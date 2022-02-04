УКР
Польща готує другий пакет військової допомоги для України, - Дещиця

Польща готує другий пакет військової допомоги для України, - Дещиця

Ухвалення обома палатами польського парламенту резолюцій на підтримку України свідчить про єдність польського політикуму у справі підтримки України. Польща також готує другий пакет військово-технічної допомоги для України.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже важливо, що раніше Сейм, а сьогодні Сенат практично одноголосно ухвалили постанови про підтримку України. Серед політичних партій Польщі панує єдність щодо підтримки Києва", - повідомив Дещиця.

Він підкреслив, що крім практичної допомоги, яку Польща вже надає Україні, відчувається твердий голос польських парламентаріїв на підтримку України і їх готовність відстоювати інтереси Україні на рівні міжпарламентської співпраці з іншими державами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уряд Польщі схвалив військову допомогу для України. Ми надамо ПЗРК "Перун" та боєприпаси, - міністр оборони Блащак. ВIДЕО

Як поінформував Дещиця, зараз обговорюється питання надання Польщею Україні "наступної партії військово-технічної допомоги, оборонного озброєння".

Він уточнив, що по першій партії військової допомоги Києву рішення вже прийнято, відтак готується вже наступна. "Можливо, це буде інше озброєння, ніж те, що передаватиметься у першій партії", - зауважив дипломат.

Також читайте: Найближчим часом Україна та Польща оголосять про поглиблення співпраці у військовій сфері, - Шмигаль

Польща (8981) допомога (8755) Дещиця Андрій (109)
Поляки понимают что Россия на их границе им точно не нужна!
04.02.2022 15:32 Відповісти
За зброю - велике спасибі. До речі, на озброєнні Війська польського й досі С-125, Куб та Оса. Так що від себе по живому відривають.
04.02.2022 15:51 Відповісти
А перший пакет коли передадуть?
04.02.2022 15:36 Відповісти
Если такими темпами нас будут вооружать - скоро НАТО попросится к нам.
04.02.2022 16:08 Відповісти
Полякам-черговий респект...
04.02.2022 16:22 Відповісти
Польща готує другий пакет військової допомоги - дещицю з того,що лишилось від першого...
04.02.2022 17:01 Відповісти
В любому випадку, всі рашистскьки намаганання розділити Україну і Польщу провалилися.
Ми історичні союзники проти московщини !!!
04.02.2022 17:26 Відповісти
 
 