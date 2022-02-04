Польша готовит второй пакет военной помощи для Украины, - Дещица

Принятие обеими палатами польского парламента резолюций в поддержку Украины свидетельствует о единстве польского политикума в поддержку Украины. Польша также готовит второй пакет военно-технической помощи для Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень важно, что раньше Сейм, а сегодня Сенат практически единогласно приняли постановления о поддержке Украины. Среди политических партий Польши господствует единство в части поддержки Киева", - сообщил Дещица.

Он подчеркнул, что кроме практической помощи, которую Польша уже оказывает Украине, ощущается жесткий голос польских парламентариев в поддержку Украины и их готовность отстаивать интересы Украины на уровне межпарламентского сотрудничества с другими государствами.

Как сообщил Дещица, сейчас обсуждается вопрос предоставления Польшей Украине "следующей партии военно-технической помощи, оборонного вооружения".

Он уточнил, что по первой партии военной помощи Киеву решение уже принято, поэтому готовится следующее. "Возможно, это будет другое вооружение, чем то, которое будет передаваться в первой партии", - отметил дипломат.