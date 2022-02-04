УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8075 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 959 34

Запрацювала гаряча лінія щодо вступу до територіальної оборони

Запрацювала гаряча лінія щодо вступу до територіальної оборони

Відсьогодні запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗС України за номером 0800507028.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

За телефоном "гарячої лінії" можна отримати відповіді на найпоширеніші запитання:

– як вступити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;

– як вступити на військову службу за контрактом в резерві до підрозділів Сил територіальної оборони;

– порядок проходження служби та соціальні гарантії військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інструктаж сержанта ЗСУ Савельєва стосовно кулемета Дегтярьова потрапив в головні російські новини. ВIДЕО

Дзвінки на номер телефону "гарячої лінії" здійснюються безкоштовно.

армія (3794) тероборона (397)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Особисто я піду. Мені начхати на "владу" і все інше. Я хочу і БУДУ захищати свою країну.
показати весь коментар
04.02.2022 16:15 Відповісти
+13
В понедельник позвоню !!! Посмотрим что скажут ! Днепр смт Слобожанске!!!!
показати весь коментар
04.02.2022 16:13 Відповісти
+13
У нас на зборах був чувачок, на виборах від Зеленського працював, сам регіонал. Вчитель ДПЮ. Все бігав фотографував, а потім ми з ним просто перед строєм і зрізалися. Щось я на кацапів сказав, якраз Дєгтяря збирали-розбирали, ну його й попердолило.
;Та ти сам русскій, всі ми русскі, просто родства не помнящі!;.
Ну, нас розтягли, а увечері під туалетом його хтось лиснув пару разів. Збори добув уже мовчки й без фотографування.
показати весь коментар
04.02.2022 16:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
потрібно поспішити поки що є місця
показати весь коментар
04.02.2022 15:55 Відповісти
Ну ти й кацапський гівнюк!
показати весь коментар
04.02.2022 16:42 Відповісти
що не так синку?
показати весь коментар
04.02.2022 16:49 Відповісти
ленка ополченка уже вступила?
показати весь коментар
04.02.2022 16:01 Відповісти
А ти?
показати весь коментар
04.02.2022 16:05 Відповісти
Лена, ты? А где скумбрия по 8?
показати весь коментар
04.02.2022 16:09 Відповісти
она раз ник OLD LADY
показати весь коментар
04.02.2022 16:13 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 16:30 Відповісти
дадут каску 5 кг и штык нож. остальное в бою добудешь
показати весь коментар
04.02.2022 16:15 Відповісти
Кальсони хочеш білі?
показати весь коментар
04.02.2022 16:42 Відповісти
А як не дадуть, то можна не йти? Ну ти і чмо.
показати весь коментар
04.02.2022 18:38 Відповісти
Ботня ломанулась на запись?
показати весь коментар
04.02.2022 16:02 Відповісти
та яке, там жеж не будуть платити рошеном
показати весь коментар
04.02.2022 16:04 Відповісти
дивись, грабаровскі, щоб ти часом не ділив оту шоколадочку рошенівську по квадратиках, сидячи у підвалі.
показати весь коментар
04.02.2022 18:40 Відповісти
В понедельник позвоню !!! Посмотрим что скажут ! Днепр смт Слобожанске!!!!
показати весь коментар
04.02.2022 16:13 Відповісти
Особисто я піду. Мені начхати на "владу" і все інше. Я хочу і БУДУ захищати свою країну.
показати весь коментар
04.02.2022 16:15 Відповісти
👍✌
показати весь коментар
04.02.2022 16:32 Відповісти
Русняве і зелене гівно "какая разніца" уже тут. Ось кого треба вираховувати теробороні і пиз..ти зараз поки вони не вдарила нам в спину в критичний момент.
показати весь коментар
04.02.2022 16:38 Відповісти
У нас на зборах був чувачок, на виборах від Зеленського працював, сам регіонал. Вчитель ДПЮ. Все бігав фотографував, а потім ми з ним просто перед строєм і зрізалися. Щось я на кацапів сказав, якраз Дєгтяря збирали-розбирали, ну його й попердолило.
;Та ти сам русскій, всі ми русскі, просто родства не помнящі!;.
Ну, нас розтягли, а увечері під туалетом його хтось лиснув пару разів. Збори добув уже мовчки й без фотографування.
показати весь коментар
04.02.2022 16:45 Відповісти
100 %
показати весь коментар
04.02.2022 17:00 Відповісти
Членограй вирішив створити бригади Терооборони... І тут обісрався! Бригади створені до нього. Перші в 2014 році, найбільша кількість у 2018 р. деякі пройшли тренування. ЗЕБІЛИ навіть вікіпедію не почитали. Наступний наказ Членограя буде про те, щоб сходило і заходило сонце?
показати весь коментар
04.02.2022 16:58 Відповісти
Напоминает 2014 год. Тогда тоже все массово куда-то записывались, выезжали в лес на побегушки в камуфляже и взахлеб читали сводки с фронта. А вторжения все не было и не было... И офисный планктон, который наигрался в имитацию войны, "устал". Так устал, что сейчас его такие флэшмобы больше не возбуждают...
показати весь коментар
04.02.2022 17:02 Відповісти
" а вторженія всьо нє било і нє било..." то це значить, у 14-му не було вторгнення? І офісний планктон "устал"? Та той офісний планктон, у шльопанцях, майже без зброї, зупинив твоїх вояк, "суперспецназівців" усяких гру фсб і тд. Ні, падло ка цапське, не зіб'єш українців із шляху.
показати весь коментар
04.02.2022 18:47 Відповісти
В КМДА питаннями тероборони завідує такий собі Крищенко, горлівський сєпар, який командував бєркутастами при розгоні добровольців і майданівців 03.03.2018.
показати весь коментар
04.02.2022 17:11 Відповісти
Крищенко, кажеш, горлівський сєпар? Дивись, вова, шо пише українська Вікі про нього: " До квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року очолював підрозділ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Кіровоградського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%96_%D0%B7_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E УБОЗу . https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року, під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російської інтервенції в Україну , був одним з тих, хто обороняв будівлю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Горлівського управління міліції при спробах захоплення його https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(2014) проросійськими сепаратистами . Захищаючи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 прапор України , зазнав важких поранень." То це ти його маєш на увазі? А що таке було 03.03.18?
показати весь коментар
04.02.2022 19:36 Відповісти
Для тих, хто не знає про 03.03.2018, то й з Вікі можна читати.
показати весь коментар
22.02.2022 17:38 Відповісти
Що таке тер оборона? що там робити? хтось це фінансує? я ніх не розумію як воно повинно працювати.
показати весь коментар
04.02.2022 17:25 Відповісти
Подзвонив, знайшов потрібну інформацію. Завтра піду з'ясовувати шо мене цікавить по міст
показати весь коментар
04.02.2022 17:52 Відповісти
*****, і відразу "а шо дадуть", " а шо я матиму", " рошенки"... шо тобі дадуть, то запитаєш у москалів, на яких ти будеш працювати. У тебе, гнидо, має виникнути запитання "що я можу зробити", "що я можу надати для захисту". Тьху, зрадники...
показати весь коментар
04.02.2022 18:36 Відповісти
Добрый день,у меня утеря военного билета,но есть убд и меня не берут. Помогите
показати весь коментар
25.02.2022 14:24 Відповісти
Первомайск Николаевской обл.
показати весь коментар
25.02.2022 14:25 Відповісти
 
 