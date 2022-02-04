Хоккейная лига чемпионов не будет приглашать команды из Беларуси

Хоккейная лига чемпионов решила не приглашать команды из Беларуси на участие в сезоне 2022/23 года. Организация такое решение объясняет "непредсказуемой ситуацией" в Беларуси, в связи с чем "участие белорусской команды в ХЛЧ на сегодняшний день считается слишком рискованным для всех заинтересованных сторон".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в сообщении на сайте Хоккейной лиги чемпионов.

В частности, постоянные сбои рейсов не позволяют всем заинтересованным сторонам заранее планировать. Для общеевропейского соревнования, такого как ХЛЧ, обязательным условием является то, чтобы команды, болельщики, официальные лица, спонсоры/партнеры и поставщики услуг могли надежно путешествовать и оставаться в безопасности. К сожалению, сейчас это не касается поездок в Беларусь и из Беларуси", – отмечается в информации

