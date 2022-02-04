Экс-канцлера Германии Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома"
Герхард Шредер, считающийся другом президента России Владимира Путина, вероятно, займет место зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева в совете директоров российского энергетического гиганта "Газпром".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
"Газпром" 4 февраля сообщил, что на его годовом общем собрании в конце июня будет избран совет директоров, список кандидатов в который уже утвержден.
Шредер – глава комитета акционеров компании Nord Stream AG, являющийся оператором газопровода "Северный поток-2" – в списке взамен Кулибаева, главы компании Kazenergy.
В списке 11 человек, при этом Шредер является единственным иностранцем. Собрание акционеров "Газпрома" состоится 30 июня в Санкт-Петербурге.
Бывший канцлер ФРГ с 2017 года является членом и председателем совета директоров "Роснефти". В последний раз его переизбирали на должность председателя в начале июня 2021 года.
В Германии 77-летнего экс-канцлера неоднократно критиковали за его приверженность подконтрольным Кремлю компаниям "Газпром" и "Роснефть". Шредер всегда подчеркивает, что это личное дело.
В прошлом месяце Кулибаев, являющийся членом правления "Газпрома" с 2011 года, покинул пост главы Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" после антиправительственных протестов в богатой нефтью центрально-азиатской стране в январе.
Два других зятя Назарбаева, Кайрат Шарипбаев и Димаш Досанов, также были уволены из-за протестов с руководящих должностей в крупных государственных энергетических компаниях QazaqGaz и KazTransOil соответственно. Несколько других родственников Назарбаева тоже лишились руководящих должностей в Казахстане.
