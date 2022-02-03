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Новини Санкції проти Росії
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Адміністрація США готова розглядати запропоновані Конгресом превентивні санкції проти Росії, - Білий дім

Адміністрація США готова розглядати запропоновані Конгресом превентивні санкції проти Росії, - Білий дім

Адміністрація США готова розглядати запропоновані Конгресом варіанти санкцій проти РФ, зокрема й ті, які пропонується ввести незалежно від ситуації на російсько-українському кордоні.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми ніколи не визначали "червоні лінії" у цьому питанні: ми вже вводили превентивні санкції та обговорюємо з членами Конгресу законопроєкт (про обмежувальні заходи - ред.)", - заявила Псакі, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи підтримує Білий дім пропозиції деяких конгресменів запровадити частину санкцій проти Росії відразу, не пов'язуючи їх із нападом РФ на Україну.

Псакі зазначила, що конгресмени ще не завершили узгодження між собою тексту цього законопроекту.

"Наш підхід від самого початку ґрунтується на думці, що пакет нищівних економічних санкцій, який ми обговорюємо, може зіграти стримуючий вплив, і ми бачимо ознаки такого впливу на російських ринках. Але ми не встановлюємо червоних ліній", - додала Псакі.

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Раніше цього тижня телеканал CNN повідомляв, що лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступає за введення проти Росії санкцій ще до її можливого вторгнення в Україну. Він наголосив, що вважає "менш ефективними" санкції, які запровадять лише у разі такого нападу.

Автор: 

Конгрес США (1239) росія (66193) санкції (12159) США (23483)


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Топ коментарі
+7
Преветивні санкції звучить смачно) Випросили таки русскі вітязі
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03.02.2022 20:35 Відповісти
+6
І сказала старушка паРашка дєду Джо. " Хочу бути владєлєцей Європи ,а Америка нехай служанкою в мене буде", Далі парашка і розбите корито.
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03.02.2022 20:37 Відповісти
+1
Санкций, которые чего-то там сразу сокрушат на рассеи ввести невозможно. Не представляю что это может быть. Но есть санкции которые сыграют вдолгую. Например запретить туда поставки любой электронной комплектухи. Почему они до сих пор производят процессоры своей разработки на Тайване? Неужели сложно надавить на Тайвань?
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03.02.2022 20:37 Відповісти
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Преветивні санкції звучить смачно) Випросили таки русскі вітязі
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03.02.2022 20:35 Відповісти
Только Байден никогда их не введет
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04.02.2022 01:04 Відповісти
І сказала старушка паРашка дєду Джо. " Хочу бути владєлєцей Європи ,а Америка нехай служанкою в мене буде", Далі парашка і розбите корито.
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03.02.2022 20:37 Відповісти
Санкций, которые чего-то там сразу сокрушат на рассеи ввести невозможно. Не представляю что это может быть. Но есть санкции которые сыграют вдолгую. Например запретить туда поставки любой электронной комплектухи. Почему они до сих пор производят процессоры своей разработки на Тайване? Неужели сложно надавить на Тайвань?
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03.02.2022 20:37 Відповісти
Штати подібне провернули з Хіною.Позбавили доступу до новітніх патентів з електроніки. І як результат китайози, якщо їм повезе через 15 років можливо досягнуть рівня розробок компаній США 2021року.
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03.02.2022 21:07 Відповісти
Лапти будут гавно жрать ,но все равно кричать про полезность санкций.
Вооружение, это самые лучшие санкции для этого стада тупых дебилов.
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03.02.2022 20:48 Відповісти
Амеры как бы говорят свинособакам: "Ласкаво просимо на пляшку"
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03.02.2022 20:49 Відповісти
А чого довго придумувати - точкові ядерні удари малої дії по місцях дислокацій російських орків і війна закінчена так і не розпочавшись!
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03.02.2022 20:52 Відповісти
Чавіть янкі *****....чавіть
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03.02.2022 20:53 Відповісти
Респект друзям з Америки
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03.02.2022 20:57 Відповісти
Хороших санкций много не бывает!!!
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04.02.2022 08:57 Відповісти
 
 