РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4503 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 887 49

Концентрация российских войск в Беларуси недостаточна для наступления на Украину, – Резников

Концентрация российских войск в Беларуси недостаточна для наступления на Украину, – Резников

Концентрация войск Российской Федерации на учениях в Беларуси недостаточна для наступления на Украину.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наступление с белорусской стороны имеет наименьший уровень риска. Мы внимательно следим за учениями, которые начались на территории Республики Беларусь, изучаем и по данным разведки, и из открытых источников... Поэтому я уверенно вам говорю - на сегодня концентрация российских войск для учений в Беларуси такова, что их недостаточно для проведения какой-то наступательной операции", - сказал Резников.

Министр добавил, что Украина напрямую контактирует со стратегическими партнерами (США, Великобритания, другие страны НАТО) и фактаж о российских войсках в Беларуси совпадает полностью.

Читайте также: Беларусь стала полноценным российским плацдармом, степень угрозы определяется лишь желанием Кремля воевать, - политический аналитик Шрайбман

Автор: 

армия РФ (20613) Беларусь (8017) Резников Алексей (1173)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Скажіть хтось цьому адвокату,що в даному випадку "краще перебздіти,ніж недобздіти".
показать весь комментарий
04.02.2022 18:58 Ответить
+9
Резніков, ти думаєш що для наступу з території Білорусі мало військ Московії?
А вони повинні звідти наступати?
показать весь комментарий
04.02.2022 18:55 Ответить
+8
Концентрація військ Російської Федерації на навчаннях у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну, у тому випадку ,якщо концентрація українських війск на границі України з Білорусією є достатньою ,для того,щоб не відбувся наступ рашистських війск.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть "підручник із вторгнення" почитав.
Недостатньо техніки чи особового складу?
показать весь комментарий
04.02.2022 18:53 Ответить
Когда он военным стратегом успел стать!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 19:07 Ответить
Зразу вчив книжки по стратегії коли був токарем, на перекурах читав, після дискотеки.
А вже коли вчився на юриста - там викладали - юристи в стратегічному військовому плануванні
та тактика наступу при допомозі юристів.
показать весь комментарий
04.02.2022 19:33 Ответить
не всі ж такі ерудовані як шоколядні боти які навіть не звертають уваги на вереск лукашенки що "українські нацисти"озброєні до зубів чатують на кордоні бєларусі...

-а так ще фельдмашали другої світової визначали неможливість наступу через білоруські болота..
показать весь комментарий
04.02.2022 21:19 Ответить
Концентрація російських військ у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну, - Резніков
==============
Якщо правник та юрист Рєзніков так каже-значить можна спати спокійно та веселитися і ніза що не переживати!
а то тут американські аналітики та генерали паніку сіють і знімки супутникові розсилають...
показать весь комментарий
04.02.2022 21:50 Ответить
ви настільки древній екземпляр що навіть не понімаєте до чого знімки супутникові коли цілодобово ситуацію моніторять літаки нато і навіть отой американський літак-розвідник що навіть вираховує що жер і чим випорожнився москалик під кущом...
показать весь комментарий
04.02.2022 22:49 Ответить
Резніков, ти думаєш що для наступу з території Білорусі мало військ Московії?
А вони повинні звідти наступати?
показать весь комментарий
04.02.2022 18:55 Ответить
Хіба то позиція міністра під час віни?
Та він просто - сірий попугай... повторює те, що написав йому Єрмак...
показать весь комментарий
04.02.2022 19:22 Ответить
А єрмаку - Путін... Зєля просто - в ауті...
показать весь комментарий
04.02.2022 19:23 Ответить
нічо, ще не 23 фєвраля
куди влазить рф - скрізь уже казарма/концтабір

RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim



Симферополь. Такое теперь в Украинской гимназии происходит.
Гавань ее в академическую переименовала. И учит тепеперь тут на "академиков". Тут почти 100% дети понаехов-силовиков из Залесья.

