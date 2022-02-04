УКР
Ексканцлера Німеччини Шредера висунули до ради директорів "Газпрому"

Ексканцлера Німеччини Шредера висунули до ради директорів "Газпрому"

Герхард Шредер, якого вважають другом президента Росії Володимира Путіна, ймовірно, посяде місце зятя колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Тимура Кулібаєва в раді директорів російського енергетичного гіганта "Газпром".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Газпром" 4 лютого повідомив, що на його річних загальних зборах наприкінці червня буде обрано раду директорів, список кандидатів до якої вже затверджено.

Шредер – голова комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2" – у списку на заміну Кулібаєва, голови компанії Kazenergy.

Загалом у списку 11 осіб, при цьому Шредер є єдиним іноземцем. Збори акціонерів "Газпрому" відбудуться 30 червня в Санкт-Петербурзі.

Також читайте: Ексканцлер Німеччини Шредер звинуватив Україну у "брязканні зброєю"

Колишній канцлер ФРН з 2017 року є членом та головою ради директорів "Роснефти". Востаннє його переобирали на посаду голови на початку червня 2021 року.

У Німеччині 77-річного ексканцлера неодноразово критикували за його прихильність до підконтрольних Кремлю компаній "Газпром" та "Роснефть". Шредер завжди наголошує, що це приватна справа.

Минулого місяця Кулібаєв, який є членом правління "Газпрому" з 2011 року, залишив посаду голови Національної палати підприємців Казахстану "Атамекен" після антиурядових протестів у багатій на нафту центральноазіатській країні в січні.

Також читайте: 71% німців не хочуть, щоб Берлін постачав зброю Україні, – опитування

Два інших зятя Назарбаєва, Кайрат Шаріпбаєв і Дімаш Досанов, також були звільнені через протести з керівних посад у великих державних енергетичних компаніях QazaqGaz і KazTransOil відповідно. Кілька інших родичів Назарбаєва теж втратили керівні посади в Казахстані.

+24
04.02.2022 18:51 Відповісти
+18
А что зря думаете Шредер десятки лет разрушал всю енергосистему Европы, закрывал АЕС, ТЕС и подсаживал всех на росийскую газовую иглу.
04.02.2022 19:12 Відповісти
+14
Когда уже фрау Риббентроп изберут? Она поди ерзает вся
04.02.2022 18:53 Відповісти
04.02.2022 18:51 Відповісти
Ну, что тут скажешь. Заслужил
04.02.2022 18:51 Відповісти
===Німцям, які не дають чим захиститись нам від ворога?По відношенню до загальних втрат СРСР втрати українців становить 40-44%. З врахуванням вторинних демографічних втрат (померлі від хвороб і голоду, депортовані, емігранти, втрати у природному прирості населення), то втрати складуть приблизно 14,5 млн чоловік +Було також зруйновано майже 700 міст (40% усіх міст Радянського Союзу, знищених війною) і 28000 сіл. Оцінка матеріальних збитків становила 285 млрд рублів (в цінах 1941 року) - понад 40% усього збитку СРСР +У війні загинув кожен п'ятий українець. Серед військовослужбовців призову на літо 1941 року уціліли тільки 3% з загальної кількості.+Спалено 319 000 господарств, на Лівобережній Україні був зруйнований кожен четвертий будинок.
Виведено з ладу 5600 мостів, зруйновано 33 000 шкіл, технікумів, 18 000 медичних установ[2].
В матеріалах Прес-служби Президента України В. Януковича, поширених до Дня Перемоги в Німецько-радянській війні, втрати України в Другій Світовій війні визначаються як такі, що перевищили 10 млн чоловік
==А втрати українців у Першій Світовій Війні???
05.02.2022 00:39 Відповісти
Не насо...ла, а подарили
04.02.2022 18:52 Відповісти
Фашисти продовжують дружити.
04.02.2022 18:52 Відповісти
Світлина в новині нагадала ось цю. Старі пердла.

