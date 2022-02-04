РУС
7 959 34

Заработала горячая линия по вступлению в территориальную оборону

Заработала горячая линия по вступлению в территориальную оборону

С сегодняшнего дня заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны ВС Украины по номеру 0800507028.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія.Інформ.

По телефону "горячей линии" можно получить ответы на самые распространенные вопросы:

– как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны;

– как поступить на военную службу по контракту в резерве в подразделения Сил территориальной обороны;

– порядок прохождения службы и социальные гарантии военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны.

Звонки на номер телефона "горячей линии" осуществляются бесплатно.

+19
Особисто я піду. Мені начхати на "владу" і все інше. Я хочу і БУДУ захищати свою країну.
04.02.2022 16:15 Ответить
+13
В понедельник позвоню !!! Посмотрим что скажут ! Днепр смт Слобожанске!!!!
04.02.2022 16:13 Ответить
+13
У нас на зборах був чувачок, на виборах від Зеленського працював, сам регіонал. Вчитель ДПЮ. Все бігав фотографував, а потім ми з ним просто перед строєм і зрізалися. Щось я на кацапів сказав, якраз Дєгтяря збирали-розбирали, ну його й попердолило.
;Та ти сам русскій, всі ми русскі, просто родства не помнящі!;.
Ну, нас розтягли, а увечері під туалетом його хтось лиснув пару разів. Збори добув уже мовчки й без фотографування.
04.02.2022 16:45 Ответить
потрібно поспішити поки що є місця
04.02.2022 15:55 Ответить
Ну ти й кацапський гівнюк!
04.02.2022 16:42 Ответить
що не так синку?
04.02.2022 16:49 Ответить
ленка ополченка уже вступила?
04.02.2022 16:01 Ответить
А ти?
04.02.2022 16:05 Ответить
Лена, ты? А где скумбрия по 8?
04.02.2022 16:09 Ответить
она раз ник OLD LADY
04.02.2022 16:13 Ответить
04.02.2022 16:30 Ответить
дадут каску 5 кг и штык нож. остальное в бою добудешь
04.02.2022 16:15 Ответить
Кальсони хочеш білі?
04.02.2022 16:42 Ответить
А як не дадуть, то можна не йти? Ну ти і чмо.
04.02.2022 18:38 Ответить
Ботня ломанулась на запись?
04.02.2022 16:02 Ответить
та яке, там жеж не будуть платити рошеном
04.02.2022 16:04 Ответить
дивись, грабаровскі, щоб ти часом не ділив оту шоколадочку рошенівську по квадратиках, сидячи у підвалі.
04.02.2022 18:40 Ответить
В понедельник позвоню !!! Посмотрим что скажут ! Днепр смт Слобожанске!!!!
04.02.2022 16:13 Ответить
Особисто я піду. Мені начхати на "владу" і все інше. Я хочу і БУДУ захищати свою країну.
04.02.2022 16:15 Ответить
👍✌
04.02.2022 16:32 Ответить
Русняве і зелене гівно "какая разніца" уже тут. Ось кого треба вираховувати теробороні і пиз..ти зараз поки вони не вдарила нам в спину в критичний момент.
04.02.2022 16:38 Ответить
У нас на зборах був чувачок, на виборах від Зеленського працював, сам регіонал. Вчитель ДПЮ. Все бігав фотографував, а потім ми з ним просто перед строєм і зрізалися. Щось я на кацапів сказав, якраз Дєгтяря збирали-розбирали, ну його й попердолило.
;Та ти сам русскій, всі ми русскі, просто родства не помнящі!;.
Ну, нас розтягли, а увечері під туалетом його хтось лиснув пару разів. Збори добув уже мовчки й без фотографування.
04.02.2022 16:45 Ответить
100 %
04.02.2022 17:00 Ответить
Членограй вирішив створити бригади Терооборони... І тут обісрався! Бригади створені до нього. Перші в 2014 році, найбільша кількість у 2018 р. деякі пройшли тренування. ЗЕБІЛИ навіть вікіпедію не почитали. Наступний наказ Членограя буде про те, щоб сходило і заходило сонце?
04.02.2022 16:58 Ответить
Напоминает 2014 год. Тогда тоже все массово куда-то записывались, выезжали в лес на побегушки в камуфляже и взахлеб читали сводки с фронта. А вторжения все не было и не было... И офисный планктон, который наигрался в имитацию войны, "устал". Так устал, что сейчас его такие флэшмобы больше не возбуждают...
04.02.2022 17:02 Ответить
" а вторженія всьо нє било і нє било..." то це значить, у 14-му не було вторгнення? І офісний планктон "устал"? Та той офісний планктон, у шльопанцях, майже без зброї, зупинив твоїх вояк, "суперспецназівців" усяких гру фсб і тд. Ні, падло ка цапське, не зіб'єш українців із шляху.
04.02.2022 18:47 Ответить
В КМДА питаннями тероборони завідує такий собі Крищенко, горлівський сєпар, який командував бєркутастами при розгоні добровольців і майданівців 03.03.2018.
04.02.2022 17:11 Ответить
Крищенко, кажеш, горлівський сєпар? Дивись, вова, шо пише українська Вікі про нього: " До квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року очолював підрозділ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Кіровоградського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%96_%D0%B7_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E УБОЗу . https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року, під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російської інтервенції в Україну , був одним з тих, хто обороняв будівлю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Горлівського управління міліції при спробах захоплення його https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(2014) проросійськими сепаратистами . Захищаючи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 прапор України , зазнав важких поранень." То це ти його маєш на увазі? А що таке було 03.03.18?
04.02.2022 19:36 Ответить
Для тих, хто не знає про 03.03.2018, то й з Вікі можна читати.
22.02.2022 17:38 Ответить
Що таке тер оборона? що там робити? хтось це фінансує? я ніх не розумію як воно повинно працювати.
04.02.2022 17:25 Ответить
Подзвонив, знайшов потрібну інформацію. Завтра піду з'ясовувати шо мене цікавить по міст
04.02.2022 17:52 Ответить
*****, і відразу "а шо дадуть", " а шо я матиму", " рошенки"... шо тобі дадуть, то запитаєш у москалів, на яких ти будеш працювати. У тебе, гнидо, має виникнути запитання "що я можу зробити", "що я можу надати для захисту". Тьху, зрадники...
04.02.2022 18:36 Ответить
Добрый день,у меня утеря военного билета,но есть убд и меня не берут. Помогите
25.02.2022 14:24 Ответить
Первомайск Николаевской обл.
25.02.2022 14:25 Ответить
 
 