Польша готовит второй пакет военной помощи для Украины, - Дещица

Польша готовит второй пакет военной помощи для Украины, - Дещица

Принятие обеими палатами польского парламента резолюций в поддержку Украины свидетельствует о единстве польского политикума в поддержку Украины. Польша также готовит второй пакет военно-технической помощи для Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень важно, что раньше Сейм, а сегодня Сенат практически единогласно приняли постановления о поддержке Украины. Среди политических партий Польши господствует единство в части поддержки Киева", - сообщил Дещица.

Он подчеркнул, что кроме практической помощи, которую Польша уже оказывает Украине, ощущается жесткий голос польских парламентариев в поддержку Украины и их готовность отстаивать интересы Украины на уровне межпарламентского сотрудничества с другими государствами.

Также смотрите: Правительство Польши одобрило военную помощь для Украины. Мы предоставим ПЗРК и боеприпасы, - министр обороны Блащак. ВИДЕО

Как сообщил Дещица, сейчас обсуждается вопрос предоставления Польшей Украине "следующей партии военно-технической помощи, оборонного вооружения".

Он уточнил, что по первой партии военной помощи Киеву решение уже принято, поэтому готовится следующее. "Возможно, это будет другое вооружение, чем то, которое будет передаваться в первой партии", - отметил дипломат.

Польша помощь Дещица Андрей
Поляки понимают что Россия на их границе им точно не нужна!
04.02.2022 15:32 Ответить
За зброю - велике спасибі. До речі, на озброєнні Війська польського й досі С-125, Куб та Оса. Так що від себе по живому відривають.
04.02.2022 15:51 Ответить
А перший пакет коли передадуть?
04.02.2022 15:36 Ответить
Если такими темпами нас будут вооружать - скоро НАТО попросится к нам.
04.02.2022 16:08 Ответить
Полякам-черговий респект...
04.02.2022 16:22 Ответить
Польща готує другий пакет військової допомоги - дещицю з того,що лишилось від першого...
04.02.2022 17:01 Ответить
В любому випадку, всі рашистскьки намаганання розділити Україну і Польщу провалилися.
Ми історичні союзники проти московщини !!!
04.02.2022 17:26 Ответить
 
 