показать весь комментарий
04.02.2022 18:56 Ответить
Концентрація військ Російської Федерації на навчаннях у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну, у тому випадку ,якщо концентрація українських війск на границі України з Білорусією є достатньою ,для того,щоб не відбувся наступ рашистських війск.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:56 Ответить
Цікаво Резніков боїться рашкі?Чи говорить обективно.Бо мені мінестерство с трусковецькім навчанням якось сумнівно.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:56 Ответить
Він як папуга повторює те, що говорить зеля, а зеля те що говорить Єрмак.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:53 Ответить
Надо успокоиться и ждать достаточного количества ? А может надо укреплять границу и копать окопы ?
показать весь комментарий
04.02.2022 18:57 Ответить
Скажіть хтось цьому адвокату,що в даному випадку "краще перебздіти,ніж недобздіти".
показать весь комментарий
04.02.2022 18:58 Ответить
WorldOnAlert


@worldonalert

·
https://twitter.com/worldonalert/status/1489629099865817089 1 ч



Three of Russia's largest state TV channels have warned that "Ukrainian attack on the border area with Russia is imminent". We reached the point where a massive Russian attack on Ukraine could happen at any time.

Три крупнейших государственных телеканала России предупредили, что «украинское нападение на приграничный район с Россией неизбежно». Мы достигли точки, когда массированное нападение России на Украину может произойти в любой момент.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:59 Ответить
Все разбегайся кина небудет
показать весь комментарий
04.02.2022 19:02 Ответить
задовбав вже він наРЄЗати фуфло щедрими кавалками.
показать весь комментарий
04.02.2022 19:02 Ответить
как то много этого зебила,понятно что союзники и довольно мощные союзники примяли медведю уши,но это кращее недоразумение тут каким краем
показать весь комментарий
04.02.2022 19:06 Ответить
кричащее,выше опечатка
показать весь комментарий
04.02.2022 19:07 Ответить
Що не вислів, то перл-харбор)))
показать весь комментарий
04.02.2022 19:07 Ответить
Хто цьому д"білу дозволив рота відкривати? До 2014 нам також співали що в нас армія 150 тис. і кожного року розкрадали мільярди на ній, а як прийшлось до діла то виявилось що боєготовні 10 тис. бійців!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 19:09 Ответить
Морячок@akvevitt

https://mobile.twitter.com/akvevitt/status/1488395087889506306 1 февр.



