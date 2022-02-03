Администрация США готова рассматривать предложенные Конгрессом превентивные санкции против России, - Белый дом

Администрация США готова рассматривать предлагаемые Конгрессом варианты санкций против РФ, в том числе и те, которые предлагается ввести вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация на российско-украинской границе.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы никогда не определяли "красные линии" в этом вопросе: мы уже вводили превентивные санкции и обсуждаем с членами Конгресса законопроект (об ограничительных мерах - ред.)", - заявила Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, поддерживает ли Белый дом предложения некоторых конгрессменов ввести часть санкций против России сразу, не увязывания их с нападением РФ на Украину.

Псаки отметила, что конгрессмены еще не завершили согласование между собой текста данного законопроекта.

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"Наш подход с самого начала основывается на мнении, что пакет сокрушительных экономических санкций, который мы обсуждаем, может сыграть сдерживающее воздействие, и мы видим признаки такого воздействия на российских рынках. Но мы не устанавливаем красных линий", - добавил Псаки.

Ранее на этой неделе телеканал CNN сообщал, что лидер республиканцев в Cенате США Митч Макконнелл выступает за введение против России санкций еще до ее возможного вторжения в Украину. Он подчеркнул, что считает "менее эффективными" санкции, которые введут только в случае такого нападения.

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