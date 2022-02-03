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Новости Санкции против России
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Администрация США готова рассматривать предложенные Конгрессом превентивные санкции против России, - Белый дом

Администрация США готова рассматривать предложенные Конгрессом превентивные санкции против России, - Белый дом

Администрация США готова рассматривать предлагаемые Конгрессом варианты санкций против РФ, в том числе и те, которые предлагается ввести вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация на российско-украинской границе.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы никогда не определяли "красные линии" в этом вопросе: мы уже вводили превентивные санкции и обсуждаем с членами Конгресса законопроект (об ограничительных мерах - ред.)", - заявила Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, поддерживает ли Белый дом предложения некоторых конгрессменов ввести часть санкций против России сразу, не увязывания их с нападением РФ на Украину.

Псаки отметила, что конгрессмены еще не завершили согласование между собой текста данного законопроекта.

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"Наш подход с самого начала основывается на мнении, что пакет сокрушительных экономических санкций, который мы обсуждаем, может сыграть сдерживающее воздействие, и мы видим признаки такого воздействия на российских рынках. Но мы не устанавливаем красных линий", - добавил Псаки.

Ранее на этой неделе телеканал CNN сообщал, что лидер республиканцев в Cенате США Митч Макконнелл выступает за введение против России санкций еще до ее возможного вторжения в Украину. Он подчеркнул, что считает "менее эффективными" санкции, которые введут только в случае такого нападения.

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Автор: 

Конгресс США (1244) россия (96279) санкции (11502) США (27213)


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Топ комментарии
+7
Преветивні санкції звучить смачно) Випросили таки русскі вітязі
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03.02.2022 20:35 Ответить
+6
І сказала старушка паРашка дєду Джо. " Хочу бути владєлєцей Європи ,а Америка нехай служанкою в мене буде", Далі парашка і розбите корито.
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03.02.2022 20:37 Ответить
+1
Санкций, которые чего-то там сразу сокрушат на рассеи ввести невозможно. Не представляю что это может быть. Но есть санкции которые сыграют вдолгую. Например запретить туда поставки любой электронной комплектухи. Почему они до сих пор производят процессоры своей разработки на Тайване? Неужели сложно надавить на Тайвань?
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03.02.2022 20:37 Ответить
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Преветивні санкції звучить смачно) Випросили таки русскі вітязі
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03.02.2022 20:35 Ответить
Только Байден никогда их не введет
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04.02.2022 01:04 Ответить
І сказала старушка паРашка дєду Джо. " Хочу бути владєлєцей Європи ,а Америка нехай служанкою в мене буде", Далі парашка і розбите корито.
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03.02.2022 20:37 Ответить
Санкций, которые чего-то там сразу сокрушат на рассеи ввести невозможно. Не представляю что это может быть. Но есть санкции которые сыграют вдолгую. Например запретить туда поставки любой электронной комплектухи. Почему они до сих пор производят процессоры своей разработки на Тайване? Неужели сложно надавить на Тайвань?
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03.02.2022 20:37 Ответить
Штати подібне провернули з Хіною.Позбавили доступу до новітніх патентів з електроніки. І як результат китайози, якщо їм повезе через 15 років можливо досягнуть рівня розробок компаній США 2021року.
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03.02.2022 21:07 Ответить
Лапти будут гавно жрать ,но все равно кричать про полезность санкций.
Вооружение, это самые лучшие санкции для этого стада тупых дебилов.
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03.02.2022 20:48 Ответить
Амеры как бы говорят свинособакам: "Ласкаво просимо на пляшку"
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03.02.2022 20:49 Ответить
А чого довго придумувати - точкові ядерні удари малої дії по місцях дислокацій російських орків і війна закінчена так і не розпочавшись!
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03.02.2022 20:52 Ответить
Чавіть янкі *****....чавіть
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03.02.2022 20:53 Ответить
Респект друзям з Америки
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03.02.2022 20:57 Ответить
Хороших санкций много не бывает!!!
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04.02.2022 08:57 Ответить
 
 