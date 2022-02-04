РУС
Хоккейная лига чемпионов не будет приглашать команды из Беларуси

Хоккейная лига чемпионов решила не приглашать команды из Беларуси на участие в сезоне 2022/23 года. Организация такое решение объясняет "непредсказуемой ситуацией" в Беларуси, в связи с чем "участие белорусской команды в ХЛЧ на сегодняшний день считается слишком рискованным для всех заинтересованных сторон".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в сообщении на сайте Хоккейной лиги чемпионов.

В частности, постоянные сбои рейсов не позволяют всем заинтересованным сторонам заранее планировать. Для общеевропейского соревнования, такого как ХЛЧ, обязательным условием является то, чтобы команды, болельщики, официальные лица, спонсоры/партнеры и поставщики услуг могли надежно путешествовать и оставаться в безопасности. К сожалению, сейчас это не касается поездок в Беларусь и из Беларуси", – отмечается в информации

Этого уйобана не забудьте зато пригласить. Он вам сыграет:
04.02.2022 22:17 Ответить
И это правильно.
04.02.2022 21:36 Ответить
04.02.2022 22:23 Ответить
И это правильно.
04.02.2022 21:36 Ответить
З кацапами хай гуляють!
04.02.2022 21:38 Ответить
Этого уйобана не забудьте зато пригласить. Он вам сыграет:
04.02.2022 22:17 Ответить
кайфую, как он старательно натягивает не той стороной
04.02.2022 22:19 Ответить
04.02.2022 22:23 Ответить
как такой лошара, может чем-то управлять
04.02.2022 22:56 Ответить
У Білорусі сьогодні можна проводити лише лігу чемпіонів з брехні та маразму. Тут на перших ролях прогнозовано будуть лукашенка і його заклятий друг пуцин.
04.02.2022 22:19 Ответить
Трус нє іграєт вхакєй... 😁
04.02.2022 22:25 Ответить
А Роисю?
04.02.2022 22:30 Ответить
Уже и забыл усса-тый председатель радгоспу как самолётик сажал, чурок завозил к границе польской, Искандеры впустил в страну---ну вот и прилетело чуть для начала. Пусть чемпионат на пару с рахой и ордло затевают. Три будет призёра и один только на четвёртом месте. На следующий сезон менять чемпиона---для интриги!
04.02.2022 22:39 Ответить
перенос ЧМ по хоккею в Латвию. Даже подкуп "фазана" (кличка Фазеля) не помог.
Теперь запрет лукашистским командам (весь кахей контролится семейкой) играть в ЛЧ. Представляю, как гнида беснуется.
05.02.2022 03:40 Ответить
В Литву надо было!
05.02.2022 20:00 Ответить
картошкой на праспекте играйте, с куйлом напару
04.02.2022 22:55 Ответить
"Такой хоккей нам не нужен"©😁
04.02.2022 23:04 Ответить
Отлично!
И спасибо тем, кто сделал это возможным. для таракана всё, что связано с запретом его кахея - как травля дустом.
05.02.2022 03:38 Ответить
лукашеску удар хватить может. в надежде на это запретили?
05.02.2022 14:58 Ответить
14.02.2022 01:01 Ответить
 
 