16:32 Відповісти
Парламент України повинен прийняти постанову- звернення до Уряду про розірвання дипломатичних відносин з Білоруссю!
показати весь коментар
04.02.2022 15:09 Відповісти
За этот недружественный шаг, рф может ввести войска в Беларусь !
показати весь коментар
04.02.2022 15:12 Відповісти
Вже ввела.
показати весь коментар
04.02.2022 15:25 Відповісти
ввела усатому по самые помидорки)
показати весь коментар
04.02.2022 15:57 Відповісти
Ибо нефиг картоху сырой жрать
показати весь коментар
04.02.2022 15:12 Відповісти
луке наверняка уже насовали в картофельную голову за сбитый причиндал союзничков
показати весь коментар
04.02.2022 15:13 Відповісти
Ихтамнеты уже в Беларуси.
показати весь коментар
04.02.2022 15:14 Відповісти
Кацапы притащили какую-то свою рухлядь,бросили и сняли очередной фейк. Картофельный посол в Украине будет вызван в МИД с целью выразить ему протест из-за гнусной лжи?
показати весь коментар
04.02.2022 15:16 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 15:16 Відповісти
ой как невдобно ))))
извиняться будут??? или все?... в ж*пу затянуло изык???
показати весь коментар
04.02.2022 15:17 Відповісти
Похоже на провокацию времен второй мировой в Польше. Следующий этап по сценарию должен быть с переодеванием в украинскую форму. Грубо сляпано.Значит уже для них и неважна достоверность. Значит война ?
показати весь коментар
04.02.2022 15:17 Відповісти
не в генерала, а в поручика, не мільйон, а тисячу, і не виграв, а програв
показати весь коментар
04.02.2022 15:22 Відповісти
Давно уже могли изготовить с десяток копий этого сраного "Орлана" и запускать их где нужно для ведения наблюдения. Неужели в Украине некому додуматься до такого??? Да полно у нас умельцев в стране! Это для них плёвая задача. Не благодарите за идею!
показати весь коментар
04.02.2022 15:23 Відповісти
Американці однаково розкажуть що де стоїть. Супутником знімуть.
показати весь коментар
04.02.2022 15:48 Відповісти
На фото які виклали в мережу білоруси збитий безпілотник ніяк не схожий на російського Орлана, їх в достатній кількості назбивали наші войни ,тому фотографій повно,, тому хтось чомусь ...здить.
показати весь коментар
04.02.2022 15:24 Відповісти
женья женья?
потужно, але лайно.
показати весь коментар
04.02.2022 15:38 Відповісти
а ти пальці не облизуй, будеш думати що варення
показати весь коментар
04.02.2022 16:07 Відповісти
По ТВ была передача, где сказали шо таких безпилотников ни в Украине, ни в Росии не производят.
показати весь коментар
04.02.2022 15:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SNE85nfTanU рання модель М, воює більше 5 рокі
показати весь коментар
04.02.2022 16:06 Відповісти
И где на фото ты увидел такую?)
показати весь коментар
04.02.2022 16:09 Відповісти
А ти побачив Орлан? не здивуюсь, якщо десь в Задрищінске ПОЦрєоти побачили Байрактар, бо їм так написали в Камсамольской Правдє
показати весь коментар
04.02.2022 16:13 Відповісти
А где я утверждал?) А ты УТВЕРЖДАЛ)
показати весь коментар
04.02.2022 16:19 Відповісти
Вызвать белорусского посла.. ткнуть носом в фотографию и обвинить в провокации.
показати весь коментар
04.02.2022 15:24 Відповісти
Ти баран? На фото наш безпілотник, дивись вище на фото Орлана там є повітрозбірник під гвинтом а у нашого та збитого немає,подивись інші фото збитого безпілотника в мережі та нашого і зрозумієш, що носом ткнуть нашого посла
показати весь коментар
04.02.2022 15:31 Відповісти
А тепер порівняй оте фейко-гівно зі Спектатором.
