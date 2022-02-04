Конгрес США здебільшого погодив законопроєкт про санкції проти РФ, - Bloomberg

Американські конгресмени заявили про узгодження основної частини положень законопроєкту про можливі санкції проти РФ у зв'язку з ситуацією навколо України

Про це повідомило у п'ятницю агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суперечки охоплюють не таку велику кількість питань", - заявив сенатор-республіканець Марко Рубіо.

Він пояснив, що в Конгресі поки що не вирішили, як бути з запровадженням превентивних санкцій. "Дехто хоче запровадити частину санкцій заздалегідь, інші вважають за краще, щоб ці заходи було розроблено на майбутнє, щоб їх розглядали як захід у відповідь, чистий засіб стримування. Проте щодо ключових питань позиції в нас не такі вже й різні", - додав Рубіо.

Заступник голови сенатського комітету в закордонних справах Джим Ріш заявив, що сенатори від обох партій незабаром завершать підготовку компромісного списку санкцій.

"Ми сподіваємося, що людина, яка приймає рішення (в Росії), дуже уважно спостерігає за тим, що тут відбувається, і робить висновок, що ситуація серйозна, і що ми ставимося до цього серйозно і справді плануємо зробити те, про що ми говоримо", - наводить слова Ріша Bloomberg.

Паралельно з Сенатом над санкціями працюють у Палаті представників. Щоб прискорити процес схвалення заходів, в обох палатах прагнуть узгодити єдиний варіант законопроєкту. За даними Bloomberg, процесу узгодження санкцій заважає позиція адміністрації США, яка виступає проти превентивних санкцій щодо Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США та ЄС поки що немає політичної волі запровадити санкції проти Росії вже зараз, – Кулеба. ВIДЕО

Водночас напередодні представниця Білого дому Джен Псакі заявила, що адміністрація готова розглянути будь-які ідеї санкцій проти РФ, зокрема ідею превентивних заходів.

"Ми ніколи не визначали "червоні лінії" в цьому питанні: ми вже впроваджували превентивні санкції, і обговорюємо з членами Конгресу законопроєкт (про обмежувальні заходи. - Ред.)", - заявила Псакі, відповідаючи на запитання, чи підтримує Білий дім пропозиції застосувати частину санкцій проти Росії, не пов'язуючи їх із нападом на Україну, якого побоюються США.

Раніше цього тижня телеканал CNN повідомляв, що лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл виступає за впровадження проти Росії превентивних санкцій.