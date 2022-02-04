Заработала горячая линия по вступлению в территориальную оборону
С сегодняшнего дня заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны ВС Украины по номеру 0800507028.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія.Інформ.
По телефону "горячей линии" можно получить ответы на самые распространенные вопросы:
– как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны;
– как поступить на военную службу по контракту в резерве в подразделения Сил территориальной обороны;
– порядок прохождения службы и социальные гарантии военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны.
Звонки на номер телефона "горячей линии" осуществляются бесплатно.