показати весь коментар
04.02.2022 15:37 Відповісти
👍
показати весь коментар
04.02.2022 15:40 Відповісти
на цьому навіть натяку немає на дрота, яким повязані крила з хвостом, як на тому збитому орлані...може, то антена така?
показати весь коментар
04.02.2022 16:16 Відповісти
Так будет какой-то ответ по двум фоткам ? Или во рту закончилась "жидкость" ?
показати весь коментар
04.02.2022 15:50 Відповісти
нічого проти не маю , але ти виставив фото моделі М1, а ось тобі відео від військового телебачення України! https://www.youtube.com/watch?v=SNE85nfTanU https://www.youtube.com/watch?v=SNE85nfTanU
Уважно глянь на крила. фюзеляж, розміщення технічних отворів, тому в мене просте питання
буде що відповісти?
показати весь коментар
04.02.2022 15:53 Відповісти
Додивись відео до кінця - побачиш шо в зборі він такий самий зовнішньо.
показати весь коментар
04.02.2022 16:00 Відповісти
0:29 боєць доточує закрилки, буде що сказати?
показати весь коментар
04.02.2022 16:03 Відповісти
а тепер загугли російського Орлана, бажано фото з передової , - якого збили наші військові, і прозрієш.
Просто в мене питання , якого х..я нас тримають за стадо баранів зелібобики, і думають що ми ковтнемо все що нам покажуть
показати весь коментар
04.02.2022 16:05 Відповісти
А тебе не приходило в голову, что это и не Спектатор и не Орлан? Какого хрена ты начал ДОКАЗЫВАТЬ что это наша машина Спектатор???
показати весь коментар
04.02.2022 16:12 Відповісти
Так стопе, ти стверджував шо то наш збитий БПЛА, а саме Спектатор М, на відео чітко видно ось шо - "крила Spectator забезпечені аеродинамічними законцювання-вінглетами, чого немає у "Орлана".
1. Це не Спектатор.
2. Те шо це Орлан каже Инсайдер.
3. На фото від бульбашів взагалі якась фейк-підробка, яку склеїли рукожопи.
показати весь коментар
04.02.2022 16:13 Відповісти
Да не только законцовки... Крепление крыльев в ДРУГОМ месте, хвосты совершенно разные, у нашего плавный)
показати весь коментар
04.02.2022 16:16 Відповісти
1 0:29 боєць доточує аеродинамічні законцювання-вінглети,
2 тоді навіщо неперевірені фейки викладати?
3 не виключено, але я не відкидаю що він "просто заблукав" . в кінці кінців у нас теж є розвідка яка не сидить коли за кордоном є скупчення російських військ
показати весь коментар
04.02.2022 16:17 Відповісти
1. Правильно, на фото з бульбашії якась муйня.
2. Це питання не до мене.
3. Та то не наш, заспокойся.
показати весь коментар
04.02.2022 16:22 Відповісти
Чем ты отличаешься от них? Ты, опровергая фейк инсайдера, подтверждаешь фейк лукашистов) Учись проверять информацию)
показати весь коментар
04.02.2022 16:25 Відповісти
У тебя косоглазие? Посмотри место соединение крыла с фюзеляжем, посмотри на хвост самолета) Это разные машины...
