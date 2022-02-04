Концентрация российских войск в Беларуси недостаточна для наступления на Украину, – Резников

Концентрация войск Российской Федерации на учениях в Беларуси недостаточна для наступления на Украину.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наступление с белорусской стороны имеет наименьший уровень риска. Мы внимательно следим за учениями, которые начались на территории Республики Беларусь, изучаем и по данным разведки, и из открытых источников... Поэтому я уверенно вам говорю - на сегодня концентрация российских войск для учений в Беларуси такова, что их недостаточно для проведения какой-то наступательной операции", - сказал Резников.

Министр добавил, что Украина напрямую контактирует со стратегическими партнерами (США, Великобритания, другие страны НАТО) и фактаж о российских войсках в Беларуси совпадает полностью.

