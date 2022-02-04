Польща готує другий пакет військової допомоги для України, - Дещиця

Ухвалення обома палатами польського парламенту резолюцій на підтримку України свідчить про єдність польського політикуму у справі підтримки України. Польща також готує другий пакет військово-технічної допомоги для України.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже важливо, що раніше Сейм, а сьогодні Сенат практично одноголосно ухвалили постанови про підтримку України. Серед політичних партій Польщі панує єдність щодо підтримки Києва", - повідомив Дещиця.

Він підкреслив, що крім практичної допомоги, яку Польща вже надає Україні, відчувається твердий голос польських парламентаріїв на підтримку України і їх готовність відстоювати інтереси Україні на рівні міжпарламентської співпраці з іншими державами.

Як поінформував Дещиця, зараз обговорюється питання надання Польщею Україні "наступної партії військово-технічної допомоги, оборонного озброєння".

Він уточнив, що по першій партії військової допомоги Києву рішення вже прийнято, відтак готується вже наступна. "Можливо, це буде інше озброєння, ніж те, що передаватиметься у першій партії", - зауважив дипломат.