показати весь коментар
04.02.2022 16:06 Відповісти
тце модель М , і точно не російський Орлан, я проти фейків , сталося то сталося , подумаєш "заблукав"- он солдати російські цілим підрозділом заблукали , але нам всім вішають ролтон
показати весь коментар
04.02.2022 16:10 Відповісти
Я тебе уже сказал куда обратить внимание, а ты тупишь)
показати весь коментар
04.02.2022 16:13 Відповісти
якщо тебе не забанили в інтернеті просто переглянь усі фото збитого БПЛА, а не тільки ті , ракурси яких вигідно виставити тут
показати весь коментар
04.02.2022 16:24 Відповісти
Я сто раз уже проверил) Я тебе несколько раз указал на какие места обратить внимание, а ты как упоротый продолжаешь свое) Я тебе говорю что это не Спектакр) Что на фото у беларусов я тоже не знаю) Но раз лукашисты начали закидывать фейки по модели, то значит это точно не наш)
показати весь коментар
04.02.2022 16:33 Відповісти
це венгерський беспілотник, але не натовський
показати весь коментар
04.02.2022 16:18 Відповісти
можеш ковтати, ти уже повний, давайте наступного зелібобика
показати весь коментар
04.02.2022 15:54 Відповісти
Не пройшов номер- і не треба. Ще яку небудь хєрню придумають...
показати весь коментар
04.02.2022 15:27 Відповісти
Це не Spectator M1. Але і не Орлан. Для першого - характерні закінцівки (вінглеті) на консолях крила. Для іншого - нехарактерний наплив на місці поєднання крила з фюзеляжем.
показати весь коментар
04.02.2022 15:35 Відповісти
Русише швайне достали уже весь мир
показати весь коментар
04.02.2022 15:40 Відповісти
Носом не похож ни на наш ни на российский
показати весь коментар
04.02.2022 15:41 Відповісти
Один диктатор следил за другим диктатором. Казалось бы при чем тут Украина?
показати весь коментар
04.02.2022 15:42 Відповісти
Це наш https://www.youtube.com/watch?v=SNE85nfTanU і крила і фюзеляж, просто модель старіша - М а не М1 фото якої тут ******** зелібобики
показати весь коментар
04.02.2022 15:57 Відповісти
Ну так тебе же тут всем форумом и доказывают, что это ваш кацапский беспилотник
показати весь коментар
04.02.2022 16:18 Відповісти
це венгерський, но не натовський
показати весь коментар
04.02.2022 16:20 Відповісти
Ще раз кажу, потужно, але лайно.
показати весь коментар
04.02.2022 16:21 Відповісти
Уже облизав? Я радий!Оближи пальці ще раз, може дійсно варення? Чекаю відповіді!
показати весь коментар
04.02.2022 16:41 Відповісти
Кремлебот, палишься ты своим гуглопереводом.
показати весь коментар
05.02.2022 01:46 Відповісти
Кріплення крила - інше, у білоруса вище корпусу ( як у Орлана ), у Спектратора - на рівні із верхньою частиною.

Хвіст та його форма - інша, у білоруса більш гостра ( як у Орлана ), у Спектратора більш значно полога.

Форма носу та відсіку із двигуном - інша, у білоруса більш прямокутна із близько розташованою кришкою доступа до двигуна, у Спектратора видовжена, кришка доступу до двигуна розташована значно далі, немає воздухозабірника перед самим гвинтом.

Тобто це ані М, ані М1, ані будь-який інший український БПЛА. Що це таке ніхто не знає, якщо знайдеш що це за модель, кину тобі 100 грн на картку. Найбільш імовірно це франкенштейн у якого середня та задня частина взята з Орлан-10, а передня щось з чогось іншого ( чого саме теж цікаво було б дізнатись ) Звісно що він не літав, а був створений виключно для цієї мети
показати весь коментар
04.02.2022 16:23 Відповісти
Хм, получается Орлан пролетел над всей Украиной, залетел к нам и был перехвачен.
показати весь коментар
04.02.2022 16:19 Відповісти
он кружил там у вас, вылетел в украину, залетел обратно...
турки таких залетных сбивают сразу, и с людьми на борту тоже...
показати весь коментар
04.02.2022 16:24 Відповісти
Как бы над Украиной и надо было сбивать.
показати весь коментар
04.02.2022 16:26 Відповісти
с внешнего вида, крыльев и хвостов, подвязанных проволокой, ему суждено было стать сбитым...и хорошо, что украина не повелась на эту подлую провокацию беларусских командиров...
