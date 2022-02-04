Ексканцлера Німеччини Шредера висунули до ради директорів "Газпрому"

Герхард Шредер, якого вважають другом президента Росії Володимира Путіна, ймовірно, посяде місце зятя колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Тимура Кулібаєва в раді директорів російського енергетичного гіганта "Газпром".

"Газпром" 4 лютого повідомив, що на його річних загальних зборах наприкінці червня буде обрано раду директорів, список кандидатів до якої вже затверджено.

Шредер – голова комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2" – у списку на заміну Кулібаєва, голови компанії Kazenergy.

Загалом у списку 11 осіб, при цьому Шредер є єдиним іноземцем. Збори акціонерів "Газпрому" відбудуться 30 червня в Санкт-Петербурзі.

Колишній канцлер ФРН з 2017 року є членом та головою ради директорів "Роснефти". Востаннє його переобирали на посаду голови на початку червня 2021 року.

У Німеччині 77-річного ексканцлера неодноразово критикували за його прихильність до підконтрольних Кремлю компаній "Газпром" та "Роснефть". Шредер завжди наголошує, що це приватна справа.

Минулого місяця Кулібаєв, який є членом правління "Газпрому" з 2011 року, залишив посаду голови Національної палати підприємців Казахстану "Атамекен" після антиурядових протестів у багатій на нафту центральноазіатській країні в січні.

Два інших зятя Назарбаєва, Кайрат Шаріпбаєв і Дімаш Досанов, також були звільнені через протести з керівних посад у великих державних енергетичних компаніях QazaqGaz і KazTransOil відповідно. Кілька інших родичів Назарбаєва теж втратили керівні посади в Казахстані.