Когда Резников называет самолёты "птичками", я начинаю думать, что он и есть Ледокаин Гетьмана. Резников, где чеки?
показать весь комментарий
04.02.2022 19:10 Ответить
Птичкопад? Прямо по Гирькину.
показать весь комментарий
04.02.2022 19:36 Ответить
придушіть цю падлу.
показать весь комментарий
04.02.2022 19:29 Ответить
Рєзніков наче вчорашній, він що не знає що орки можуть напасти без шпиталів, через мінні поля, без концентрації . Під час 2 світової ж так було. Коли радянські м'ясники кидали в атаку без артпідготовки і злагодженості великі і малі групи солдат женучи їх загрядотрядами прям на кулемети. Причому самі німці що їх тупо розстрілювали від того кривавого місива втрачали розум бо немогли усвідомити реальність такого безглуздого нищення людей.
А ще згадайте форсування Дніпра чорносвиточниками коли утворювались цілі греблі з людських тіл. А ще згадайте штрафні роти-батальйони яких гнали як худобу на вірну смерть з розрахунку щоб вибити живою силою набої у німців. А ще , аще , аще ...
Короче нєфіг заговорювать нам зуби пане Резніков. Кажіть нам правду - це більше заспокоїть. Бо якою б вона не була - всеодно варіантів немає, крім як ставати на захист країни.
показать весь комментарий
04.02.2022 19:34 Ответить
так кидали українців на розстріл(як у фінляндії) а не своїх мокшанців
показать весь комментарий
04.02.2022 19:57 Ответить
Присплять лукаві...
показать весь комментарий
04.02.2022 19:38 Ответить
а гособоронзаказ будет выполняться, когда ъх будет достаточно для наступления
или попозжее???
ну например после того как моня весь бюджет Украины уе....т в дорогу и еще одолжит на нее 200%
показать весь комментарий
04.02.2022 19:41 Ответить
А ким раніше працював Резніков, Вольфом Месінгом чи Манергеймом?
показать весь комментарий
04.02.2022 19:44 Ответить
Какой продвмнутый специалист! А если суммировать войска России на трех направлениях?
показать весь комментарий
04.02.2022 19:45 Ответить
Ну вот. Хоть один человек правду высказал.
показать весь комментарий
04.02.2022 19:46 Ответить
а когда будет достаточна, что ты будешь делать?
показать весь комментарий
04.02.2022 19:55 Ответить
Зато очень достаточно чтоб откусить немного Одессы, Херсона,...
показать весь комментарий
04.02.2022 19:58 Ответить
пий менше..херсонутий..
показать весь комментарий
05.02.2022 00:11 Ответить
--Щедра Земля наша на зрадників --заколисувачів...і зайд-- срулят. для яких України--це лежбища для грандіозних ГЕШЕФТІВ. Переконаний : воно не знає ані історії ГЕРОЇВ --КРУТ . ані подій інтервенції : посланців леніна. які мали всього 4- тис.головорізів-- муравйовців і цього достатньо було .щоб завалити Україну ... /дякуючи своїм. доморщеним запродавцям.../ А сьогодні їх /пропутінських агентів у сто крат більше.../
показать весь комментарий
04.02.2022 20:13 Ответить
Так они ещё подвозят, все ещё впереди
показать весь комментарий
04.02.2022 21:21 Ответить
а памперсы для экипажей тех танков?

-или вы ситаете что у них нет интернета и они не знают что их танки смертники только перейдут границу?))

-они им мангалы наваривают над башнями...да так что бы они с танка через башенные люки удрать не смогли..))
показать весь комментарий
05.02.2022 00:08 Ответить
Эти войска не для наступления на Украину . Эти войска для оккупации Беларуси .
показать весь комментарий
04.02.2022 21:21 Ответить
Конченное дно
показать весь комментарий
04.02.2022 21:38 Ответить
Иногда пословица " молчи дурак .. " должна . Хоть иногда закарбовуватися с помощью звездюлин
показать весь комментарий
04.02.2022 22:08 Ответить
значит отлично маскируются)

-ведь лукашенка недавно бился в истерике что украинские националисты вооружены америкой с головы до ног и пасут всю белорускую границу
показать весь комментарий
05.02.2022 00:03 Ответить
Здавався адекватним, на відміну від більшості зільоний, дядьком, а виявилось, яке стрибало, такого й здибало
показать весь комментарий
05.02.2022 02:01 Ответить
А никто оттуда наступать и не собирается, оттуда прилетят ракеты оперативно-тактических комплексов и реактивных систем залпового огня
показать весь комментарий
05.02.2022 05:17 Ответить
Він повинен бути (якщо так станеться) саме там, тому що його не чекають... Якщо по'єднати мапи авто та залізничних шляхів то , стане зрозуміло що блискавичний напад з Біларусі найбільш ймовірний. Напрям Коростень - Казятин- Житомир - Вінниця - Жмеринка із подальшим виходом на Умань та згодом Білу Церкву. З Приднестровя зайдуть на зустріч. Це відріже Захід від Центру повністю і для цього достатньо 30 БТГ РФ (1 БТГ на ділянку 10-12км в 1й-2й день), а вони там є. Це напівкільце оточення з Києва з Заходу. Зі Сходу напрям визначте самостійно...
показать весь комментарий
11.02.2022 00:13 Ответить
 
 