04.02.2022 18:52 Відповісти
Гроші правлять світом і німці гарний тому приклад.
04.02.2022 18:52 Відповісти
Когда уже фрау Риббентроп изберут? Она поди ерзает вся
04.02.2022 18:53 Відповісти
Рузька нафтліновому підстилка.
04.02.2022 18:54 Відповісти
От уміє людина, йому вже 77, а ще досі затребувана повія. Ще й не дешева
04.02.2022 18:55 Відповісти
ну дык его цель - показать другим пример, как будет "потом" прислужия их интересам "сейчас".
04.02.2022 19:04 Відповісти
77 лет. думает в гробу для него лично карманы с деньгами сделают. жадность человеческая не знает границ.
04.02.2022 18:57 Відповісти
Секрет Полішинеля...Фрау Рібентроп-наступна...
04.02.2022 18:57 Відповісти
скоро и ексканцлерці Мерель буде запропонована посада в раді деректорів "роснафта"
04.02.2022 18:59 Відповісти
04.02.2022 19:00 Відповісти
А де ************ Меркель, чому не її?
04.02.2022 19:00 Відповісти
Я думаю , что в правительстве Германии все друзья путина . Даже , если они публично говорят обратное .
04.02.2022 19:01 Відповісти
ну ось і відповідь чому все так з німеччиною до УКРАЇНИ...( нічого нового.....ганси проросійські....(( допомогли багато звісно...але мені здаеться як би вони не були головною европейською країною і в нато.... то було б зовсім інакше ще до нас ....(( а так діватися нікуди треба якось намагатися бути разом з іншими країнами евросоюзу....
04.02.2022 19:01 Відповісти
Це кохання.Кохання даух держав через газову трубу.
04.02.2022 19:02 Відповісти
меркель уже жопу побрила, в очереди место освободилось.
04.02.2022 19:02 Відповісти
04.02.2022 19:03 Відповісти
Назарбаев не оправдал надежды Пуйла в Казахстане и зятя Назарбаева выкинули. А вот Шредер ещё поборется за Пуйла, отрабатывая такое "высокое" доверие.
04.02.2022 19:04 Відповісти
04.02.2022 19:06 Відповісти
Комунисты и фашисты братья навек
04.02.2022 19:10 Відповісти
А что зря думаете Шредер десятки лет разрушал всю енергосистему Европы, закрывал АЕС, ТЕС и подсаживал всех на росийскую газовую иглу.
04.02.2022 19:12 Відповісти
насосал
04.02.2022 19:17 Відповісти
Вот и тайна раскрыта ))
04.02.2022 19:19 Відповісти
Коррупция бывает тоже внутренней и внешней таки.
04.02.2022 19:21 Відповісти
А где вопли Сливного Бачка, Жирика и Кивы с Мурайевым что Росия легла под фашистов???
04.02.2022 19:23 Відповісти
Любимая шлюха мужеского пола дедушки ХУ.Ло.
04.02.2022 19:30 Відповісти
04.02.2022 19:36 Відповісти
Всё идёт к тому, что этот ********** одним из первых этой газовой трубой и накроется.
04.02.2022 19:40 Відповісти
Изумительно! Абсолютно бесполезную, зашкваренную тушку будут оплачивать из российского бюджета! Минус несколько танков или даже самолётов в армии орков! Браво, ВВХ, браво, рашка!!!)))
04.02.2022 19:44 Відповісти
Дойче проститутки липнут на газпромовские бумажки, как зеленые мухи на говно. И никто в такой демократической, "некоррумпированной" Европе этого ре замечает! Продажность, коррупция и продвижение парашенских стратегий, за деньги газпрома так и лезет сквозь все щели. У нас евробляхи, у них, еврошлюхи. По количеству тех и других плюс минус одинаково.
04.02.2022 19:45 Відповісти
От таке вам внєшнєє управлєніє...
04.02.2022 19:48 Відповісти
фрау комсомолка тоже замарается в "грязьпромовском" дерьме? или все же достойно закончит жизненный путь?
04.02.2022 19:54 Відповісти
А Меркель секретаршей ?
04.02.2022 19:54 Відповісти
Чего и следовало ожидать...
04.02.2022 20:14 Відповісти
За заслугі пєрєд отєчєством?
04.02.2022 20:32 Відповісти
давно пора этого швондера в верховный совет ********* избрать.
04.02.2022 20:33 Відповісти
А, так вон оно чё
04.02.2022 20:46 Відповісти
Меркель на очереде.
04.02.2022 20:59 Відповісти
на очереди
04.02.2022 21:01 Відповісти
Проститутка Шредерка приступила к миньету
04.02.2022 21:39 Відповісти
От кого мы ждем поставок оружия? Плюнуть на них и забыть.
04.02.2022 22:49 Відповісти
А що? Заслужив старичок нелегкою працею на користь Росії...
05.02.2022 00:18 Відповісти
"... Грязь Москви ..."
05.02.2022 01:08 Відповісти
Шлюха тоже на букву Ш
05.02.2022 11:39 Відповісти
 
 