Конгресс США большей частью согласовал законопроект о санкциях против РФ, - Bloomberg

Американские конгрессмены заявили о согласовании основной части положений законопроекта о возможных санкциях против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Споры охватывают не такое большое количество вопросов", - заявил сенатор-республиканец Марко Рубио.

Он пояснил, что в Конгрессе пока не решили, как быть с введением превентивных санкций. "Некоторые хотят ввести часть санкций заранее, другие предпочитают, чтобы эти меры были разработаны на будущее, чтобы их рассматривали как ответную меру, чистое средство сдерживания. Однако по ключевым вопросам позиции у нас не такие уж и разные", - добавил Рубио.

Замглавы сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш заявил, что сенаторы от обеих партий скоро завершат подготовку компромиссного списка санкций. "Мы надеемся, что человек, которые принимает решения (в России), очень внимательно наблюдает за тем, что здесь происходит, и приходит к выводу, что ситуация серьезная, и что мы относимся к этому серьезно и действительно собираемся сделать то, о чем мы говорим", - приводит слова Риша Bloomberg

Параллельно с Сенатом над санкциями работают в Палате представителей. Чтобы ускорить процесс одобрения мер, в обеих палатах стремятся согласовать единый вариант законопроекта. По данным Bloomberg, процессу согласования санкций мешает позиция администрации США, выступающей против превентивных санкций в отношении России.

В то же время накануне представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация готова рассмотреть любые идеи санкций против РФ, в том числе, идею превентивных мер.

"Мы никогда не определяли "красные линии" в этом вопросе: мы уже вводили превентивные санкции, и обсуждаем с членами конгресса законопроект (об ограничительных мерах, – ред.)", - заявила Псаки, отвечая на вопрос, поддерживает ли Белый дом предложения ввести часть санкций против России, не увязывания их с нападением на Украину, которого опасаются США.