мы, ведь, разделяем беларусский народ и руководство той страны
показати весь коментар
04.02.2022 17:04 Відповісти
Ага, і російські військові через Україну до вас на навчання прийшли.
показати весь коментар
04.02.2022 16:26 Відповісти
Набагато простіше, його витягнули з машини поклали у поле, посипали пилом і сфотографували
показати весь коментар
04.02.2022 16:26 Відповісти
А зачем портить ценное военное имущество?
показати весь коментар
04.02.2022 16:28 Відповісти
Військовою власністю він був коли літав, точніше коли дві частини цього франкнштейна літали, а зараз це просто скріплена скотчем купа брухту
показати весь коментар
04.02.2022 16:35 Відповісти
Ну, на форумах такие вопросы не решаются. Присылайте комиссию экспертов, будем сравнивать по чертежам.
показати весь коментар
04.02.2022 16:44 Відповісти
Навіщо, на фото і так видно, що це не український бпла, а спроби це заперечувати просто визнання очевидної фальсифікації. Бачиш, у наш час, коли за кілька хвилин можна перевірити всі факти запускати такі топорні фейки просто не має ніякого сенсу, все одно ж ніхто не повірить.
показати весь коментар
04.02.2022 16:50 Відповісти
Может какой авиа кружок(школьный) мастерил, вот случайно и сбился с курса. Бывает, даже со спутниками такое.
показати весь коментар
04.02.2022 16:55 Відповісти
крылья, связанные с хвостом проволокой имущество не ценное...в той проволоке мало металлолома
показати весь коментар
04.02.2022 17:06 Відповісти
И тут на болотном микромордоре начали задавать вопросы. Где и кто получил деньги от мордвы за рекламу этого ватоплана.
показати весь коментар
04.02.2022 16:28 Відповісти
Это всё компоненты масштабной провокационной операции:
"
Росія розповсюджує фейк про "радіоактивну бомбу Нацкорпусу" Джерело:
показати весь коментар
04.02.2022 17:08 Відповісти
Ха, ха, ха, .., ***** вычти из зарплаты своего шута, полную стоимость беспилотника =)
Так как этот дебил3% говорит? Вылетел с территории Украины??? Есть повод кое кому и подумать об этом, начиная с гавнокомандущего...
Они сбили, а мы что, не заметили???
показати весь коментар
04.02.2022 17:13 Відповісти
Так Я не понял, они уже выразили решительный протест рюзке послу Или чота очкуют
показати весь коментар
04.02.2022 17:20 Відповісти
Чого тут гадати - робота Вейшнорії!
показати весь коментар
04.02.2022 17:29 Відповісти
Не схоже воно, ані на спектатор, ані на орлан. Якась гібрідщина.
показати весь коментар
04.02.2022 17:31 Відповісти
От лохи! Зачем же фото показывать! Надо ж просто - По проверенным источникам несколько ударных дронов пересекли границу со стороны Украины.
показати весь коментар
04.02.2022 17:50 Відповісти
Добре, добре.
показати весь коментар
04.02.2022 18:57 Відповісти
Тут іще один факт, на який чомусь не звернули увагу. https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C/@51.7246094,23.832446,59450m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46da2584e2ad4881:0xa1d181ec8c10!8m2!3d53.709807!4d27.953389 Полігон "Брестський" знаходиться від кордону з Україною на відстані 39 км.
Радіус дії українського безпілотника Spectator M1 - https://mil.in.ua/uk/news/do-zsu-peredano-novi-bpla-spectator-m1/ 30 км . Він акумуляторах з електродвигуном на відміну від рос. Орлана, який має ДВС
Тому, як там могли сплутати - велике питання, як і питання долетіти. Щось тут не так. Чи тупа брехня, якою, васне, слвиться Лука, чи щось інше
показати весь коментар
04.02.2022 20:39 Відповісти
 
 