Экс-канцлера Германии Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома"

Экс-канцлера Германии Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома"

Герхард Шредер, считающийся другом президента России Владимира Путина, вероятно, займет место зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева в совете директоров российского энергетического гиганта "Газпром".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

"Газпром" 4 февраля сообщил, что на его годовом общем собрании в конце июня будет избран совет директоров, список кандидатов в который уже утвержден.

Шредер – глава комитета акционеров компании Nord Stream AG, являющийся оператором газопровода "Северный поток-2" – в списке взамен Кулибаева, главы компании Kazenergy.

В списке 11 человек, при этом Шредер является единственным иностранцем. Собрание акционеров "Газпрома" состоится 30 июня в Санкт-Петербурге.

Бывший канцлер ФРГ с 2017 года является членом и председателем совета директоров "Роснефти". В последний раз его переизбирали на должность председателя в начале июня 2021 года.

В Германии 77-летнего экс-канцлера неоднократно критиковали за его приверженность подконтрольным Кремлю компаниям "Газпром" и "Роснефть". Шредер всегда подчеркивает, что это личное дело.

В прошлом месяце Кулибаев, являющийся членом правления "Газпрома" с 2011 года, покинул пост главы Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" после антиправительственных протестов в богатой нефтью центрально-азиатской стране в январе.

Два других зятя Назарбаева, Кайрат Шарипбаев и Димаш Досанов, также были уволены из-за протестов с руководящих должностей в крупных государственных энергетических компаниях QazaqGaz и KazTransOil соответственно. Несколько других родственников Назарбаева тоже лишились руководящих должностей в Казахстане.

04.02.2022 18:51 Ответить
А что зря думаете Шредер десятки лет разрушал всю енергосистему Европы, закрывал АЕС, ТЕС и подсаживал всех на росийскую газовую иглу.
04.02.2022 19:12 Ответить
Когда уже фрау Риббентроп изберут? Она поди ерзает вся
04.02.2022 18:53 Ответить
04.02.2022 18:51 Ответить
Ну, что тут скажешь. Заслужил
04.02.2022 18:51 Ответить
===Німцям, які не дають чим захиститись нам від ворога?По відношенню до загальних втрат СРСР втрати українців становить 40-44%. З врахуванням вторинних демографічних втрат (померлі від хвороб і голоду, депортовані, емігранти, втрати у природному прирості населення), то втрати складуть приблизно 14,5 млн чоловік +Було також зруйновано майже 700 міст (40% усіх міст Радянського Союзу, знищених війною) і 28000 сіл. Оцінка матеріальних збитків становила 285 млрд рублів (в цінах 1941 року) - понад 40% усього збитку СРСР +У війні загинув кожен п'ятий українець. Серед військовослужбовців призову на літо 1941 року уціліли тільки 3% з загальної кількості.+Спалено 319 000 господарств, на Лівобережній Україні був зруйнований кожен четвертий будинок.
Виведено з ладу 5600 мостів, зруйновано 33 000 шкіл, технікумів, 18 000 медичних установ[2].
В матеріалах Прес-служби Президента України В. Януковича, поширених до Дня Перемоги в Німецько-радянській війні, втрати України в Другій Світовій війні визначаються як такі, що перевищили 10 млн чоловік
==А втрати українців у Першій Світовій Війні???
05.02.2022 00:39 Ответить
Не насо...ла, а подарили
04.02.2022 18:52 Ответить
Фашисти продовжують дружити.
04.02.2022 18:52 Ответить
Світлина в новині нагадала ось цю. Старі пердла.

