Адміністрація США готова розглядати запропоновані Конгресом превентивні санкції проти Росії, - Білий дім

Адміністрація США готова розглядати запропоновані Конгресом варіанти санкцій проти РФ, зокрема й ті, які пропонується ввести незалежно від ситуації на російсько-українському кордоні.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми ніколи не визначали "червоні лінії" у цьому питанні: ми вже вводили превентивні санкції та обговорюємо з членами Конгресу законопроєкт (про обмежувальні заходи - ред.)", - заявила Псакі, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи підтримує Білий дім пропозиції деяких конгресменів запровадити частину санкцій проти Росії відразу, не пов'язуючи їх із нападом РФ на Україну.

Псакі зазначила, що конгресмени ще не завершили узгодження між собою тексту цього законопроекту.

"Наш підхід від самого початку ґрунтується на думці, що пакет нищівних економічних санкцій, який ми обговорюємо, може зіграти стримуючий вплив, і ми бачимо ознаки такого впливу на російських ринках. Але ми не встановлюємо червоних ліній", - додала Псакі.

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Раніше цього тижня телеканал CNN повідомляв, що лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступає за введення проти Росії санкцій ще до її можливого вторгнення в Україну. Він наголосив, що вважає "менш ефективними" санкції, які запровадять лише у разі такого нападу.