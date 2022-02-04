Запрацювала гаряча лінія щодо вступу до територіальної оборони

Відсьогодні запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗС України за номером 0800507028.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

За телефоном "гарячої лінії" можна отримати відповіді на найпоширеніші запитання:

– як вступити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;

– як вступити на військову службу за контрактом в резерві до підрозділів Сил територіальної оборони;

– порядок проходження служби та соціальні гарантії військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інструктаж сержанта ЗСУ Савельєва стосовно кулемета Дегтярьова потрапив в головні російські новини. ВIДЕО

Дзвінки на номер телефону "гарячої лінії" здійснюються безкоштовно.