04.02.2022 18:52 Ответить
Гроші правлять світом і німці гарний тому приклад.
04.02.2022 18:52 Ответить
Когда уже фрау Риббентроп изберут? Она поди ерзает вся
04.02.2022 18:53 Ответить
Рузька нафтліновому підстилка.
04.02.2022 18:54 Ответить
От уміє людина, йому вже 77, а ще досі затребувана повія. Ще й не дешева
04.02.2022 18:55 Ответить
ну дык его цель - показать другим пример, как будет "потом" прислужия их интересам "сейчас".
04.02.2022 19:04 Ответить
77 лет. думает в гробу для него лично карманы с деньгами сделают. жадность человеческая не знает границ.
04.02.2022 18:57 Ответить
Секрет Полішинеля...Фрау Рібентроп-наступна...
04.02.2022 18:57 Ответить
скоро и ексканцлерці Мерель буде запропонована посада в раді деректорів "роснафта"
04.02.2022 18:59 Ответить
04.02.2022 19:00 Ответить
А де ************ Меркель, чому не її?
04.02.2022 19:00 Ответить
Я думаю , что в правительстве Германии все друзья путина . Даже , если они публично говорят обратное .
04.02.2022 19:01 Ответить
ну ось і відповідь чому все так з німеччиною до УКРАЇНИ...( нічого нового.....ганси проросійські....(( допомогли багато звісно...але мені здаеться як би вони не були головною европейською країною і в нато.... то було б зовсім інакше ще до нас ....(( а так діватися нікуди треба якось намагатися бути разом з іншими країнами евросоюзу....
04.02.2022 19:01 Ответить
Це кохання.Кохання даух держав через газову трубу.
04.02.2022 19:02 Ответить
меркель уже жопу побрила, в очереди место освободилось.
04.02.2022 19:02 Ответить
04.02.2022 19:03 Ответить
Назарбаев не оправдал надежды Пуйла в Казахстане и зятя Назарбаева выкинули. А вот Шредер ещё поборется за Пуйла, отрабатывая такое "высокое" доверие.
04.02.2022 19:04 Ответить
04.02.2022 19:06 Ответить
Комунисты и фашисты братья навек
04.02.2022 19:10 Ответить
А что зря думаете Шредер десятки лет разрушал всю енергосистему Европы, закрывал АЕС, ТЕС и подсаживал всех на росийскую газовую иглу.
04.02.2022 19:12 Ответить
насосал
04.02.2022 19:17 Ответить
Вот и тайна раскрыта ))
04.02.2022 19:19 Ответить
Коррупция бывает тоже внутренней и внешней таки.
04.02.2022 19:21 Ответить
А где вопли Сливного Бачка, Жирика и Кивы с Мурайевым что Росия легла под фашистов???
04.02.2022 19:23 Ответить
Любимая шлюха мужеского пола дедушки ХУ.Ло.
04.02.2022 19:30 Ответить
04.02.2022 19:36 Ответить
Всё идёт к тому, что этот ********** одним из первых этой газовой трубой и накроется.
04.02.2022 19:40 Ответить
Изумительно! Абсолютно бесполезную, зашкваренную тушку будут оплачивать из российского бюджета! Минус несколько танков или даже самолётов в армии орков! Браво, ВВХ, браво, рашка!!!)))
04.02.2022 19:44 Ответить
Дойче проститутки липнут на газпромовские бумажки, как зеленые мухи на говно. И никто в такой демократической, "некоррумпированной" Европе этого ре замечает! Продажность, коррупция и продвижение парашенских стратегий, за деньги газпрома так и лезет сквозь все щели. У нас евробляхи, у них, еврошлюхи. По количеству тех и других плюс минус одинаково.
04.02.2022 19:45 Ответить
От таке вам внєшнєє управлєніє...
04.02.2022 19:48 Ответить
фрау комсомолка тоже замарается в "грязьпромовском" дерьме? или все же достойно закончит жизненный путь?
04.02.2022 19:54 Ответить
А Меркель секретаршей ?
04.02.2022 19:54 Ответить
Чего и следовало ожидать...
04.02.2022 20:14 Ответить
За заслугі пєрєд отєчєством?
04.02.2022 20:32 Ответить
давно пора этого швондера в верховный совет ********* избрать.
04.02.2022 20:33 Ответить
А, так вон оно чё
04.02.2022 20:46 Ответить
Меркель на очереде.
04.02.2022 20:59 Ответить
на очереди
04.02.2022 21:01 Ответить
Проститутка Шредерка приступила к миньету
04.02.2022 21:39 Ответить
От кого мы ждем поставок оружия? Плюнуть на них и забыть.
04.02.2022 22:49 Ответить
А що? Заслужив старичок нелегкою працею на користь Росії...
05.02.2022 00:18 Ответить
"... Грязь Москви ..."
05.02.2022 01:08 Ответить
Шлюха тоже на букву Ш
05.02.2022 11:39 Ответить
 
 